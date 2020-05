Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ce0d57bc-4619-435f-8822-844695a0d1f3","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Nem szenved önbizalomhiányban, és Donald Trump csodálatát is felvállalja Kanye West amerikai hiphopzenész és producer, aki jó érzékkel indított edzőcipőmárkájának köszönhetően vált milliárdossá.","shortLead":"Nem szenved önbizalomhiányban, és Donald Trump csodálatát is felvállalja Kanye West amerikai hiphopzenész és producer...","id":"202020__kanye_west__hiphopmogul__edzocipomilliardos__kienekelte","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce0d57bc-4619-435f-8822-844695a0d1f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a13e5577-9c49-4c88-a8d3-1b0225f89e74","keywords":null,"link":"/360/202020__kanye_west__hiphopmogul__edzocipomilliardos__kienekelte","timestamp":"2020. május. 19. 19:30","title":"Botrányhős rapperből lett dollármilliárdos, de nem a zenéje vagy az egója miatt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"439d9825-3f08-4e73-b95d-30b99f3a195a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nyilatkozatot két nap alatt több mint 23 ezren írták alá.","shortLead":"A nyilatkozatot két nap alatt több mint 23 ezren írták alá.","id":"20200518_peticio_tuzijatek_budapest_augusztus_20","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=439d9825-3f08-4e73-b95d-30b99f3a195a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c25b607-2706-43ca-a9fb-2a50c3d3b667","keywords":null,"link":"/itthon/20200518_peticio_tuzijatek_budapest_augusztus_20","timestamp":"2020. május. 18. 14:02","title":"Petícióban kérik, hogy ne legyen tűzijáték augusztus 20-án","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e96e659-63dd-44e1-9725-60f01f7dc8b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A beszerzett eszközök nem alkalmasak a koronavírussal fertőzött betegek invazív lélegeztetésére, és még magyar nyelvű menü sincsen bennük, csak kínai.","shortLead":"A beszerzett eszközök nem alkalmasak a koronavírussal fertőzött betegek invazív lélegeztetésére, és még magyar nyelvű...","id":"20200518_resmed_150_otthoni_hasznalat_nem_koronavirusos_betegeknek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e96e659-63dd-44e1-9725-60f01f7dc8b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90c63bbe-1999-4b3b-8789-31c9cf474ef2","keywords":null,"link":"/itthon/20200518_resmed_150_otthoni_hasznalat_nem_koronavirusos_betegeknek","timestamp":"2020. május. 18. 10:31","title":"Otthoni használatra fejlesztették a Kínából beszerzett lélegeztetőgépeket, állítja egy aneszteziológus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b68f240-1f62-47ce-a47d-23efc1bd11e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Görgényi Ernő fordult a rendőrséghez Csóka-Szűcs János Facebook-bejegyzése miatt. A férfit szerdán kora reggel előállították és kihallgatták. Azóta az ügyészség megállapította: nem követett el bűncselekményt.\r

","shortLead":"Görgényi Ernő fordult a rendőrséghez Csóka-Szűcs János Facebook-bejegyzése miatt. A férfit szerdán kora reggel...","id":"20200518_feljelentes_gorgenyi_erno_polgarmester_gyula_ellenzeki_aktivista_remhirterjesztes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b68f240-1f62-47ce-a47d-23efc1bd11e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd863bb5-40b7-4add-bd2b-144c3149da21","keywords":null,"link":"/itthon/20200518_feljelentes_gorgenyi_erno_polgarmester_gyula_ellenzeki_aktivista_remhirterjesztes","timestamp":"2020. május. 18. 15:55","title":"Gyula polgármestere jelentette fel rémhírterjesztésért az ellenzéki aktivistát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd1cc861-7178-47fb-b492-83e8822c5f52","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A támogatott 6 hónap alatt legfeljebb havi 200 ezer forintot térítenek meg a munkáltatónak.","shortLead":"A támogatott 6 hónap alatt legfeljebb havi 200 ezer forintot térítenek meg a munkáltatónak.","id":"20200518_ITM_80_milliard_forintos_munkahelyteremto_bertamogatasi_program_indul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd1cc861-7178-47fb-b492-83e8822c5f52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbc60b27-f586-419c-8c41-b736fa7b8afb","keywords":null,"link":"/kkv/20200518_ITM_80_milliard_forintos_munkahelyteremto_bertamogatasi_program_indul","timestamp":"2020. május. 18. 11:31","title":"ITM: 80 milliárd forintos bértámogatási program indul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eb75100-01ea-4a7b-b048-c982b006b709","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Idén nem tartják meg a kiállítást, az érdeklődőknek egy évet várniuk kell. ","shortLead":"Idén nem tartják meg a kiállítást, az érdeklődőknek egy évet várniuk kell. ","id":"20200518_augusztus_brit_autoszalon_elmarad_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9eb75100-01ea-4a7b-b048-c982b006b709&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0e3260e-7bb7-4697-8d27-826859a2ddb5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200518_augusztus_brit_autoszalon_elmarad_koronavirus","timestamp":"2020. május. 18. 09:21","title":"Az augusztusi Brit Autószalon is elmarad a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8a15548-46e6-45a3-82a6-6a1878a92e43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány válságkezelése sikeres, az ellenzék van nehéz helyzetben a miniszter szerint. Kásler egy újonnan indult interjúsorozatban beszélt erről.","shortLead":"A kormány válságkezelése sikeres, az ellenzék van nehéz helyzetben a miniszter szerint. Kásler egy újonnan indult...","id":"20200519_kasler_miklos_egeszsegugy_koronavirus_fertozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8a15548-46e6-45a3-82a6-6a1878a92e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0b3ffe9-ef28-461d-8ce3-0d02decf5ad5","keywords":null,"link":"/itthon/20200519_kasler_miklos_egeszsegugy_koronavirus_fertozott","timestamp":"2020. május. 19. 15:27","title":"Kásler Miklós szerint a kormányon nincs támadási felület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90e70123-c52b-40b5-9187-ba36e2fa6883","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hónapokon belül piacra dobnák a különleges arcmaszkot, ami átszámítva pár száz forintért terveznek árulni.","shortLead":"Hónapokon belül piacra dobnák a különleges arcmaszkot, ami átszámítva pár száz forintért terveznek árulni.","id":"20200519_koronavirus_nyithato_maszk_etterem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90e70123-c52b-40b5-9187-ba36e2fa6883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc7181eb-3ef4-4f2b-852b-dacada2b92a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200519_koronavirus_nyithato_maszk_etterem","timestamp":"2020. május. 19. 12:23","title":"Nyitható maszkot fejlesztettek ki, amit étteremben sem kell levenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]