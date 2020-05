Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fb74814-ebaa-4e56-ab82-0a3562fc92c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtök délelőtt jelentette be, hogy az Európai Bíróság döntése után a kormány bezárja a tranzitzónákat. ","shortLead":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtök délelőtt jelentette be, hogy az Európai Bíróság döntése után a kormány...","id":"20200521_vamosszabadi_balassagyarmat_menedekkerok_tranzitzona","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fb74814-ebaa-4e56-ab82-0a3562fc92c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fabca95-77b0-4e2a-bc48-248334a80f8f","keywords":null,"link":"/itthon/20200521_vamosszabadi_balassagyarmat_menedekkerok_tranzitzona","timestamp":"2020. május. 21. 15:54","title":"Az éjjel Vámosszabadiba és Balassagyarmatra vitték át a menedékkérőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d29b9f36-b30b-47f7-954b-d6b60d24a7ea","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hidegfront vonul át Magyarország felett, mögötte szárazabb léghullámok érkeznek, így továbbra is szeles idő várható.\r

","shortLead":"Hidegfront vonul át Magyarország felett, mögötte szárazabb léghullámok érkeznek, így továbbra is szeles idő várható.\r

","id":"20200520_Csutortokon_elobujik_a_nap_ejjel_viszont_fagyhat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d29b9f36-b30b-47f7-954b-d6b60d24a7ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fc59f82-683f-4a9e-b125-5f2ec05bc4da","keywords":null,"link":"/elet/20200520_Csutortokon_elobujik_a_nap_ejjel_viszont_fagyhat","timestamp":"2020. május. 20. 18:48","title":"Csütörtökön előbújik a nap, éjjel viszont fagyhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b6353d2-6a82-4339-a41b-3f1d59b99882","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Afganisztánban 97 250 emberre jut egyetlen lélegeztetőgép, ami azt jelenti, ha eldurvul náluk a járvány, az rengeteg halálesettel járhat majd. A helyzeten az Afghan Dreamers nevű fejlesztői csapat enyhítene.","shortLead":"Afganisztánban 97 250 emberre jut egyetlen lélegeztetőgép, ami azt jelenti, ha eldurvul náluk a járvány, az rengeteg...","id":"20200521_afghan_dreamers_lelegeztetogep_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b6353d2-6a82-4339-a41b-3f1d59b99882&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"230feb87-1628-4f0e-bc59-b9e1789e8d8c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200521_afghan_dreamers_lelegeztetogep_koronavirus","timestamp":"2020. május. 21. 12:05","title":"14-17 éves afgán lányok használt autóalkatrészekből raktak össze lélegeztetőgépet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfee2ee0-970e-4056-81cb-0be9249f82f3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen Kübelwagen igazán stílusos alap egy átalakításhoz.","shortLead":"A Volkswagen Kübelwagen igazán stílusos alap egy átalakításhoz.","id":"20200521_Kulfoldon_is_felfigyeltek_a_borbe_varrt_magyar_VW_kabrio_csapatszallitora","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bfee2ee0-970e-4056-81cb-0be9249f82f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"621e2dc5-6d62-45e4-9b15-60b14e1221be","keywords":null,"link":"/cegauto/20200521_Kulfoldon_is_felfigyeltek_a_borbe_varrt_magyar_VW_kabrio_csapatszallitora","timestamp":"2020. május. 21. 17:05","title":"Külföldön is felfigyeltek a bőrbe varrt magyar Volkswagen csapatszállítóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20185118-6bff-4fe6-8ba0-c59a5baf1ec1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Viccnek indult, de kiderült, hogy van rá kereslet: már állatokat is lehet bérelni egy-egy Zoom-beszélgetésre.","shortLead":"Viccnek indult, de kiderült, hogy van rá kereslet: már állatokat is lehet bérelni egy-egy Zoom-beszélgetésre.","id":"20200521_Es_akkor_a_Zoomon_feltunt_egy_kecske","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20185118-6bff-4fe6-8ba0-c59a5baf1ec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d9c64a5-f2ec-4240-813b-1cb8636084d3","keywords":null,"link":"/elet/20200521_Es_akkor_a_Zoomon_feltunt_egy_kecske","timestamp":"2020. május. 21. 09:31","title":"És akkor a Zoomon feltűnt egy kecske","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nyitnak az iskolák, óvodák, bölcsődék, de a digitális oktatás marad. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Nyitnak az iskolák, óvodák, bölcsődék, de a digitális oktatás marad. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20200521_Radar360_Biralat_Brusszelbol_figyelmeztetes_egy_virologustol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a62ebde4-d537-476d-b5e4-9e5205531aee","keywords":null,"link":"/360/20200521_Radar360_Biralat_Brusszelbol_figyelmeztetes_egy_virologustol","timestamp":"2020. május. 21. 08:00","title":"Radar360: Bírálat Brüsszelből, figyelmeztetés egy virológustól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a31e4921-f375-4a1a-8605-0d95918f72c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig csak személyükben nem érintettek fordultak Kozma Ákoshoz.","shortLead":"Eddig csak személyükben nem érintettek fordultak Kozma Ákoshoz.","id":"20200520_kozma_akos_alapveto_jogok_biztosa_korhazi_agyfelszabaditas_jarvanyugy_korlatozasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a31e4921-f375-4a1a-8605-0d95918f72c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d88fcb13-22c7-4f2c-8930-fdd8c3618e59","keywords":null,"link":"/itthon/20200520_kozma_akos_alapveto_jogok_biztosa_korhazi_agyfelszabaditas_jarvanyugy_korlatozasok","timestamp":"2020. május. 20. 08:29","title":"Beteg vagy hozzátartozó ágyfelszabadítás miatt nem kereste az ombudsmant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83033da2-7635-4e79-b460-0aafa3f64324","c_author":"Gergely Márton, Oroszi Babett, Pálmai Erika, Tóth Richárd","category":"360","description":"Kellemetlen pillanatokat okozott az Orbán-kormánynak két Facebook-felhasználó rendőri előállítása. Mégsem valószínű, hogy véletlen rendszerhibáról lenne szó: ahhoz nagyon is hatékonyan hallgattatja el a hatalom a kritikusait és fegyelmezi Zuckerberg birodalmát.","shortLead":"Kellemetlen pillanatokat okozott az Orbán-kormánynak két Facebook-felhasználó rendőri előállítása. Mégsem valószínű...","id":"202021__mint_a_kek_fenyben__poszt_jo_napot__europa_bizonyitekot_kapott__felnetek_jo_lesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83033da2-7635-4e79-b460-0aafa3f64324&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7aabb2f-6abc-428d-84c8-953cf68e0ad4","keywords":null,"link":"/360/202021__mint_a_kek_fenyben__poszt_jo_napot__europa_bizonyitekot_kapott__felnetek_jo_lesz","timestamp":"2020. május. 21. 07:00","title":"Brüsszel ráugrott Orbánék botlására, pedig aligha van szó hibáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]