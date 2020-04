Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"12c93e4e-6b51-487f-bc76-631ede7a1666","c_author":"Ernst&Young Tanácsadó Kft.","category":"brandcontent","description":"A Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) által kiírt versenyképesség-növelő pályázat keretében a közép- és nagyvállalatok – köztük ezúttal a budapestiek is – akár 285 millió forint vissza nem térítendő támogatást is kaphatnak új beruházásra, ami ráadásul előlegként is felvehető.\r

","shortLead":"A Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) által kiírt versenyképesség-növelő pályázat keretében a közép- és nagyvállalatok...","id":"20200424_Akar_285_millio_forintot_kaphat_cege_mutatjuk_hogyan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12c93e4e-6b51-487f-bc76-631ede7a1666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b32df996-27a7-47cb-b00b-e7bf531af81c","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200424_Akar_285_millio_forintot_kaphat_cege_mutatjuk_hogyan","timestamp":"2020. április. 28. 11:50","title":"Akár 285 millió forint készpénztámogatást kaphat a cége, ha gyorsan cselekszik – mutatjuk hogyan!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47b2dbbd-a38f-4969-b6ea-cc0d5b9eba47","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Járvány idején a hülyeség is vírusként terjed. Erre hoz példákat a Duma Aktuál, Litkai Gergely vezetésével fotókon keresztül mutatja be, milyen különös dolgokra lehet bukkanni az interneten. ","shortLead":"Járvány idején a hülyeség is vírusként terjed. Erre hoz példákat a Duma Aktuál, Litkai Gergely vezetésével fotókon...","id":"20200427_Duma_Aktual_A_jarvany_kepekben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47b2dbbd-a38f-4969-b6ea-cc0d5b9eba47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2151388a-eb1d-4cee-b037-722eec6ec9bf","keywords":null,"link":"/360/20200427_Duma_Aktual_A_jarvany_kepekben","timestamp":"2020. április. 27. 19:30","title":"Duma Aktuál: Online merítés a vírus fomájú sisaktól a gombnyomó készülékig ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e89e9a1c-c57f-41a2-8ef2-eb5b8cc421bd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közel 3600 éves koporsóba egy 16 éves lányt temettek. A kutatók szerint – a mellé helyezett tárgyak alapján – vélhetően nagyon szeretett sportolni.","shortLead":"A közel 3600 éves koporsóba egy 16 éves lányt temettek. A kutatók szerint – a mellé helyezett tárgyak alapján –...","id":"20200427_mumia_egyiptom_luxor_asatas_borlabda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e89e9a1c-c57f-41a2-8ef2-eb5b8cc421bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19aa9b1e-88cb-4afe-9cbc-51c8844b522d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200427_mumia_egyiptom_luxor_asatas_borlabda","timestamp":"2020. április. 27. 17:03","title":"Különleges, még érintetlen szarkofágot találtak Egyiptomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ced30309-f7cb-41fb-955e-050cf86351e0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Dr. Lorna Breen apja azt mondja: a lánya is a járvány áldozata ugyanúgy, mint a betegek.","shortLead":"Dr. Lorna Breen apja azt mondja: a lánya is a járvány áldozata ugyanúgy, mint a betegek.","id":"20200428_Ongyilkos_lett_egy_orvos_akik_koronavirusos_betegeket_kezelt_New_Yorkban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ced30309-f7cb-41fb-955e-050cf86351e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77b5cd83-13f6-4a4e-9846-da65f4c40656","keywords":null,"link":"/elet/20200428_Ongyilkos_lett_egy_orvos_akik_koronavirusos_betegeket_kezelt_New_Yorkban","timestamp":"2020. április. 28. 10:03","title":"Öngyilkos lett egy orvos, aki koronavírusos betegeket kezelt New Yorkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e22e1149-ff34-4aa6-9f9a-0e3d8d699bbd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hírességekkel közös virtuális élményekre lehet licitálni a Sotheby's aukciósház és a Google pénteken kezdődő internetes árverésén, amelynek bevételét a koronavírus-járvány miatt különösen nehéz helyzetbe került közösségek támogatására fordítják.","shortLead":"Hírességekkel közös virtuális élményekre lehet licitálni a Sotheby's aukciósház és a Google pénteken kezdődő internetes...","id":"20200428_sothebys_google_mayday_covid19_jotekonysagi_aukcio_virtualis_elmenyek_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e22e1149-ff34-4aa6-9f9a-0e3d8d699bbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81d1a127-d9d6-4539-a263-56bbc45ea304","keywords":null,"link":"/tudomany/20200428_sothebys_google_mayday_covid19_jotekonysagi_aukcio_virtualis_elmenyek_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 28. 21:03","title":"Különleges aukciót hirdet a Sotheby's és a Google: virtuális kávézás Hillary Clintonnal, éneklés Stinggel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef2b9c55-ffd1-4864-af4f-69aad40ccdd2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nagyon kijárt már neki egy szobor. A híres egyfejű mesehős miniatűr képmását Kolodko Mihály alkotta meg. ","shortLead":"Nagyon kijárt már neki egy szobor. A híres egyfejű mesehős miniatűr képmását Kolodko Mihály alkotta meg. ","id":"20200427_Szobrot_kapott_Susu_a_sarkany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef2b9c55-ffd1-4864-af4f-69aad40ccdd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8374b7ff-166f-40ce-91ff-c1695e0771a1","keywords":null,"link":"/kultura/20200427_Szobrot_kapott_Susu_a_sarkany","timestamp":"2020. április. 27. 15:24","title":"Szobrot kapott Süsü, a sárkány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e369f3ff-f428-40b8-9ca0-d7d056c80e2c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az önkormányzat saját céget alapított, amely két ütemben veszi át a feladatot.","shortLead":"Az önkormányzat saját céget alapított, amely két ütemben veszi át a feladatot.","id":"202017_ujbuda_parkolasuzemelteto_onkormanyzati_kezben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e369f3ff-f428-40b8-9ca0-d7d056c80e2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6978959b-309b-4cef-86b5-668297fb8007","keywords":null,"link":"/360/202017_ujbuda_parkolasuzemelteto_onkormanyzati_kezben","timestamp":"2020. április. 27. 10:00","title":"Újbuda elveszi a parkolási bizniszt a kormányfő barátjának cégétől is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bbf53ed-5b7f-40f1-88a5-e52be72e992a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem mindennapi baleset történt a főváros VIII. kerületében.\r

","shortLead":"Nem mindennapi baleset történt a főváros VIII. kerületében.\r

","id":"20200427_oz_gazolas_baleset_jozsefvaros_kalvaria_ter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7bbf53ed-5b7f-40f1-88a5-e52be72e992a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bd03cdb-d55f-4118-b4f6-62bf16ac47e8","keywords":null,"link":"/itthon/20200427_oz_gazolas_baleset_jozsefvaros_kalvaria_ter","timestamp":"2020. április. 27. 10:18","title":"Őzet gázolt halálra egy autós Józsefvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]