[{"available":true,"c_guid":"0390cba9-39a8-410e-9faf-de17495f3ecd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több mint ötezer lopott autótól eljutottunk az alig ötszázig. ","shortLead":"Több mint ötezer lopott autótól eljutottunk az alig ötszázig. ","id":"20200407_Tiz_ev_alatt_tizedere_csokkent_az_autolopasok_szama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0390cba9-39a8-410e-9faf-de17495f3ecd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26cbc209-b1e3-403a-b11d-1318623a4bcf","keywords":null,"link":"/cegauto/20200407_Tiz_ev_alatt_tizedere_csokkent_az_autolopasok_szama","timestamp":"2020. április. 07. 09:23","title":"Tíz év alatt tizedére esett az autólopások száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09561600-9686-49e2-8dee-2e2d34576637","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök a koronavírus-járvány idején arra jutott, hogy az Egészségügyi Világszervezet Kína iránt elfogult, ezért lehet, nem kellene pénzelni őket.","shortLead":"Az amerikai elnök a koronavírus-járvány idején arra jutott, hogy az Egészségügyi Világszervezet Kína iránt elfogult...","id":"20200408_Trump_usa_who_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09561600-9686-49e2-8dee-2e2d34576637&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9e2ff44-e4fe-4f2f-80aa-7aa9fe4ffd8e","keywords":null,"link":"/vilag/20200408_Trump_usa_who_koronavirus","timestamp":"2020. április. 08. 05:14","title":"Trump azzal fenyeget, hogy az USA nem ad több pénzt a WHO-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce86aa24-9b9f-4c43-9f1c-4ce159322e16","c_author":"Karsai Gábor","category":"360","description":"Mi lesz a koronavírus-járvány által letarolt gazdasággal? A GKI Gazdaságkutató Zrt. vezérigazgató-helyettese a kormány tegnap ismertetett akciótervének fényében végigveszi, hogy a gyorsan változó helyzetben megfelelők-e, illetve elegendők-e a szóban forgó intézkedések a válság elhárításához. A 13. havi nyugdíj ötletéről is megvan a véleménye.","shortLead":"Mi lesz a koronavírus-járvány által letarolt gazdasággal? A GKI Gazdaságkutató Zrt. vezérigazgató-helyettese a kormány...","id":"20200407_Karsai_Gabor_A_fo_celnak_a_tulelesnek_es_nem_az_ujraelesztesnek_kellene_lennie","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce86aa24-9b9f-4c43-9f1c-4ce159322e16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59fcfabb-3d00-4bb7-93e4-e6da389b1bf2","keywords":null,"link":"/360/20200407_Karsai_Gabor_A_fo_celnak_a_tulelesnek_es_nem_az_ujraelesztesnek_kellene_lennie","timestamp":"2020. április. 07. 07:00","title":"Karsai Gábor: A fő cél a túlélés legyen, ne az újraélesztés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6dfa6f4-90bf-45f2-8231-849370bd6b6f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elsősorban ásványi anyagokat nyerhetnek ki a szomszédos égitestről. Az, hogy kik végeznek majd ilyen munkát, egyelőre nem ismert.","shortLead":"Elsősorban ásványi anyagokat nyerhetnek ki a szomszédos égitestről. Az, hogy kik végeznek majd ilyen munkát, egyelőre...","id":"20200408_donald_trump_hold_felszine_banyaszat_nyersanyag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6dfa6f4-90bf-45f2-8231-849370bd6b6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60f2de0f-8896-4f18-ad67-65be9289de4a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200408_donald_trump_hold_felszine_banyaszat_nyersanyag","timestamp":"2020. április. 08. 10:03","title":"Trump engedélyezte, hogy amerikai cégek bányászni kezdjenek a Holdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f44ad2e-dc44-48c5-9ba9-59321b64348c","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"30 százalékkal nőtt a rizs ára négy nap alatt Nigériában – írja a Bloomberg, megállapítva, hogy ilyen gyors áremelkedésnek kizárólag a koronavírus okozta válság az oka. Azt viszont még nehéz megmondani, hogy az áremelkedést a vásárlási pánik okozta-e vagy pedig a hagyományos szállító láncok megszakadása.","shortLead":"30 százalékkal nőtt a rizs ára négy nap alatt Nigériában – írja a Bloomberg, megállapítva, hogy ilyen gyors...","id":"20200407_Komoly_elelmiszervalsagot_okozhat_tobb_szegeny_orszagban_a_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f44ad2e-dc44-48c5-9ba9-59321b64348c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78c4f47e-34a2-40ca-aab6-8aade0c72c4b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200407_Komoly_elelmiszervalsagot_okozhat_tobb_szegeny_orszagban_a_koronavirus","timestamp":"2020. április. 07. 15:05","title":"Komoly élelmiszerválságot okozhat több szegény országban a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9855f17-d790-4a7c-96cc-a8069406b95a","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Már keddtől felére csökkentették a képviselői tiszteletdíjakat Berettyóújfalun, és a helyi beruházásokat is befagyasztották. A fideszes polgármester szerint a gépjárműadót még tudják pótolni, ennyivel tartoznak a kormánynak az adósság átvállalása miatt is. Abból lesz baj, ha ősszel az iparűzési adó nem fog befolyni. ","shortLead":"Már keddtől felére csökkentették a képviselői tiszteletdíjakat Berettyóújfalun, és a helyi beruházásokat is...","id":"20200407_Onkormanyzati_elvonasok_A_kormanyparti_polgarmesterek_szerint_ennyivel_tartoznak_a_kormanynak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9855f17-d790-4a7c-96cc-a8069406b95a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df554cb4-838d-4255-a4ed-078bc541c039","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200407_Onkormanyzati_elvonasok_A_kormanyparti_polgarmesterek_szerint_ennyivel_tartoznak_a_kormanynak","timestamp":"2020. április. 07. 17:30","title":"Önkormányzati elvonások: Egy kormánypárti polgármester szerint ennyivel tartoznak a kormánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1533943d-0d4d-4416-a996-f04de26e0c69","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha feloldották a kijárási és utazási korlátozásokat, csak akkor fog összeülni a pártcsalád politikai gyűlése.","shortLead":"Ha feloldották a kijárási és utazási korlátozásokat, csak akkor fog összeülni a pártcsalád politikai gyűlése.","id":"20200407_neppart_fidesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1533943d-0d4d-4416-a996-f04de26e0c69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9e880d6-08a6-4441-9e9d-0c53f3364477","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200407_neppart_fidesz","timestamp":"2020. április. 07. 13:40","title":"Nem dönt a Néppárt a Fideszről a járvány végéig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d383f584-0c26-4719-8a1e-4ec809826118","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Szigetről, VOLT-ról, Balaton Soundról továbbra sincs hír.\r

\r

","shortLead":"A Szigetről, VOLT-ról, Balaton Soundról továbbra sincs hír.\r

\r

","id":"20200407_Elmarad_az_egyik_legnagyobb_europai_fesztival","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d383f584-0c26-4719-8a1e-4ec809826118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37c58dbf-344d-4256-a4ea-c1b0cc6b4170","keywords":null,"link":"/kultura/20200407_Elmarad_az_egyik_legnagyobb_europai_fesztival","timestamp":"2020. április. 07. 10:29","title":"Elmarad az egyik legnagyobb európai fesztivál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]