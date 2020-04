Arra számítok, hogy még jövőre is együtt kell élnünk a vírussal, míg el nem készül a védőoltás, nem találunk megbízható gyógymódot, vagy ki nem alakul a nyájimmunitás – nyilatkozta az Egészségyügyi Világszervezet (WHO) főigazgató-helyettese, Jakab Zsuzsanna a Magyar Narancsnak.

Jakab szerint addig a prioritás az emberek egészségének és életének megóvása kell, hogy legyen, de eközben újra kell indítani a gazdaságot és működésbe kell hozni az országokat. Ennek megfelelően kell minden társadalomnak kialakítania azokat a stratégiákat, amelyekkel a vírus terjedését legjobban akadályozni tudja, az újabb járványhullámok elkerülése érdekében. Ha viszont mégis kialakulnak újabb hullámok, akkor további, a fizikai távolságtartást elősegítő intézkedésekre lehet szükség. Ez azonban nem egyenlő a társadalmi távolságtartással.

Biztatónak tartom, hogy néhány ország már a korlátozások lazítását tervezi.

– jelentette ki a főigazgató-helyettes, aki a lazítások fokozatossága mellett foglalt állást, jelezte ugyanakkor azt is, hogy az országoknak biztosítaniuk kell, hogy minden fertőzöttet fel tudnak deríteni és el tudnak különíteni, és hogy megtalálnak és letesztelnek mindenkit, akikkel a fertőzöttek kapcsolatba kerültek. Fontosnak mondta azt is, hogy minden döntésnek tudományos bizonyítékokon kell alapulnia, amik az egészségügyi megfontolások mellett figyelembe veszik nem csupán a gazdasági hatásokat, de az emberi jogi, a biztonsági vagy éppen az élelmiszerellátási szempontokat is.

A WHO konszenzuson alapuló szervezet, de néhány, korlátozott területen – ide tartoznak a vészhelyezetek is – vannak eszközei, amik a tagországokra is rónak kötelezettséget

– magyarázta a lapnak a szervezet jogköreit firtató kérdésre a főigazgató-helyettes. Ilyen a járványügyekben is érvényes Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályok is (IHR). A közegészségügyi intézkedésekről maguk a tagországok döntenek, az egyes államok egyedi körülményein múlik, hogyan veszik figyelembe a WHO ajánlásait – részletezte –, mert a WHO-nak nincsen ellenőrzési jogköre. Vagyis Jakab szerint az, hogy milyen jogkörei vannak a WHO-nak, a tagállamok döntésén múlik: ha a világjárvány után nagyobb felhatalmazást szeretnének adni, a mostani keretek között is meg tudják tenni. Ugyanez vonatkozik a szervezet finanszírozására is.

Azokat a kritikákat, amelyek szerint a WHO túl puhán bánt Kínával, Jakab a szervezet főigazgatóját idézve kommentálta: a vírus átpolitizálását karanténba kell zárni, most az együttműködésen van a hangsúly. Szerinte a kínai hatóságok rekordidő alatt osztották meg a szervezettel a vírus genomszekvenciáját, és a kínai szakértők folyamatosan együtt dolgoznak a WHO szakembereivel. Egyáltalán nem vezették félre év elején a WHO-t: Kína minden fronton azt tette, amit tennie kellett – fűzte hozzá.