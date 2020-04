Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"85fac561-4a07-4297-8ccc-35c6f2d624f3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kínai és thaiföldi kutatók teljes mitokondriális genomelemzést végeztek emberi maradványokból vett mintákon, hogy fényt derítsenek a különös ősi temetkezési szokás eredetére.","shortLead":"Kínai és thaiföldi kutatók teljes mitokondriális genomelemzést végeztek emberi maradványokból vett mintákon, hogy fényt...","id":"20200417_kina_fuggo_koporsok_eredete_baiyue_nep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85fac561-4a07-4297-8ccc-35c6f2d624f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5731bfdc-ed26-4c97-b599-3bbc98adf038","keywords":null,"link":"/tudomany/20200417_kina_fuggo_koporsok_eredete_baiyue_nep","timestamp":"2020. április. 17. 07:03","title":"Megfejtették a kínai függő koporsók titkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a4300ec-5a2d-419b-a3fa-59f62a5972e7","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Nagyon sok kérdést és aggályt vet fel a májusi érettségi tanárok és igazgatók szerint. Beszéltünk olyannal, aki ebben a helyzetben szélesre tárná az egyetemek kapuját a felvételizők előtt, akik megajánlott jeggyel kerülhetnének be idén. A kormány viszont nem tágít: májusban indul az érettségi.","shortLead":"Nagyon sok kérdést és aggályt vet fel a májusi érettségi tanárok és igazgatók szerint. Beszéltünk olyannal, aki ebben...","id":"20200416_Erettsegi_kormany_szakszervezet_tanar_igazgato_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a4300ec-5a2d-419b-a3fa-59f62a5972e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"374cd3cb-6371-4931-95f4-e0483e7c22f0","keywords":null,"link":"/itthon/20200416_Erettsegi_kormany_szakszervezet_tanar_igazgato_koronavirus","timestamp":"2020. április. 16. 18:20","title":"Kockázatos májusban tartani az érettségit?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Sokan családdal, kisgyerekekkel álltak be a tömegbe. A bámészkodókat a rendőrök küldték haza.","shortLead":"Sokan családdal, kisgyerekekkel álltak be a tömegbe. A bámészkodókat a rendőrök küldték haza.","id":"20200416_szombathely_tuz_szemettelep_katasztrofaturista_kijarasi_korlatozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73e81861-713c-4f64-a3b6-8a6e77051992","keywords":null,"link":"/itthon/20200416_szombathely_tuz_szemettelep_katasztrofaturista_kijarasi_korlatozas","timestamp":"2020. április. 16. 05:48","title":"Tömegesen megszegték a kijárási korlátozást egy tűzeset oltását nézők Szombathelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"092fa115-5cdf-45c3-9d5e-8e9d73841407","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A látványosan kiszélesített, méretes divatterepjáró motorjának teljesítménye meghaladja az 500 lóerőt. ","shortLead":"A látványosan kiszélesített, méretes divatterepjáró motorjának teljesítménye meghaladja az 500 lóerőt. ","id":"20200417_kozel_1000_nmt_tud_ez_az_uj_audi_sq7","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=092fa115-5cdf-45c3-9d5e-8e9d73841407&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b33dbfea-cad0-4e77-8efb-bbe450b5b277","keywords":null,"link":"/cegauto/20200417_kozel_1000_nmt_tud_ez_az_uj_audi_sq7","timestamp":"2020. április. 17. 09:41","title":"Közel 1000 Nm-t tud ez az új dízel Audi SQ7","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fc71ca4-eae4-4b94-a463-946f42d59fd6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kazahsztán pedig 100 ezer maszkot adományozott Magyarországnak.","shortLead":"Kazahsztán pedig 100 ezer maszkot adományozott Magyarországnak.","id":"20200416_Ketezer_maszkot_es_tizezer_vedoruhat_ajandekozott_Magyarorszag_Bosznianak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8fc71ca4-eae4-4b94-a463-946f42d59fd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e902968-48e1-42cc-9a38-dd43915a4e50","keywords":null,"link":"/itthon/20200416_Ketezer_maszkot_es_tizezer_vedoruhat_ajandekozott_Magyarorszag_Bosznianak","timestamp":"2020. április. 16. 16:16","title":"Kétszázezer maszkot és tízezer védőruhát ajándékozott Magyarország Boszniának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cf6b99e-5359-4fd5-9157-73594af90bcc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az erőszak szükségességét szabályszegésekkel magyarázzák, de jogvédők szerint volt, akit azért lőttek agyon, mert nem fizetett kenőpénzt.","shortLead":"Az erőszak szükségességét szabályszegésekkel magyarázzák, de jogvédők szerint volt, akit azért lőttek agyon, mert nem...","id":"20200416_nigeria_koronavirus_rendori_brutalitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4cf6b99e-5359-4fd5-9157-73594af90bcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"461def11-bd44-407f-a5ae-e2055538a4be","keywords":null,"link":"/vilag/20200416_nigeria_koronavirus_rendori_brutalitas","timestamp":"2020. április. 16. 20:27","title":"Megöltek 18 embert a nigériai hatóságok a korlátozások betartatása közben, a koronavírus még csak 12 emberrel végzett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ebf9b5f-4917-4c35-b3e0-e329e5a6d0f0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Április 19-ig lehet szabadon megnézni őket. ","shortLead":"Április 19-ig lehet szabadon megnézni őket. ","id":"20200417_Szamos_uj_magyar_filmet_tettek_ingyenesse","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ebf9b5f-4917-4c35-b3e0-e329e5a6d0f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5fa5f8d-ef08-406e-81c8-2a79ecd12c64","keywords":null,"link":"/kultura/20200417_Szamos_uj_magyar_filmet_tettek_ingyenesse","timestamp":"2020. április. 17. 10:49","title":"Számos új magyar filmet tettek ingyenessé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fadee77-f345-437e-94ab-f575568fe898","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Természetesen egy utcán is bátran használható, rendszámos kocsiról van szó. ","shortLead":"Természetesen egy utcán is bátran használható, rendszámos kocsiról van szó. ","id":"20200416_Tobb_mint_2000_loero_forgatja_ennek_a_Toyota_Supranak_a_kerekeit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8fadee77-f345-437e-94ab-f575568fe898&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4ba0c8b-acf2-4e7f-bee6-5630e3ac2db7","keywords":null,"link":"/cegauto/20200416_Tobb_mint_2000_loero_forgatja_ennek_a_Toyota_Supranak_a_kerekeit","timestamp":"2020. április. 16. 10:24","title":"Több mint 2000 lóerő forgatja ennek a Toyota Suprának a kerekeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]