[{"available":true,"c_guid":"f69f7b76-ff25-4560-937a-61252d4143be","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre többen tiltják be a Zoom videokonferencia alkalmazás használatát az app biztonsági hiányosságai miatt. Tajvan az első olyan hely, ahol országos szinten döntöttek a letiltásról.","shortLead":"Egyre többen tiltják be a Zoom videokonferencia alkalmazás használatát az app biztonsági hiányosságai miatt. Tajvan...","id":"20200414_tajvan_zoom_tiltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f69f7b76-ff25-4560-937a-61252d4143be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb9a65ec-805e-4a93-a657-6c8a99ba4e37","keywords":null,"link":"/tudomany/20200414_tajvan_zoom_tiltas","timestamp":"2020. április. 14. 11:03","title":"Az egész országban betiltotta a Zoom használatát Tajvan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"386ae446-5176-40ce-8db0-aa336297cfc5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A közel hárommilliárd euró többek között a munkaerő toborzást, a mobilkórházak felépítését és az orvosi eszközök és védelmi felszerelések finanszírozását segíti elő.\r

","shortLead":"A közel hárommilliárd euró többek között a munkaerő toborzást, a mobilkórházak felépítését és az orvosi eszközök és...","id":"20200414_27_tamogatas_egeszsegugyi_agazat_Europai_Unio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=386ae446-5176-40ce-8db0-aa336297cfc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41e6352d-e973-4288-a150-a26aa7671d27","keywords":null,"link":"/vilag/20200414_27_tamogatas_egeszsegugyi_agazat_Europai_Unio","timestamp":"2020. április. 14. 17:12","title":"Komoly összeggel támogatja az egészségügyi ágazatokat Brüsszel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee8cd874-f0cc-4084-b87b-ace8630fb308","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"124,4 ezer jelentkezőből 82,3 ezren járt sikerrel a nyelvvizsgákon.","shortLead":"124,4 ezer jelentkezőből 82,3 ezren járt sikerrel a nyelvvizsgákon.","id":"20200415_nyelvvizsgabizonyitvany_oktatasi_hivatal_nyelvvizsga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee8cd874-f0cc-4084-b87b-ace8630fb308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7e7ff2e-2e2b-4c0a-bfc5-d954f4616029","keywords":null,"link":"/kultura/20200415_nyelvvizsgabizonyitvany_oktatasi_hivatal_nyelvvizsga","timestamp":"2020. április. 15. 07:20","title":"Háromezerrel többen kaptak nyelvvizsgabizonyítványt tavaly, mint 2018-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f54a4996-076a-4f8d-b932-4edb1f02c857","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nehezen viseli a bezártságot Sas József, akinek ráadásul agyvérzése következményeivel is meg kell birkóznia. A színész, színigazgató azonban sokkal inkább aggódik azokért az idősekért, akik egyedül kénytelenek átvészelni ezt az időszakot.\r

\r

","shortLead":"Nehezen viseli a bezártságot Sas József, akinek ráadásul agyvérzése következményeivel is meg kell birkóznia. A színész...","id":"20200415_Sas_Jozsef__Szaz_evvel_ezelott_a_szineszt_meg_a_temeto_arkaba_temettek_ahhoz_kepest_most_jobb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f54a4996-076a-4f8d-b932-4edb1f02c857&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"475c3388-05ed-42a4-aff2-8ea438d745ca","keywords":null,"link":"/kultura/20200415_Sas_Jozsef__Szaz_evvel_ezelott_a_szineszt_meg_a_temeto_arkaba_temettek_ahhoz_kepest_most_jobb","timestamp":"2020. április. 15. 09:13","title":"Sas József: \"Száz évvel ezelőtt a színészt még a temető árkába temették, ahhoz képest most jobb\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcd86e47-405d-4956-a85e-c8e1ab454142","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fertőzöttek száma 67-tel emelkedett.","shortLead":"A fertőzöttek száma 67-tel emelkedett.","id":"20200415_koronavirus_jarvany_magyarorszag_statisztika_halalos_aldozatok_aprilis_15","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dcd86e47-405d-4956-a85e-c8e1ab454142&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea46bdc1-07db-4f43-b177-06f10c875c93","keywords":null,"link":"/itthon/20200415_koronavirus_jarvany_magyarorszag_statisztika_halalos_aldozatok_aprilis_15","timestamp":"2020. április. 15. 06:51","title":"Újabb 12 halálos áldozata van a járványnak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63ca734e-8132-499f-a150-7be41e486661","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök szerint a szervezet nem reagált megfelelően a koronavírus-járványra, ezért tudott világszerte elterjedni a kórokozó.","shortLead":"Az amerikai elnök szerint a szervezet nem reagált megfelelően a koronavírus-járványra, ezért tudott világszerte...","id":"20200415_koronavirus_jarvany_who_donald_trump_tamogatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=63ca734e-8132-499f-a150-7be41e486661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"851b97a1-5115-4107-9209-330fbf0f9711","keywords":null,"link":"/vilag/20200415_koronavirus_jarvany_who_donald_trump_tamogatas","timestamp":"2020. április. 15. 05:14","title":"Trump a WHO-ra mutogat, és leállítja a támogatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Vita a folyamatos ellátásra szoruló, de hazaküldött betegekről, Trump bosszút állhat, a WHO figyelmeztet. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Vita a folyamatos ellátásra szoruló, de hazaküldött betegekről, Trump bosszút állhat, a WHO figyelmeztet. Ez a hvg360...","id":"20200414_Radar360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a07b7818-f40f-4ddf-959f-4c9644cf0595","keywords":null,"link":"/360/20200414_Radar360","timestamp":"2020. április. 14. 08:00","title":"Radar360: Az akcióhős Orbán Viktor levelet kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e8b4233-c8ac-4fae-8e49-f94f1364deac","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hétfőtől több kisebb bolt, autókereskedő vagy könyvesbolt is kinyit az országban.\r

","shortLead":"Hétfőtől több kisebb bolt, autókereskedő vagy könyvesbolt is kinyit az országban.\r

","id":"20200415_Nemetorszag_harom_het_mulva_mar_megnyitna_az_iskolakat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e8b4233-c8ac-4fae-8e49-f94f1364deac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83f4d0ff-89c1-4c13-bbf1-387e837034aa","keywords":null,"link":"/vilag/20200415_Nemetorszag_harom_het_mulva_mar_megnyitna_az_iskolakat","timestamp":"2020. április. 15. 19:44","title":"Németország három hét múlva már megnyitná az iskolákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]