[{"available":true,"c_guid":"eda6886a-ba28-4698-ad70-b876910eb76d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A remdesivir nevű hatóanyagot eredetileg az ebola ellen fejlesztették ki, de úgy tűnik, a koronavírusos pácienseknél is bevethető. A Gilead Sciences 123 embert már meggyógyított vele, ennek ellenére túlzás lenne azt mondani, hogy a remdesivir a biztos gyógymód.","shortLead":"A remdesivir nevű hatóanyagot eredetileg az ebola ellen fejlesztették ki, de úgy tűnik, a koronavírusos pácienseknél is...","id":"20200417_koronavirus_ellenszer_hatoanyag_remdesivir_ebola_gyogyszer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eda6886a-ba28-4698-ad70-b876910eb76d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"444256a1-98b0-40b8-8b7d-41872f33f81e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200417_koronavirus_ellenszer_hatoanyag_remdesivir_ebola_gyogyszer","timestamp":"2020. április. 17. 15:08","title":"Több koronavírus-fertőzöttnél is nagyon gyors javulást értek el egy amerikai gyógyszerrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcc37864-4269-46d2-b4eb-a7a6ce36ce40","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megközelítette a 18 ezret a halálos áldozatok száma. \r

","shortLead":"Megközelítette a 18 ezret a halálos áldozatok száma. \r

","id":"20200416_koronavirus_jarvany_fertozes_franciaroszag_statisztika_halalos_aldozatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bcc37864-4269-46d2-b4eb-a7a6ce36ce40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffb60ab9-2dcf-4dc4-94f6-a742139274b4","keywords":null,"link":"/vilag/20200416_koronavirus_jarvany_fertozes_franciaroszag_statisztika_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. április. 16. 21:29","title":"Most tetőzhet a járvány a franciáknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38d2baff-3c66-4287-9861-5eee32e5018e","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Kijárási korlátozások, érettségi, adózási könnyítések. Kormányinfó.","shortLead":"Kijárási korlátozások, érettségi, adózási könnyítések. Kormányinfó.","id":"20200416_Ujabb_egy_hettel_meghosszabbitjak_a_kijarasi_korlatozasokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38d2baff-3c66-4287-9861-5eee32e5018e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d587008-1e94-44ce-8f4d-85df44947f49","keywords":null,"link":"/itthon/20200416_Ujabb_egy_hettel_meghosszabbitjak_a_kijarasi_korlatozasokat","timestamp":"2020. április. 16. 11:03","title":"Újabb egy héttel meghosszabbítják a kijárási korlátozásokat, és eldőlt, csak írásbeli érettségi lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Újabb 14 magyar áldozata van a vírusnak, a lengyelek már lazítanak hétfőtől, nagyot zuhant a kínai GDP. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Újabb 14 magyar áldozata van a vírusnak, a lengyelek már lazítanak hétfőtől, nagyot zuhant a kínai GDP. Ez a hvg360...","id":"20200417_Radar360_Naci_jogtudossal_emlitettek_egy_lapon_Orbant_mig_o_mosolygos_kepet_posztolt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38ed975d-b271-4cbe-aa41-ef86ed9fda3e","keywords":null,"link":"/360/20200417_Radar360_Naci_jogtudossal_emlitettek_egy_lapon_Orbant_mig_o_mosolygos_kepet_posztolt","timestamp":"2020. április. 17. 08:00","title":"Radar360: Náci jogtudóssal említették egy lapon Orbánt, míg ő mosolygós képet posztolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25892e44-2da1-4d2b-a89e-0a21d2d92f8c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Müller Cecília elmondása szerint már március 23-án már kijelölték a központot a fertőzöttek ellátására. ","shortLead":"Müller Cecília elmondása szerint már március 23-án már kijelölték a központot a fertőzöttek ellátására. ","id":"20200417_A_Budai_Egeszsegkozpont_kulon_engedely_nelkul_fogadhat_koronavirusos_betegeket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25892e44-2da1-4d2b-a89e-0a21d2d92f8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c727659-844d-4898-8329-db371e0e767e","keywords":null,"link":"/itthon/20200417_A_Budai_Egeszsegkozpont_kulon_engedely_nelkul_fogadhat_koronavirusos_betegeket","timestamp":"2020. április. 17. 06:09","title":"A Budai Egészségközpont külön engedély nélkül fogadhat koronavírusos betegeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44f218a9-df80-4743-bac4-359f9576af7d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy, a 444.hu-nak nyilatkozó forrás szerint nem akarnak \"futottak még\" versenyt.","shortLead":"Egy, a 444.hu-nak nyilatkozó forrás szerint nem akarnak \"futottak még\" versenyt.","id":"20200417_giro_ditalia_tour_de_france_kerekparos_verseny_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44f218a9-df80-4743-bac4-359f9576af7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"960fd1ab-3dcc-43fa-a9fd-a06dff223ad5","keywords":null,"link":"/itthon/20200417_giro_ditalia_tour_de_france_kerekparos_verseny_koronavirus","timestamp":"2020. április. 17. 17:19","title":"Úgy hírlik, a magyar félnek nem tetszik a Giro új időpontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee3429e7-2bae-436c-991b-7c3dd608b374","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Orbánék sarokba szorítják a szegényeket, még most is ragaszkodnak az alulról felfelé újraosztó államhoz – véli Scheiring Gábor Olaszországban élő szociológus-közgazdász, egykori LMP-s és párbeszédes politikus, aki szerint a kormányfő mégis megerősödve kerülhet ki a válságból. ","shortLead":"Orbánék sarokba szorítják a szegényeket, még most is ragaszkodnak az alulról felfelé újraosztó államhoz – véli...","id":"202016__scheiring_gabor__afalig_elmeno_orbanrol_ellenallasrol__belakott_kuzdoter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee3429e7-2bae-436c-991b-7c3dd608b374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9159c175-730e-4af3-9288-f714d9a23d4f","keywords":null,"link":"/360/202016__scheiring_gabor__afalig_elmeno_orbanrol_ellenallasrol__belakott_kuzdoter","timestamp":"2020. április. 17. 07:00","title":"Scheiring Gábor: Orbán belakja az új küzdőteret, ha százezrek éheznek is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2737eddb-67e5-4357-8b2f-c7d56d1fc6b5","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"kultura","description":"Amikor március 13-án reggel bementek az iskolába, még nem sejtették, hogy legközelebb már érettségizni térnek vissza - a hvg.hu három végzős gimnazistát kért meg arra, meséljenek az utolsó gimis napról, az első online órákról, a felkészülésről a vizsgára, és arról, milyen érzések keverednek bennük azóta, hogy tudják: május negyedikén jönnek az írásbeli tesztek, és szóbeli már nem is lesz. A hvg.hu a következő hetekben is velük marad, elkísérjük őket a remélhetőleg sikeres vizsgákig, és persze ott leszünk az eredményhirdetésnél. Egyelőre azonban jöjjön a csütörtök este elkészült bemutatkozó beszélgetés.","shortLead":"Amikor március 13-án reggel bementek az iskolába, még nem sejtették, hogy legközelebb már érettségizni térnek vissza...","id":"20200417_A_hvghu_elkiseri_Orsit_Gergot_es_Samut_erettsegizni__tartsanak_velunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2737eddb-67e5-4357-8b2f-c7d56d1fc6b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5233ebb-3a27-4f27-b3b0-eafeee4d9ebb","keywords":null,"link":"/kultura/20200417_A_hvghu_elkiseri_Orsit_Gergot_es_Samut_erettsegizni__tartsanak_velunk","timestamp":"2020. április. 17. 20:20","title":"A hvg.hu elkíséri Orsit, Gergőt és Samut érettségizni - tartsanak velünk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]