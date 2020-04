Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cfeb3c33-9fdf-4685-b3b5-bba285cd8e0e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem statáriális döntéssel hozná meg a főváros a forgalomcsillapító intézkedéseit, és azok nem is vonatkoznának egységesen minden útszakaszra a főpolgármester szerint.","shortLead":"Nem statáriális döntéssel hozná meg a főváros a forgalomcsillapító intézkedéseit, és azok nem is vonatkoznának...","id":"20200429_karacsony_sebessegkorlatozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cfeb3c33-9fdf-4685-b3b5-bba285cd8e0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82902865-807f-4934-9993-d74c743a667f","keywords":null,"link":"/itthon/20200429_karacsony_sebessegkorlatozas","timestamp":"2020. április. 29. 14:56","title":"Karácsony: Nincs arról szó, hogy minden egyes útszakaszon csökkentenék a megengedett sebességet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"398d458f-6bee-492d-a509-7e0bf508344e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Bár hamarosan újranyithatnak a piacok Ukrajnában, több száz kiskereskedő tüntetett a korlátozások enyhítéséért, hogy biztosíthassák a megélhetésüket. ","shortLead":"Bár hamarosan újranyithatnak a piacok Ukrajnában, több száz kiskereskedő tüntetett a korlátozások enyhítéséért...","id":"20200429_Kiskereskedok_tuntettek_Ukrajnaban_hogy_dolgozhassanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=398d458f-6bee-492d-a509-7e0bf508344e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bbee71c-55d9-418f-b958-26f36c777f2a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200429_Kiskereskedok_tuntettek_Ukrajnaban_hogy_dolgozhassanak","timestamp":"2020. április. 29. 16:37","title":"Kiskereskedők tüntettek Ukrajnában, hogy kinyithassanak végre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f27b1ae8-0eb0-4947-90f0-d2f9a4dca163","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több emberre is rátámadt egy férfi a Hármashatár-hegy környékén.","shortLead":"Több emberre is rátámadt egy férfi a Hármashatár-hegy környékén.","id":"20200429_Futokra_es_kirandulokra_tamadt_kessel_egy_ferfi_a_fovarosban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f27b1ae8-0eb0-4947-90f0-d2f9a4dca163&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"747eafe3-815c-4a3d-b7d2-448be763d868","keywords":null,"link":"/itthon/20200429_Futokra_es_kirandulokra_tamadt_kessel_egy_ferfi_a_fovarosban","timestamp":"2020. április. 29. 21:01","title":"Futókra és kirándulókra támadt késsel egy férfi a fővárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"017e46c1-c644-4e15-ba3d-b3b9b1e81a6c","c_author":"Matolcsy György","category":"gazdasag","description":"Pulai Miklós, a jegybank egykori alelnöke halálának hírére reagált a Magyar Nemzeti Bank, Csillag István közgazdász, egykori miniszter azonban úgy érezte, ebben pontatlanságok jelentek meg. Véleményét a hvg.hu-n közöltük, erre reagált most lapunknak küldött soraival Matolcsy György. ","shortLead":"Pulai Miklós, a jegybank egykori alelnöke halálának hírére reagált a Magyar Nemzeti Bank, Csillag István közgazdász...","id":"20200429_Matolcsy_Gyorgy_Pulai_Miklos_vedelmeben_A_cafolat_cafolata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=017e46c1-c644-4e15-ba3d-b3b9b1e81a6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9407893d-7b68-4660-8a6f-5d8ed332caf1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200429_Matolcsy_Gyorgy_Pulai_Miklos_vedelmeben_A_cafolat_cafolata","timestamp":"2020. április. 29. 10:55","title":"Matolcsy György: Pulai Miklós védelmében (A cáfolat cáfolata)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b446d9f5-bd94-4eb5-b843-2ba213cdbb26","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ez 19 százalékos emelkedés a tavalyi év azonos időszakához képest.","shortLead":"Ez 19 százalékos emelkedés a tavalyi év azonos időszakához képest.","id":"20200429_oraber_fizikai_dolgozok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b446d9f5-bd94-4eb5-b843-2ba213cdbb26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d0c60df-dac6-441b-bd1f-c8b0ea9a52eb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200429_oraber_fizikai_dolgozok","timestamp":"2020. április. 29. 10:21","title":"1326 forintos bruttó órabérért dolgoznak a magyar fizikai dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b89ed57-50e3-405c-ba5f-261125f24c82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pénzből, amelyet a kormány a járvány elleni védekezés alapjába irányít, egy közösségi házat újítottak volna fel. Baranyi Krisztina polgármester szerint kifosztják őket.","shortLead":"A pénzből, amelyet a kormány a járvány elleni védekezés alapjába irányít, egy közösségi házat újítottak volna fel...","id":"20200430_koronavirus_jarvany_elleni_alap_ferencvaros_kozossegi_haz_baranyi_krisztina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b89ed57-50e3-405c-ba5f-261125f24c82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"920ddc35-7944-4866-8755-4c6cc3cb5703","keywords":null,"link":"/itthon/20200430_koronavirus_jarvany_elleni_alap_ferencvaros_kozossegi_haz_baranyi_krisztina","timestamp":"2020. április. 30. 08:55","title":"Mégsem kapja meg a kormánytól a beígért 400 milliót Ferencváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12c31e24-0a6a-45e0-b53d-d786881befc5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A piaci várakozásoknak megfelelően 0,00-0,25 százalékos sávban tartotta az irányadó kamatot szerdán az amerikai jegybank kamatdöntő fóruma.","shortLead":"A piaci várakozásoknak megfelelően 0,00-0,25 százalékos sávban tartotta az irányadó kamatot szerdán az amerikai...","id":"20200429_fed_kamatdontes_iranyado_kamat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12c31e24-0a6a-45e0-b53d-d786881befc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41aa2bd2-ac39-4256-9819-934a026d990a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200429_fed_kamatdontes_iranyado_kamat","timestamp":"2020. április. 29. 21:06","title":"Nem változott az amerikai jegybank kamata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fbeff9c-0919-4304-a657-bf749e200fc0","c_author":"Gyenis Ágnes, Oroszi Babett, Szabó Yvette","category":"360","description":"Több százmilliárd forintnyi közbeszerzéssel és pályázattal vigasztalódhatnak a kormányfőhöz legközelebb álló üzletemberek a következő hónapokban. Orbán Viktor ezúttal is a sajátos elveken nyugvó újraelosztást választotta a rászorulók megsegítése helyett.","shortLead":"Több százmilliárd forintnyi közbeszerzéssel és pályázattal vigasztalódhatnak a kormányfőhöz legközelebb álló...","id":"202018__oligarchacegek_jarvanyban__penzosztas__orban_dilemmai__immunvalasz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6fbeff9c-0919-4304-a657-bf749e200fc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97b9967b-7310-466b-89c7-f6daddc145cf","keywords":null,"link":"/360/202018__oligarchacegek_jarvanyban__penzosztas__orban_dilemmai__immunvalasz","timestamp":"2020. április. 30. 11:00","title":"Mészároséknak meg sem kottyan majd a válság, mert Orbán nem engedi el a kezüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]