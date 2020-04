Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1d59cdb3-a9fb-426b-814c-5794e19e3fac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Napjaink egyik legjelentősebb sztártörténésze szerint a mostani járvány az Európai Unió nagy tesztje is, ha pedig a tagállamok nem működnek együtt a válság leküzdésében és bezárkóznak, az megnehezíti a leküzdését. A koronavírus idején a vallási tekintély helyébe a tudományos tekintély lépett, és ez így is marad – véli.","shortLead":"Napjaink egyik legjelentősebb sztártörténésze szerint a mostani járvány az Európai Unió nagy tesztje is, ha pedig...","id":"20200414_Harari_a_koronavirusrol_Magyarorszag_tobbet_szenvedett_a_kommunista_diktatura_alatt_mint_most","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d59cdb3-a9fb-426b-814c-5794e19e3fac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47864279-40da-40ea-8f5f-fd636b1bd764","keywords":null,"link":"/itthon/20200414_Harari_a_koronavirusrol_Magyarorszag_tobbet_szenvedett_a_kommunista_diktatura_alatt_mint_most","timestamp":"2020. április. 14. 10:49","title":"Harari a koronavírusról: Magyarország többet szenvedett a kommunista diktatúra alatt, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6301b031-4c99-4e20-a271-57b31c9a43c1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Amíg tart a járvány, minden hétvégén lesz koncert. ","shortLead":"Amíg tart a járvány, minden hétvégén lesz koncert. ","id":"20200413_Panamavaros_eneklo_rendorok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6301b031-4c99-4e20-a271-57b31c9a43c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"234973d6-7a6f-436f-afff-a9d443d3e4c1","keywords":null,"link":"/kultura/20200413_Panamavaros_eneklo_rendorok","timestamp":"2020. április. 13. 15:19","title":"Panamavárosban éneklő rendőrök próbálják tartani a lelket az emberekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33ccd0b5-01d3-4b01-8f24-84589dd132f4","c_author":"BI-CSH","category":"kultura","description":"Ma lenne 70 éves a négy éve elhunyt Kossuth-díjas író, ebből az alkalomból úgy gondoltuk, megosztunk olvasóinkkal tőle tíz idézetet, amelyet mi nagyon szeretünk. Egyrészt jó időtöltés lepakolni a könyvespolcot és ilyeneket keresni, de egyben nagyon nehéz is, mert úgyis kimarad valami. És amúgy is, Esterházy majd’ minden bekezdése bekerülhetett volna a gyűjteménybe.\r

\r

","shortLead":"Ma lenne 70 éves a négy éve elhunyt Kossuth-díjas író, ebből az alkalomból úgy gondoltuk, megosztunk olvasóinkkal tőle...","id":"20200414_Tortenelem_foci_szex__nehany_kedvenc_sorunk_Esterhazy_Petertol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33ccd0b5-01d3-4b01-8f24-84589dd132f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57a5b14d-c15a-4a97-b79b-4adefa78ff1e","keywords":null,"link":"/kultura/20200414_Tortenelem_foci_szex__nehany_kedvenc_sorunk_Esterhazy_Petertol","timestamp":"2020. április. 14. 17:00","title":"Történelem, foci, szex – néhány kedvenc sorunk Esterházy Pétertől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca5b1626-b4fb-4ae7-810f-b8e58213de22","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"További szállítmányok is várhatók.","shortLead":"További szállítmányok is várhatók.","id":"20200413_Tobb_mint_5_millio_maszk_es_kesztyu_erkezett_Kinabol_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca5b1626-b4fb-4ae7-810f-b8e58213de22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4d95c44-a464-4aa1-a56d-5bdebb36b9b2","keywords":null,"link":"/itthon/20200413_Tobb_mint_5_millio_maszk_es_kesztyu_erkezett_Kinabol_koronavirus","timestamp":"2020. április. 13. 09:31","title":"Több mint 5 millió maszk és kesztyű érkezett Kínából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4da6bf1-17cd-4e7b-9707-68bec2184027","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szép új világ: a mai gyerekeknek az elkerülhetetlennek tűnő klímakatasztrófa miatt vannak rémálmaik – derítette ki egy kutatás.","shortLead":"Szép új világ: a mai gyerekeknek az elkerülhetetlennek tűnő klímakatasztrófa miatt vannak rémálmaik – derítette ki...","id":"20200413_remalmok_a_klimavaltozas_miatt_a_nagyobb_gyerekeknel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4da6bf1-17cd-4e7b-9707-68bec2184027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c41eae6-b0b2-4c97-ad29-e8bb422bdf57","keywords":null,"link":"/tudomany/20200413_remalmok_a_klimavaltozas_miatt_a_nagyobb_gyerekeknel","timestamp":"2020. április. 13. 18:03","title":"Már nem a mumus, hanem a klímaváltozás miatt álmodnak rosszat a gyerekek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af7b1d49-e4fe-4dbb-bdcb-001b1f62156f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Bizottság előző elnöke szerint Magyaroszág minden ésszerű korlátot átlépett a határidő nélküli rendeleti kormányzással. ","shortLead":"Az Európai Bizottság előző elnöke szerint Magyaroszág minden ésszerű korlátot átlépett a határidő nélküli rendeleti...","id":"20200413_Juncker_kemenyebben_fellepett_volna_Orban_Viktor_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af7b1d49-e4fe-4dbb-bdcb-001b1f62156f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d0dc723-1888-4913-a069-00ac3a29968e","keywords":null,"link":"/itthon/20200413_Juncker_kemenyebben_fellepett_volna_Orban_Viktor_ellen","timestamp":"2020. április. 13. 15:29","title":"Juncker keményebben fellépett volna Orbán Viktorral szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cee727aa-e3dd-4f8e-876d-376335b4dd41","c_author":"Balla István - Csatlós Hanna - Czeglédi Fanni - Vándor Éva","category":"kultura","description":"Áprilisban mutatták volna be, de a koronavírus-világjárvány miatt elhalasztották az új James Bond-film premierjét, amelynek Billie Eilish írta a főcímdalát. A fiatal énekesnő impozáns névsorhoz csatlakozott, korábban olyan sztárokat kértek fel erre a feladatra, mint Tina Turner, Shirley Bassey, Chris Cornell, Nancy Sinatra, Madonna vagy Tom Jones. A franchise-ról mindenkinek van véleménye, lehet vitatkozni arról, melyik színész volt jobb James Bond, ahogy arról is, melyik volt a legemlékezetesebb főcímdal. Mi az utóbbira tettünk most kísérletet. Szubjektív listánk következik.","shortLead":"Áprilisban mutatták volna be, de a koronavírus-világjárvány miatt elhalasztották az új James Bond-film premierjét...","id":"20200413_James_Bond_focimdalok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cee727aa-e3dd-4f8e-876d-376335b4dd41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8819e0aa-09d5-458e-9af2-91f29e5ac645","keywords":null,"link":"/kultura/20200413_James_Bond_focimdalok","timestamp":"2020. április. 13. 20:00","title":"Nehezen bírja az új James Bond-film nélkül? Nosztalgiázzon velünk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe231fb4-9c78-40c0-b630-652bc6055337","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Gyakorlatilag nulla sportesemény zajlik a világban, de Andrew Cotternek nagyon hiányzik a munka.","shortLead":"Gyakorlatilag nulla sportesemény zajlik a világban, de Andrew Cotternek nagyon hiányzik a munka.","id":"20200414_BBC_sportkommentator_kutyak_labrador_kozvetites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe231fb4-9c78-40c0-b630-652bc6055337&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"459cef9a-6637-41bc-b9b2-03ab8eabb08e","keywords":null,"link":"/kultura/20200414_BBC_sportkommentator_kutyak_labrador_kozvetites","timestamp":"2020. április. 14. 14:55","title":"A BBC sportkommentátora a kutyái játékát közvetíti a karanténban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]