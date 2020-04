Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"618d96c3-074a-4c6a-b4f5-5c9e8aa120b6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A demokraták jelöltje 50-40 arányos előnyre tett szert egy új, országos felmérés szerint.","shortLead":"A demokraták jelöltje 50-40 arányos előnyre tett szert egy új, országos felmérés szerint.","id":"20200428_joe_biden_donald_trump_elnokvalasztas_usa_2020","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=618d96c3-074a-4c6a-b4f5-5c9e8aa120b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce82655a-f96e-41fa-b304-8699298c0f49","keywords":null,"link":"/vilag/20200428_joe_biden_donald_trump_elnokvalasztas_usa_2020","timestamp":"2020. április. 28. 19:24","title":"Biden orrhosszal előzi Trumpot az elnökválasztásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4125f97-5318-4784-b403-01e8c2fb2b76","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A pilóta nélküli rendszerek gyorsabbak, mint a rendes szállítóeszközök, ami nagy előny egy járvány idején.","shortLead":"A pilóta nélküli rendszerek gyorsabbak, mint a rendes szállítóeszközök, ami nagy előny egy járvány idején.","id":"20200429_amerika_koronavirus_apolo_orvos_dron_ups","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4125f97-5318-4784-b403-01e8c2fb2b76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"941ac427-4826-4df3-9ddb-be7c24e6f15c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200429_amerika_koronavirus_apolo_orvos_dron_ups","timestamp":"2020. április. 29. 09:33","title":"Amerikában drónokkal segítenék a vírus ellen küzdő orvosokat és ápolókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce50f9d2-2b29-43a7-9a7d-5f7f78d76da9","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Nem hangzik fel idén a gimnáziumok falai között a Gaudeamus igitur, és a jövő héten induló érettségi körül is sok még a bizonytalanság.","shortLead":"Nem hangzik fel idén a gimnáziumok falai között a Gaudeamus igitur, és a jövő héten induló érettségi körül is sok még...","id":"20200429_A_szo_elszall_csak_az_irasbeli_marad","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce50f9d2-2b29-43a7-9a7d-5f7f78d76da9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af748e2b-2ef3-4b1b-a3ef-3587db04575d","keywords":null,"link":"/360/20200429_A_szo_elszall_csak_az_irasbeli_marad","timestamp":"2020. április. 29. 14:30","title":"A szó elszáll, csak az írásbeli marad – az érettségi a kormány vizsgája is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A koronavírus mellett dúl a madárinfluenza is, sehol sem lehetne 50-nél gyorsabban hajtani Budapesten. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A koronavírus mellett dúl a madárinfluenza is, sehol sem lehetne 50-nél gyorsabban hajtani Budapesten. Ez a hvg360...","id":"20200428_Radar360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73fff7e4-eb06-4ebb-b5da-88cd2f5a0856","keywords":null,"link":"/360/20200428_Radar360","timestamp":"2020. április. 28. 08:00","title":"Radar360: Titkolózó operatív törzs, tiltakozó háziorvosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99e5b61a-0178-4d22-9f80-fd281c67977c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hatalmas kieséseket okoz a járvány a legnagyobb autógyártóknak, és jelenleg még azt sem tudni, hogy a kereslet mikor normalizálódhat újra. ","shortLead":"Hatalmas kieséseket okoz a járvány a legnagyobb autógyártóknak, és jelenleg még azt sem tudni, hogy a kereslet mikor...","id":"20200429_5_milliard_dollaros_negyedeves_veszteseggel_szamol_a_Ford","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99e5b61a-0178-4d22-9f80-fd281c67977c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e17f7e4f-e415-4e11-9487-d284d6c0224e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200429_5_milliard_dollaros_negyedeves_veszteseggel_szamol_a_Ford","timestamp":"2020. április. 29. 11:58","title":"5 milliárd dolláros veszteséget hozott össze három hónap alatt a Ford","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01246aa7-720d-4c30-b4b1-792535ac1057","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Idén 4 százalékos csökkenésre, jövőre viszont ismét 4,8 százalékos növekedésre számít a hitelminősítő.","shortLead":"Idén 4 százalékos csökkenésre, jövőre viszont ismét 4,8 százalékos növekedésre számít a hitelminősítő.","id":"20200429_sp_hitelminosito_adososztalyzat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01246aa7-720d-4c30-b4b1-792535ac1057&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38e5cfe4-6984-4b83-a73e-972132f1abe3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200429_sp_hitelminosito_adososztalyzat","timestamp":"2020. április. 29. 10:54","title":"Lerontotta Magyarország kilátását az S&P","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f35b3410-4c5e-4cb8-933a-0ed98c682f1f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Prohumán 2004 Kft., amelynek az egyik tulajdonosáé az MTK focicsapata is, évente mintegy 20 ezer embernek ad munkát.","shortLead":"A Prohumán 2004 Kft., amelynek az egyik tulajdonosáé az MTK focicsapata is, évente mintegy 20 ezer embernek ad munkát.","id":"20200429_Strategiai_megallapodast_kotott_a_kormany_munkaerokolcsonzo_ceggel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f35b3410-4c5e-4cb8-933a-0ed98c682f1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e475b7a-6acb-4e18-b3b0-3013bff9e17a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200429_Strategiai_megallapodast_kotott_a_kormany_munkaerokolcsonzo_ceggel","timestamp":"2020. április. 29. 11:48","title":"Stratégiai megállapodást kötött a kormány egy munkaerő-kölcsönző céggel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6da346f-927b-443b-8867-00f43830a94e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Automatikus fizetésemelés, lakások közpénzből, elmaradt adóbefizetés – Érd polgármestere szerint az elődje két kézzel szórta a pénzt, szponzort viszont nem talált a város női kézilabdacsapatának.","shortLead":"Automatikus fizetésemelés, lakások közpénzből, elmaradt adóbefizetés – Érd polgármestere szerint az elődje két kézzel...","id":"20200428_erd_kezilabda_polgarmester_csozik_laszlo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d6da346f-927b-443b-8867-00f43830a94e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f97e0e8e-b80b-4989-b966-092013dc3622","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200428_erd_kezilabda_polgarmester_csozik_laszlo","timestamp":"2020. április. 28. 11:08","title":"Borított a polgármester, új korszak jön az érdi kézilabdában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]