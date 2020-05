Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"18d6e73d-5c9b-4600-8708-492bd1649651","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarországon 3213 főre nőtt a beazonosított koronavírus-fertőzöttek száma, és újabb 13 idős krónikus beteg meghalt. Ezzel 405 főre emelkedett az elhunytak száma, 904-en pedig már gyógyultan távoztak a kórházból. Az Operatív Törzs szombati sajtótájékoztatóján a Szent László Kórház főorvosa próbálta tudatosítani, hogy még mindig egy sok tekintetben ismeretlen vírussal van dolgunk. ","shortLead":"Magyarországon 3213 főre nőtt a beazonosított koronavírus-fertőzöttek száma, és újabb 13 idős krónikus beteg meghalt...","id":"20200509_Min_mulik_a_budapesti_korlatozasok_feloldasa__az_Operativ_Torzs_szombati_tajekoztatoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18d6e73d-5c9b-4600-8708-492bd1649651&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd8c69af-1977-4a4d-a4f0-294a5de158cb","keywords":null,"link":"/itthon/20200509_Min_mulik_a_budapesti_korlatozasok_feloldasa__az_Operativ_Torzs_szombati_tajekoztatoja","timestamp":"2020. május. 09. 11:01","title":"Szlávik János: Még mindig sok mindent nem tudunk a koronavírusról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63481f47-f4bd-44e8-a46f-70d0b2beffcf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jerusalem Post szerint eddig 12 dolgozó érkezett az országba a korlátozások ellenére.\r

","shortLead":"A Jerusalem Post szerint eddig 12 dolgozó érkezett az országba a korlátozások ellenére.\r

","id":"20200508_A_koser_vagohidak_munkasai_szabadon_utazhatnak_Magyarorszagra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63481f47-f4bd-44e8-a46f-70d0b2beffcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0da2d36-256f-4d37-b962-d8f018803474","keywords":null,"link":"/itthon/20200508_A_koser_vagohidak_munkasai_szabadon_utazhatnak_Magyarorszagra","timestamp":"2020. május. 08. 16:22","title":"A kóser vágóhidak munkásai szabadon utazhatnak Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b363df4-7731-4c86-ba1c-5637c610535f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyszerű, a torok fölé helyezett, arra lágyan ráragadó eszköz figyeli a feltételezett Covid-19 megbetegedés fő tüneteit, a lázat, a köhögést, a légzőszervi aktivitást.","shortLead":"Egyszerű, a torok fölé helyezett, arra lágyan ráragadó eszköz figyeli a feltételezett Covid-19 megbetegedés fő...","id":"20200508_koronavirus_teszt_torokra_ragaszthato_viselheto_eszkoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b363df4-7731-4c86-ba1c-5637c610535f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e616436-190b-43b0-9d76-41e06e73cbed","keywords":null,"link":"/tudomany/20200508_koronavirus_teszt_torokra_ragaszthato_viselheto_eszkoz","timestamp":"2020. május. 08. 08:03","title":"Egyszerűbb teszt szinte elképzelhetetlen: torokra ragasztható tapasz figyeli a koronavírus tüneteit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7511f659-7b02-496f-872c-78c32984cd77","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"A hvg.hu által megkérdezett magánrendelők többsége nem kér PCR-tesztet azokhoz a vizsgálathoz, amihez az államiak igen. Pedig az erőforrás miniszter múlt heti utasítása a magánellátásra is érvényes szabályként írta azt elő. Van, ahol kifejezetten álhírnek gondolják, hogy kötelező lenne az előzetes teszt, van, ahol beérik a kikérdezéssel, és olyan is, ahol attól függ, hogy kérnek-e, hogy – ugyanazzal a panasszal – melyik szakorvoshoz megy az ember. ","shortLead":"A hvg.hu által megkérdezett magánrendelők többsége nem kér PCR-tesztet azokhoz a vizsgálathoz, amihez az államiak igen...","id":"20200508_A_maganrendelok_tobbsege_nem_ker_PCRtesztet_azokhoz_a_vizsgalathoz_amihez_az_allamiak_igen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7511f659-7b02-496f-872c-78c32984cd77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"718cc7cc-53ae-42d6-bf72-8e3cd400ee20","keywords":null,"link":"/itthon/20200508_A_maganrendelok_tobbsege_nem_ker_PCRtesztet_azokhoz_a_vizsgalathoz_amihez_az_allamiak_igen","timestamp":"2020. május. 08. 06:30","title":"\"PCR-tesztet vizsgálat előtt? Ugyan!\" – A magánrendelők többsége nem tartja magára kötelezőnek az új előírásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"411ec1e4-fc75-4275-9c7f-3602039e3429","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Különleges pillanatot hozott el az Európa-nap: minden uniós vezető összeállt egy videó kedvéért.","shortLead":"Különleges pillanatot hozott el az Európa-nap: minden uniós vezető összeállt egy videó kedvéért.","id":"20200509_Orban_is_beallt_a_sorba_egyutt_uzent_az_unios_vezetokkel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=411ec1e4-fc75-4275-9c7f-3602039e3429&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2674d1b-557f-4b8a-8918-2345b4a4a1bc","keywords":null,"link":"/itthon/20200509_Orban_is_beallt_a_sorba_egyutt_uzent_az_unios_vezetokkel","timestamp":"2020. május. 09. 10:18","title":"Orbán is beállt a sorba: együtt üzent az uniós vezetőkkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"887af3ec-4cfa-437f-a380-0f4d4cb57b26","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A brit kormány szerint eleinte csak nagyon óvatosan lehet enyhíteni az új koronavírus okozta járvány megfékezését célzó korlátozásokat.\r

","shortLead":"A brit kormány szerint eleinte csak nagyon óvatosan lehet enyhíteni az új koronavírus okozta járvány megfékezését célzó...","id":"20200508_31_ezernel_is_tobb_halott_NagyBritanniaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=887af3ec-4cfa-437f-a380-0f4d4cb57b26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b906c531-2e37-4b30-8ce8-2f7fa7e52c59","keywords":null,"link":"/vilag/20200508_31_ezernel_is_tobb_halott_NagyBritanniaban","timestamp":"2020. május. 08. 20:16","title":"31 ezernél is több halott Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az épületben nagyjából tizenötezer madár volt, nagy részüket sikerült kimenteni.","shortLead":"Az épületben nagyjából tizenötezer madár volt, nagy részüket sikerült kimenteni.","id":"20200508_facancsibe_hodaly_lajosmizse","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a1ea439-cad2-4521-8bf5-253e35f28b3b","keywords":null,"link":"/itthon/20200508_facancsibe_hodaly_lajosmizse","timestamp":"2020. május. 08. 05:29","title":"Elpusztult 1500 fácáncsibe egy kigyulladt hodályban Lajosmizsén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f73b0b6a-0ff1-4dff-b1a4-48cbc2e97d4f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Zsinórban harmadik napja 600-nál is többen halnak meg Brazíliában.","shortLead":"Zsinórban harmadik napja 600-nál is többen halnak meg Brazíliában.","id":"20200508_Rio_de_Janeiroban_osszeomloban_van_az_egeszsegugyi_rendszer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f73b0b6a-0ff1-4dff-b1a4-48cbc2e97d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e32f00c-ae93-455f-a069-cd9474974a3d","keywords":null,"link":"/vilag/20200508_Rio_de_Janeiroban_osszeomloban_van_az_egeszsegugyi_rendszer","timestamp":"2020. május. 08. 19:07","title":"Rio de Janeiróban összeomlóban van az egészségügyi rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]