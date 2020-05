Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f7d02275-6a36-47fa-845e-76c49e669217","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egy brit felmérés szerint a remény és a nyár a legkeresettebb utcanevek. ","shortLead":"Egy brit felmérés szerint a remény és a nyár a legkeresettebb utcanevek. ","id":"20200517_ingatlanpiac_utcanev_felmeres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7d02275-6a36-47fa-845e-76c49e669217&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d2ee1c7-9967-4447-acdc-942d2d97c480","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200517_ingatlanpiac_utcanev_felmeres","timestamp":"2020. május. 17. 12:54","title":"Többet ér a háza, ha vidáman csengő utcanév tartozik hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6825d012-d7bf-4a58-b363-557c1658d683","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Komáromnál épülő átkelőre 32, egyenként több mint 31 tonnás teherautót vezényeltek ki.","shortLead":"A Komáromnál épülő átkelőre 32, egyenként több mint 31 tonnás teherautót vezényeltek ki.","id":"20200516_komarom_duna_hid_probaterheles_nif_zrt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6825d012-d7bf-4a58-b363-557c1658d683&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e4382ef-83d5-4fb0-b5a2-c625e66d3b8b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200516_komarom_duna_hid_probaterheles_nif_zrt","timestamp":"2020. május. 16. 19:32","title":"Különleges látvány: több mint ezer tonnával tesztelték, hogy sikerült az új Duna-híd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fea072f0-3227-4f94-b56e-2fa3bef43bff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kezd egy beakadt lemezhez hasonlítani a gyöngyöspatai szegregációs ügy miatt hőbörgő fideszes képviselő.","shortLead":"Kezd egy beakadt lemezhez hasonlítani a gyöngyöspatai szegregációs ügy miatt hőbörgő fideszes képviselő.","id":"20200517_Karteritest_kellene_fizetnie_az_allamnak_ehelyett_csak_sorosozas_megy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fea072f0-3227-4f94-b56e-2fa3bef43bff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2e9c83e-e4b0-47bd-8603-5e369b1917ac","keywords":null,"link":"/itthon/20200517_Karteritest_kellene_fizetnie_az_allamnak_ehelyett_csak_sorosozas_megy","timestamp":"2020. május. 17. 16:45","title":"Kártérítést kellene fizetnie az államnak, ehelyett csak sorosozás megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3822036f-40fa-4bae-8992-b0c04bbe67f6","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Más nem magyarázhatja a Duma Aktuál szerint, hogy az egyik be nem jelentett kórházlátogatása során 34,5 fokos testhőmérsékletet mértek a miniszterelnöknél. A műsorban az a tétel is elhangzik, hogy azért fogjuk megúszni ezt a válságot is, mert Orbán Viktornak mindig szerencséje van. ","shortLead":"Más nem magyarázhatja a Duma Aktuál szerint, hogy az egyik be nem jelentett kórházlátogatása során 34,5 fokos...","id":"20200517_Duma_Aktual_Orban_korhazat_latogat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3822036f-40fa-4bae-8992-b0c04bbe67f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eb92a6a-2207-4b91-a9e4-5b9d6a7f8c7d","keywords":null,"link":"/360/20200517_Duma_Aktual_Orban_korhazat_latogat","timestamp":"2020. május. 17. 11:00","title":"Duma Aktuál: Orbán Viktor gyíkember vagy Tom Hardy a Batmanből? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15bfaf11-b7de-4d1f-9b75-1fdedb733f96","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A gyengélkedést jó eséllyel Magyarország is komolyan meg fogja érezni.","shortLead":"A gyengélkedést jó eséllyel Magyarország is komolyan meg fogja érezni.","id":"20200517_Jo_ideig_kohoghet_a_nemet_gazdasag_motorja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15bfaf11-b7de-4d1f-9b75-1fdedb733f96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"266dfda5-1339-4547-b8eb-183c61de461b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200517_Jo_ideig_kohoghet_a_nemet_gazdasag_motorja","timestamp":"2020. május. 17. 20:17","title":"Jó ideig köhöghet a német gazdaság motorja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c57b38d-91c3-405e-ac7f-2650e1b4f94a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tizenegy tűzoltó megsérült, menekülés közben a sisakjaik is megolvadtak. ","shortLead":"Tizenegy tűzoltó megsérült, menekülés közben a sisakjaik is megolvadtak. ","id":"20200517_Oriasi_langcsova_csapott_ki_egy_Los_Angelesi_raktarbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c57b38d-91c3-405e-ac7f-2650e1b4f94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8519ada4-698c-40a4-821b-4c5bb1d44be1","keywords":null,"link":"/vilag/20200517_Oriasi_langcsova_csapott_ki_egy_Los_Angelesi_raktarbol","timestamp":"2020. május. 17. 08:34","title":"Robbanás után óriási lángcsóva csapott ki egy Los Angeles-i raktárból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a97c5cf-e0b5-47d4-9470-5eb45ffe2cae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az interneten kisebb pánik tört ki, miután a Facebook megvette a Giphyt, a Mark Zuckerbergről készült GIF-ek pedig eltűntek.","shortLead":"Az interneten kisebb pánik tört ki, miután a Facebook megvette a Giphyt, a Mark Zuckerbergről készült GIF-ek pedig...","id":"20200517_mark_zuckerberg_gif_giphy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a97c5cf-e0b5-47d4-9470-5eb45ffe2cae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2aacb7ff-3cdf-4d30-84fa-30a199dc1342","keywords":null,"link":"/tudomany/20200517_mark_zuckerberg_gif_giphy","timestamp":"2020. május. 17. 13:03","title":"Mi lesz most a zuckerberges GIF-ekkel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e60e79d-b26d-4cb6-a51d-39a202ae0949","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Ekster Key Holder külsőre olyan, mintha egy svájcibicskával lenne dolgunk, valójában azonban egy praktikus kulcstartót készítettek a fejlesztők.","shortLead":"Az Ekster Key Holder külsőre olyan, mintha egy svájcibicskával lenne dolgunk, valójában azonban egy praktikus...","id":"20200517_ekster_key_holder_okoskulcstarto_kickstarter_kampany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e60e79d-b26d-4cb6-a51d-39a202ae0949&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbf3900b-dbd8-419d-9a55-4d76134999f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200517_ekster_key_holder_okoskulcstarto_kickstarter_kampany","timestamp":"2020. május. 17. 08:03","title":"Itt a kulcstartók svájcibicskája, amit igen nehéz elveszíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]