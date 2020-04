Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"db8b0f39-8999-4591-b0e2-1a4f997c30a5","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nyerges András a fiával beszélgetett abból az alkalomból, hogy Családi fantom és más történetek című első novelláskötetének megjelenését telibe trafálta a járvány.","shortLead":"Nyerges András a fiával beszélgetett abból az alkalomból, hogy Családi fantom és más történetek című első...","id":"202015_konyv__felnoni_anovellaig_nyerges_andras_csaladi_fantom_es_mas_tortenetek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db8b0f39-8999-4591-b0e2-1a4f997c30a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b54768d0-3227-4476-af91-eac301e1ba2a","keywords":null,"link":"/360/202015_konyv__felnoni_anovellaig_nyerges_andras_csaladi_fantom_es_mas_tortenetek","timestamp":"2020. április. 14. 14:00","title":"Az örök pechvogel kifogott a víruson, otthon tartott különleges könyvbemutatót ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba184b32-0885-49df-8e6e-f0403ce7cadb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A nyílt levelet Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkárnak és oktatási akciócsoportnak címezték a Lauder-gimnázium végzősei. Abban nemcsak problémákat sorolnak, hanem konkrét javaslatokat is tesznek.\r

","shortLead":"A nyílt levelet Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkárnak és oktatási akciócsoportnak címezték a Lauder-gimnázium...","id":"20200414_Vegzos_gimnazistak_irtak_javaslatokat_az_erettsegi_lebonyolitasarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba184b32-0885-49df-8e6e-f0403ce7cadb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53db80f6-26d9-48d2-b30e-ecc933617af9","keywords":null,"link":"/kultura/20200414_Vegzos_gimnazistak_irtak_javaslatokat_az_erettsegi_lebonyolitasarol","timestamp":"2020. április. 14. 09:47","title":"Végzős gimnazisták írtak megfontolandó javaslatokat az operatív törzsnek az érettségiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af7b1d49-e4fe-4dbb-bdcb-001b1f62156f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Bizottság előző elnöke szerint Magyaroszág minden ésszerű korlátot átlépett a határidő nélküli rendeleti kormányzással. ","shortLead":"Az Európai Bizottság előző elnöke szerint Magyaroszág minden ésszerű korlátot átlépett a határidő nélküli rendeleti...","id":"20200413_Juncker_kemenyebben_fellepett_volna_Orban_Viktor_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af7b1d49-e4fe-4dbb-bdcb-001b1f62156f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d0dc723-1888-4913-a069-00ac3a29968e","keywords":null,"link":"/itthon/20200413_Juncker_kemenyebben_fellepett_volna_Orban_Viktor_ellen","timestamp":"2020. április. 13. 15:29","title":"Juncker keményebben fellépett volna Orbán Viktorral szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99b638d4-74e5-4993-b215-e590db93e502","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kevesebb az új fertőzött is, mint az elmúlt napokban.\r

","id":"20200413_koronavirus_fertozes_jarvany_olaszorszag_halalos_aldozatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99b638d4-74e5-4993-b215-e590db93e502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"379b52fd-ccaf-45c8-bcef-ae36b3d8af63","keywords":null,"link":"/vilag/20200413_koronavirus_fertozes_jarvany_olaszorszag_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. április. 13. 18:23","title":"Csökkent az intenzív osztályon ápoltak száma Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38f8d09f-c2ad-45d7-915f-abe9ad3e19bc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A koronavírus-járvány miatt üres milánói dómban lépett fel vasárnap este Andrea Bocelli világhírű olasz tenor. Koncertjét az interneten közvetítették.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt üres milánói dómban lépett fel vasárnap este Andrea Bocelli világhírű olasz tenor...","id":"20200413_koronavirus_andrea_bocelli_milanoi_dom_koncert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38f8d09f-c2ad-45d7-915f-abe9ad3e19bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0fabb55-6f3d-469b-9e54-8fb77d8398fc","keywords":null,"link":"/kultura/20200413_koronavirus_andrea_bocelli_milanoi_dom_koncert","timestamp":"2020. április. 13. 09:43","title":"Lemaradt Andrea Bocelli különleges koncertjéről? Hallgassa meg itt!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"621af913-6c78-4b38-bf87-1e1485e3b5db","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Elmaradhat az olimpia a japán fővárosban, ha a járvány miatt meghiúsul a jövő nyári rendezés.","shortLead":"Elmaradhat az olimpia a japán fővárosban, ha a járvány miatt meghiúsul a jövő nyári rendezés.","id":"20200414_koronavirus_jarvany_tokio_olimpia_halasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=621af913-6c78-4b38-bf87-1e1485e3b5db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42ebdce7-09be-4f24-b462-67b0cb10f122","keywords":null,"link":"/sport/20200414_koronavirus_jarvany_tokio_olimpia_halasztas","timestamp":"2020. április. 14. 14:41","title":"Ha jövő nyáron sincs tokiói olimpia, már nem is lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a2d5975-5130-4c8a-98af-268a98b2e504","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mit tesz egy úszó, ha hiányzik neki a sport? Például szerez egy kerti medencét!","shortLead":"Mit tesz egy úszó, ha hiányzik neki a sport? Például szerez egy kerti medencét!","id":"20200413_Kapas_Boglarka_uszas_medence","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a2d5975-5130-4c8a-98af-268a98b2e504&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b36a4be-7a37-4bb9-aa3b-90732724b5b9","keywords":null,"link":"/elet/20200413_Kapas_Boglarka_uszas_medence","timestamp":"2020. április. 13. 20:33","title":"Kapás Boglárka megtalálta a módját, hogy a karanténban is úszhasson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2af5f86-1fcc-4125-a5cf-07b4a4d2049d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az emberi testet sejtek milliárdjai alkotják, mindegyiküket a sejtalkotók számtalan interakciója teremti meg és tartja fenn. Az emberi genom projekt feltérképezte a sejtek \"alkatrészeit\", de a sejt jó vagy rendellenes működése csak akkor érthető meg, ha tudjuk, ezek az alkatrészek hogyan működnek együtt.","shortLead":"Az emberi testet sejtek milliárdjai alkotják, mindegyiküket a sejtalkotók számtalan interakciója teremti meg és tartja...","id":"20200413_emberi_feherjekapcsolatok_terkepe_human_reference_interactome_huri","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2af5f86-1fcc-4125-a5cf-07b4a4d2049d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d82d8644-53fe-4865-a3db-125b3be7e7f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200413_emberi_feherjekapcsolatok_terkepe_human_reference_interactome_huri","timestamp":"2020. április. 13. 11:03","title":"Fontos térkép készült az emberi testről, a vírusok és a rák elleni küzdelemben is segítget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]