[{"available":true,"c_guid":"459a32a6-a732-486a-8879-32d36d25b1a2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Idén akár 1600 millió tonna szén-dioxiddal kevesebb kerülhet a légkörbe.","shortLead":"Idén akár 1600 millió tonna szén-dioxiddal kevesebb kerülhet a légkörbe.","id":"20200414_Csokken_a_szendioxid_kibocsatas_a_koronavirus_miatt_de_bolygot_ez_meg_nem_menti_meg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=459a32a6-a732-486a-8879-32d36d25b1a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db65a9bd-b4b9-4a6d-9fff-1e0727a97639","keywords":null,"link":"/tudomany/20200414_Csokken_a_szendioxid_kibocsatas_a_koronavirus_miatt_de_bolygot_ez_meg_nem_menti_meg","timestamp":"2020. április. 14. 20:15","title":"Csökken a szén-dioxid-kibocsátás a koronavírus miatt, de bolygót ez még nem menti meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af53d590-a8f3-4829-8a6c-c106b8e71742","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Öt százalék körüli mértékben csökkentek a világpiaci olajárak szerda délelőtt, miután olyan jelentések láttak napvilágot, hogy a túlkínálat fennmarad, miközben a kereslet összeomlik a koronavírus-járvány következményeként.","shortLead":"Öt százalék körüli mértékben csökkentek a világpiaci olajárak szerda délelőtt, miután olyan jelentések láttak...","id":"20200415_olajar_tulkinalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af53d590-a8f3-4829-8a6c-c106b8e71742&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70e338a6-a65c-4cd1-9a3e-ebc39beac911","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200415_olajar_tulkinalat","timestamp":"2020. április. 15. 12:55","title":"Egyetlen délelőtt 5 százalékot esett az olajár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13df8b23-55fd-4219-a080-220df146ae6a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Bár egyre több növényvédőszer használatát korlátozzák és tiltják be az Amerikai Egyesült Államokban, egy nonprofit-szervezet szerint még mindig nagyon sokat tartalmaznak a gyümölcsök és zöldségek. ","shortLead":"Bár egyre több növényvédőszer használatát korlátozzák és tiltják be az Amerikai Egyesült Államokban...","id":"20200414_eper_spenot_kelkaposzta_novenyvedoszer_USA","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13df8b23-55fd-4219-a080-220df146ae6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f7d4983-a535-48de-b406-a8ad626fba2a","keywords":null,"link":"/zhvg/20200414_eper_spenot_kelkaposzta_novenyvedoszer_USA","timestamp":"2020. április. 14. 15:20","title":"Az eperben, a spenótban és a kelkáposztában lehet a legtöbb növényvédőszer-maradvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1033f1b1-8472-458c-baed-49c62e06f60a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sorozatban három gyenge hónapja volt a magyar iparnak már az előtt, hogy a koronavírus-járvány elérte volna az országot – mutatta be egy hete a Központi Statisztikai Hivatal az adatokat. A KSH most részletes számokat is közzétett az okokról.","shortLead":"Sorozatban három gyenge hónapja volt a magyar iparnak már az előtt, hogy a koronavírus-járvány elérte volna az országot...","id":"20200415_KSH_ipar_gyarak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1033f1b1-8472-458c-baed-49c62e06f60a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb3e54be-fae0-4237-be6a-8110a45bbf4e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200415_KSH_ipar_gyarak","timestamp":"2020. április. 15. 09:55","title":"Kibontotta a KSH, miért gyengélkedett a magyar ipar már a járvány előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22ca360f-86b1-4f52-b26d-91c4b3232823","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német gyártó hamarosan piacra lép a Tayron X néven futó modellel, amely lényegében egy sportos külsejű Tiguan.","shortLead":"A német gyártó hamarosan piacra lép a Tayron X néven futó modellel, amely lényegében egy sportos külsejű Tiguan.","id":"20200415_Nocsak_a_Volkswagen_Tiguannak_lesz_egy_formasabb_valtozata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22ca360f-86b1-4f52-b26d-91c4b3232823&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1a56f57-245c-4d4d-8d90-7dacc41d6a41","keywords":null,"link":"/cegauto/20200415_Nocsak_a_Volkswagen_Tiguannak_lesz_egy_formasabb_valtozata","timestamp":"2020. április. 15. 13:26","title":"Nocsak, a Volkswagen Tiguannak lesz egy formásabb változata?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5c9b528-28f4-459b-808a-1cd45f3dd945","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szokatlan nyílt levelet írt 32 hazai klub és fesztivál a koncertre járóknak.\r

\r

","shortLead":"Szokatlan nyílt levelet írt 32 hazai klub és fesztivál a koncertre járóknak.\r

\r

","id":"20200415_A_jegyarakat_automatikusan_vissza_szokas_teriteni_de_jelen_helyzetben_ezt_sokan_nem_tehetjuk_meg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5c9b528-28f4-459b-808a-1cd45f3dd945&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c6266e0-789c-4084-97f3-815c4dfbdc0f","keywords":null,"link":"/kultura/20200415_A_jegyarakat_automatikusan_vissza_szokas_teriteni_de_jelen_helyzetben_ezt_sokan_nem_tehetjuk_meg","timestamp":"2020. április. 15. 12:21","title":"„A jegyárakat automatikusan vissza szokás téríteni, de jelen helyzetben ezt sokan nem tehetjük meg”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0748e95d-c4d6-4d17-8891-7a1c4ab4e46b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"BSoD, azaz a Windows jól ismert „kékhalál” képernyője egészen váratlan helyen bukkant fel, Párizs legnagyobb és legismertebb múzeumában, a Louvre-ban.","shortLead":"BSoD, azaz a Windows jól ismert „kékhalál” képernyője egészen váratlan helyen bukkant fel, Párizs legnagyobb és...","id":"20200415_windows_kekhalal_kepernyo_louvre_padlojan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0748e95d-c4d6-4d17-8891-7a1c4ab4e46b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d746b2d0-a5a3-435e-b3b3-69eb2b0ce97c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200415_windows_kekhalal_kepernyo_louvre_padlojan","timestamp":"2020. április. 15. 10:03","title":"Kékhalál volt a Louvre-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyanúsított öngyilkos akart lenni, 46 ember életét veszélyeztette.\r

","shortLead":"A gyanúsított öngyilkos akart lenni, 46 ember életét veszélyeztette.\r

","id":"20200414_Felgyujtotta_apja_munkasszallojat_egy_fiatal_a_XXII_keruletben_letartoztattak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74067889-e36c-489b-8399-ba976831c4fc","keywords":null,"link":"/itthon/20200414_Felgyujtotta_apja_munkasszallojat_egy_fiatal_a_XXII_keruletben_letartoztattak","timestamp":"2020. április. 14. 15:37","title":"Felgyújtotta apja munkásszállóját egy fiatal a XXII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]