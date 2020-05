Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Mulasztással előidézett alaptörvény-ellenességet valósított meg az Országgyűlés, mert a mostani törvény szerint nem fordulhat bírósághoz az, akinek nem adják ki egy cég nyilvánosnak tekinthető adatát – ezt mondta ki az Alkotmánybíróság.

Mulasztással előidézett alaptörvény-ellenességet valósított meg az Országgyűlés, mert a mostani törvény szerint nem fordulhat bírósághoz az, akinek nem adják ki egy cég nyilvánosnak tekinthető adatát
Ab: Mindenki fordulhasson bírósághoz, akinek nem adnak ki egy nyilvános adatot

Anyagi támogatást nyújt a II. Kerüleit Önkormányzat azoknak a helyi lakosoknak és kisvállalkozásoknak, akiknek az új típusú koronavírus-járvány okozta helyzetben lehetetlenült el a megélhetése. Azokat is megsegítik, akik otthon ápolják kórházból hazaküldött hozzátartozóikat.
Besegít a II. kerület a koronakárosultaknak

Európa legforgalmasabb repülőterének igazgatója arra figyelmeztet, hogy nem lesz kivitelezhető a jövőben az, hogy az utasok egymástól megfelelő távolságban közlekedhessenek.
Lehetetlen a távolságtartás a reptereken a Heathrow vezetője szerint

A piac átrendeződésével már évekkel ezelőtt egyértelműé vált, hogy az Apple bevételének jelentős részéért felelős iPhone-eladások növekedése nem fenntartható. Tim Cook vezérigazgató ezért idejekorán áthangolta a vállalatot a szolgáltatások erősítésére. Azzal talán ő sem számolt, hogy 2020-ban kiderül: ez a stratégia egy világjárvány próbáját is kiállja.
Bejött az Apple számítása: hiába fogy kevesebb iPhone, de a szolgáltatásokból zúdul a kasszába a pénz Vidékiek alhatnak Budapesten, de nem ajánlott. Kormányszóvivő: budapestiek nem alhatnak vidéken

Két cég is van szállított Magyarországra olyan gyorsteszteket, amelyek alkalmatlanok a Covid-19 fertőzőttek kimutatására - áll a Direkt36 szombati cikkében.
Direkt36: Kína már letiltotta, de Magyarország addigra már bevásárolt a silányabb koronatesztekből

A 82 éves művészt vasárnapra virradóra találták meg, a rendőrség megállapította: fia bántalmazta.
Gyilkosság áldozata lett Szilágyi István színész Az egykor szépreményű Kontrax Irodatechnika Rt. alapító-tulajdonosának receptje az volt, hogy a jó vállalkozónak nem szak-, hanem üzletembernek kell lennie. A HVG 1990 júliusában készített vele portréinterjút, ezt közöljük most újra, változtatás nélkül. /// Sorozatunk a modern Magyarország meghatározó évének meghatározó szereplőiről szól. Rendszerváltók30 – Dicső Gábor: Van egy Lenin-szobrom. Befektetésnek sem rossz