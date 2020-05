Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e6808c39-07a9-4a9c-9b2e-27c1a8e4cf00","c_author":"HVG","category":"360","description":"Julia Boyd angol kutató páratlan kitartással gereblyézte össze a világ minden tájának levéltáraiból, magánarchívumaiból, mit szóltak a külföldiek turisták a náci Németországhoz az 1930-as években.","shortLead":"Julia Boyd angol kutató páratlan kitartással gereblyézte össze a világ minden tájának levéltáraiból...","id":"202021_konyv__onaltato_vilag_julia_boyd_szornyeteg_vagy_peldakep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6808c39-07a9-4a9c-9b2e-27c1a8e4cf00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8430ed05-525c-4c21-a961-100753042291","keywords":null,"link":"/360/202021_konyv__onaltato_vilag_julia_boyd_szornyeteg_vagy_peldakep","timestamp":"2020. május. 22. 16:15","title":"Arturo Toscanininek nem tetszett Hitler felhatalmazási törvénye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e2430e8-48e2-45ae-aecd-0c653f6efb50","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Rendhagyó menetrenddel folytatódik június 3-tól a portugál labdarúgó-bajnokság, amelyben szinte minden nap rendeznek majd mérkőzéseket a nyár folyamán.","shortLead":"Rendhagyó menetrenddel folytatódik június 3-tól a portugál labdarúgó-bajnokság, amelyben szinte minden nap rendeznek...","id":"20200523_Minden_nap_lesznek_focimeccsek_Portugaliaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e2430e8-48e2-45ae-aecd-0c653f6efb50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77422ad8-109f-4838-abef-98bd4c61fa87","keywords":null,"link":"/sport/20200523_Minden_nap_lesznek_focimeccsek_Portugaliaban","timestamp":"2020. május. 23. 18:27","title":"Majdnem minden nap lesznek focimeccsek Portugáliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f7e4738-25b4-4594-bac0-b416c48bb1a3","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A koronavírus miatt most fokozott figyelem irányul a 65 fölötti korosztályra, a Duma Aktuál is tartja magát ehhez. Kovács András Péter összeszedte, a hírességek közül kik járnak a veszélyeztetett korban, de az is kiderül, hogy miért veszélyes maszkot viselni egy humoros műsorban. ","shortLead":"A koronavírus miatt most fokozott figyelem irányul a 65 fölötti korosztályra, a Duma Aktuál is tartja magát ehhez...","id":"20200522_Duma_Aktual_Hajtovadaszat_az_oregekre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f7e4738-25b4-4594-bac0-b416c48bb1a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b18d1aae-ba10-46a9-b261-667a76020e6f","keywords":null,"link":"/360/20200522_Duma_Aktual_Hajtovadaszat_az_oregekre","timestamp":"2020. május. 22. 19:00","title":"Duma Aktuál: Orbán a maszk alatt is \"knightriderezik\", csak nem látjuk ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0077f43-dc62-47da-bb2e-0cd4f7a84cd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két világháború közötti felállást kombinálná a Kádár-éra rendszerével az alapellátásban a belügyminiszter a MedicalOnline szerint.","shortLead":"A két világháború közötti felállást kombinálná a Kádár-éra rendszerével az alapellátásban a belügyminiszter...","id":"20200524_Allamositana_a_haziorvosi_ellatast_a_praxisokat_Pinter_Sandor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0077f43-dc62-47da-bb2e-0cd4f7a84cd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1153d6a5-df85-42c6-803e-ed781afdd51f","keywords":null,"link":"/itthon/20200524_Allamositana_a_haziorvosi_ellatast_a_praxisokat_Pinter_Sandor","timestamp":"2020. május. 24. 08:50","title":"Államosíthatja a háziorvosi ellátást Pintér Sándor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2872d8cf-4d4a-4b45-98ea-bda48a199831","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Bangóné Borbély Ildikó hívta fel a figyelmet az esztergomi nő halálára, a kormánypárt szerint a baloldal akadályozza a védekezést.","shortLead":"Bangóné Borbély Ildikó hívta fel a figyelmet az esztergomi nő halálára, a kormánypárt szerint a baloldal akadályozza...","id":"20200522_Dudalgatas_hatbatamadas_Brusszel__reagalt_a_Fidesz_a_korhazban_elhunyt_33_eves_no_ugyere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2872d8cf-4d4a-4b45-98ea-bda48a199831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe0d7644-423f-4e5c-97e4-90bf2eada6b9","keywords":null,"link":"/itthon/20200522_Dudalgatas_hatbatamadas_Brusszel__reagalt_a_Fidesz_a_korhazban_elhunyt_33_eves_no_ugyere","timestamp":"2020. május. 22. 16:30","title":"Dudálgatás, hátbatámadás, Brüsszel – reagált a Fidesz a kórházban elhunyt 33 éves nő ügyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"082381e6-1665-401b-a590-ff3d971ad2a0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Zivatarveszély miatt több megyére figyelmeztetést adott ki szombaton az Országos Meteorológiai Szolgálat. A hevesebb zivatarokat viharos szél, egy-egy helyen felhőszakadás és kisebb méretű jég is kísérheti.","shortLead":"Zivatarveszély miatt több megyére figyelmeztetést adott ki szombaton az Országos Meteorológiai Szolgálat. A hevesebb...","id":"20200523_Heves_zivatarok_varhatok_tobb_megyere_figyelmeztetest_adtak_ki","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=082381e6-1665-401b-a590-ff3d971ad2a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dd257c3-5c45-4cdc-8391-32aaf2ab273e","keywords":null,"link":"/itthon/20200523_Heves_zivatarok_varhatok_tobb_megyere_figyelmeztetest_adtak_ki","timestamp":"2020. május. 23. 13:59","title":"Heves zivatarok várhatók, több megyére figyelmeztetést adtak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ac20271-c7e0-4669-97e4-72cac3539c03","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Magyar-német nosztalgia 30 évvel ezelőttről. A németek a lengyeleket nem látták annyira szívesen.","shortLead":"Magyar-német nosztalgia 30 évvel ezelőttről. A németek a lengyeleket nem látták annyira szívesen.","id":"20200523_Antall_Kohl_lengyelek_Eljott_a_paradicsom_1990_majus_26","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ac20271-c7e0-4669-97e4-72cac3539c03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8edaab4b-1262-4392-8f22-bde46cc42641","keywords":null,"link":"/360/20200523_Antall_Kohl_lengyelek_Eljott_a_paradicsom_1990_majus_26","timestamp":"2020. május. 23. 17:00","title":"Antall József és a lengyel seftelők Nyugat-Berlinben – \"Eljött a paradicsom\", 1990. május 26.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f433b0b-abe7-4496-b00a-74d47347eca4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Orbán Viktor felhatalmazta Varga Mihály pénzügyminisztert, hogy aláírja a Magyarország számára is ideiglenes támogatást nyújtó közös uniós eszköz létrehozásáról szóló önkéntes garanciavállalási megállapodást – áll a péntek este kiadott Magyar Közlönyben. ","shortLead":"Orbán Viktor felhatalmazta Varga Mihály pénzügyminisztert, hogy aláírja a Magyarország számára is ideiglenes támogatást...","id":"20200523_Johet_az_EUs_gigahitel_megszuletett_a_magyar_allami_garancia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f433b0b-abe7-4496-b00a-74d47347eca4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50e56502-3959-4ada-8b5c-288513758c76","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200523_Johet_az_EUs_gigahitel_megszuletett_a_magyar_allami_garancia","timestamp":"2020. május. 23. 17:49","title":"Jöhet az EU-s gigahitel, megszületett a magyar állami garancia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]