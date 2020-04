Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"63ca734e-8132-499f-a150-7be41e486661","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szigorú előírások betartásának fontosságára emlékeztette az amerikaiakat Donald Trump amerikai elnök a világjárványra vonatkozó intézkedéseket összehangoló kormányzati munkacsoport szokásos napi sajtókonferenciáján a Fehér Házban szerdán este. Egyben bejelentette, hogy aláírta a bevándorlást korlátozó rendeletet.\r

\r

","shortLead":"A szigorú előírások betartásának fontosságára emlékeztette az amerikaiakat Donald Trump amerikai elnök a világjárványra...","id":"20200423_Trump_alairta_a_bevandorlast_korlatozo_rendeletet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63ca734e-8132-499f-a150-7be41e486661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddc500d0-1c3d-47dc-90be-089b0d5bfe07","keywords":null,"link":"/vilag/20200423_Trump_alairta_a_bevandorlast_korlatozo_rendeletet","timestamp":"2020. április. 23. 06:14","title":"Trump aláírta a bevándorlást korlátozó rendeletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"929b1d8f-a170-413f-aa8a-c7bd7cd09e92","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Március közepén beszakadt a legnagyobb hazai csomagautomata-cég forgalma, de aztán kilőtt, és azóta is hasít. A webshopos rendelők még mindig szívesen kérik a kihalt plázákba a csomagjaikat, amiket az emberek gyorsabban vesznek át, mint a járvány előtt.","shortLead":"Március közepén beszakadt a legnagyobb hazai csomagautomata-cég forgalma, de aztán kilőtt, és azóta is hasít...","id":"20200423_csomagkuldes_csomagautomata_online_vasarlas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=929b1d8f-a170-413f-aa8a-c7bd7cd09e92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"034eb6fd-ae6d-474e-be48-31bf340a5220","keywords":null,"link":"/kkv/20200423_csomagkuldes_csomagautomata_online_vasarlas","timestamp":"2020. április. 23. 07:20","title":"Meglepően alakult a csomagautomaták forgalma a járvány alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a1ba16a-d4e9-4107-8def-f54a1bd22200","c_author":"Kulcsár Alexandra","category":"tudomany","description":"Az integrált vállalatirányítási rendszerek (ERP) sikerességi mutatója a nemzetközi adatok szerint elég lehangoló. A bevezetések fele vagy tovább tart, vagy többe kerül, vagy nem valósítja meg az elvárt funkcionalitást – és sajnos a sikertelen történetekre ezen paraméterek közül legalább kettő igaz. Mi lehet ennek az oka? És vajon a válságban felnagyított jelentőségű digitalizációs előnyöket hogyan tudjuk realizálni, hogy a magyarországi vállalati projektek ennél eredményesebbek legyenek?","shortLead":"Az integrált vállalatirányítási rendszerek (ERP) sikerességi mutatója a nemzetközi adatok szerint elég lehangoló...","id":"20200424_erp_bevezetesi_projekt_alapok_vallalatiranyitasi_rendszer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a1ba16a-d4e9-4107-8def-f54a1bd22200&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0c58f90-22a3-4f29-b2ff-a79e7e54a0ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20200424_erp_bevezetesi_projekt_alapok_vallalatiranyitasi_rendszer","timestamp":"2020. április. 24. 10:33","title":"Mitől lesz válságálló egy ERP projekt? – A digitális transzformáció alapjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fb37501-af71-4839-8249-e57237a3048e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az uniós jog 28 napos őrizetet enged a menedékkérők esetében, két iráni és két afgán állampolgár azonban már hónapok óta Röszkén tartózkodik.","shortLead":"Az uniós jog 28 napos őrizetet enged a menedékkérők esetében, két iráni és két afgán állampolgár azonban már hónapok...","id":"20200423_europai_birosag_fotanacsnok_javaslat_roszke_tranzitzona_menedekkerok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6fb37501-af71-4839-8249-e57237a3048e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d73c8b3-6663-4a25-a631-4b85effadf97","keywords":null,"link":"/itthon/20200423_europai_birosag_fotanacsnok_javaslat_roszke_tranzitzona_menedekkerok","timestamp":"2020. április. 23. 14:04","title":"Jogellenesen tart őrizetben menedékkérőket a röszkei tranzitzónában a magyar állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ec18d5f-21ae-4211-aa8b-eae108c7c4d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány kapcsán is gyártják az összeesküvés-elméleteket az oltásellenesek, és jó előre hangolják egymást az egyelőre el sem készült vakcina ellen.","shortLead":"A koronavírus-járvány kapcsán is gyártják az összeesküvés-elméleteket az oltásellenesek, és jó előre hangolják egymást...","id":"20200423_koronavirus_jarvany_vakcina_oltasellenesseg_osszeeskuves_elmelet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ec18d5f-21ae-4211-aa8b-eae108c7c4d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"336856ab-83fe-4ce0-9404-941222f6a096","keywords":null,"link":"/tudomany/20200423_koronavirus_jarvany_vakcina_oltasellenesseg_osszeeskuves_elmelet","timestamp":"2020. április. 23. 08:03","title":"Az oltásellenesek szerint nem is olyan veszélyes a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0b3962-622b-41b1-bc15-067f8ff12803","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervezettnél hetekkel hamarabb lett kész a Google és az Apple azzal a közös munkával, amely segíthet megfékezni a koronavírus-járványt.","shortLead":"A tervezettnél hetekkel hamarabb lett kész a Google és az Apple azzal a közös munkával, amely segíthet megfékezni...","id":"20200423_apple_google_koronavirus_terjedese_kontaktkutatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa0b3962-622b-41b1-bc15-067f8ff12803&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e20bb477-36bc-4835-ab31-77788735d091","keywords":null,"link":"/tudomany/20200423_apple_google_koronavirus_terjedese_kontaktkutatas","timestamp":"2020. április. 23. 18:33","title":"Jövő hétre kész az Apple és a Google közös fejlesztése, ami szól, ha koronavírusos beteggel érintkezünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72d25501-dac0-46bb-87c0-68e5f8873e80","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Növelték az állam devizaadósságának arányát, hogy ne legyen baj a válságkezelés finanszírozásával.","shortLead":"Növelték az állam devizaadósságának arányát, hogy ne legyen baj a válságkezelés finanszírozásával.","id":"20200423_allamkotveny_euro_valsag_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72d25501-dac0-46bb-87c0-68e5f8873e80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f17397a-c4dc-4a46-a6cb-405b2c620e61","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200423_allamkotveny_euro_valsag_koronavirus","timestamp":"2020. április. 23. 19:31","title":"Több, mint 700 milliárd forintnyi euróállamkötvénnyel segítenék a válságkezelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4132710f-f754-4881-a3d0-a3a76f5b1f8f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bankbetétekben elhelyezett pénz mennyisége is növekedett.","shortLead":"A bankbetétekben elhelyezett pénz mennyisége is növekedett.","id":"20200423_keszpenzallomany_magyarorszag_koronavirus_bankbetet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4132710f-f754-4881-a3d0-a3a76f5b1f8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa9975ae-76a7-4e46-9fb5-d69101dcb6ba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200423_keszpenzallomany_magyarorszag_koronavirus_bankbetet","timestamp":"2020. április. 23. 09:26","title":"Nagyot emelkedett a magyar készpénzállomány a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]