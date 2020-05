Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f0ea22d6-18f1-4caa-92e7-350554b3d9a0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A határon túli magyar papok jövedelempótlékának emeléséről is döntés születhet. Jövőre várhatóan már az új egyházközösségek szervezői is kaphatnak a pénzből.","shortLead":"A határon túli magyar papok jövedelempótlékának emeléséről is döntés születhet. Jövőre várhatóan már az új...","id":"20200529_balog_zoltan_papok_dupla_fizetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0ea22d6-18f1-4caa-92e7-350554b3d9a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"162131c4-7d49-46a0-8dc3-9722fd292390","keywords":null,"link":"/itthon/20200529_balog_zoltan_papok_dupla_fizetes","timestamp":"2020. május. 29. 17:49","title":"Megduplázza a vidéki papok támogatását a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c294cdd5-01c4-4369-a371-d5b7dfd6f418","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bizalomvesztés, esetleg csak \"elvitte a balhét\" - ezeket az okokat feltételezi források alapján az Index az MNB-alelnök hirtelen távozása mögött. Nagy Márton egyik napról a másikra, 18 év után hagyta ott a jegybankot. ","shortLead":"Bizalomvesztés, esetleg csak \"elvitte a balhét\" - ezeket az okokat feltételezi források alapján az Index az MNB-alelnök...","id":"20200530_Az_elnok_ur_bizalmabol_esett_ki__nem_egy_masik_megbizas_miatt_tavozhatott_Nagy_Marton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c294cdd5-01c4-4369-a371-d5b7dfd6f418&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73751b5c-0e8d-42d4-bba1-25366c807886","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200530_Az_elnok_ur_bizalmabol_esett_ki__nem_egy_masik_megbizas_miatt_tavozhatott_Nagy_Marton","timestamp":"2020. május. 30. 10:33","title":"\"Az elnök úr bizalmából esett ki\" - nem egy másik pozíció miatt távozhatott Nagy Márton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97a98502-c206-403c-8f6b-c8bfc3344537","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Costes alkalmazottainak felét fizetés nélküli szabadságra küldte, a Szigetnél másfélmilliárdos bukással számol, de a Lupa Beachnek jó évet jósol Gerendai Károly. ","shortLead":"A Costes alkalmazottainak felét fizetés nélküli szabadságra küldte, a Szigetnél másfélmilliárdos bukással számol, de...","id":"20200529_gerendai_karoly_etterem_sziget_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97a98502-c206-403c-8f6b-c8bfc3344537&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f3a9794-65d6-4c00-8580-06fe17242bc6","keywords":null,"link":"/kkv/20200529_gerendai_karoly_etterem_sziget_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. május. 29. 17:06","title":"Havi tízmilliót éget el éttermei túléléséért Gerendai Károly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d9377d1-e7b5-4754-a0db-3a36f3c30a3b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Miközben a magyarok több mint kétharmadát eddig nem zavarta a nemváltoztatás, a Fidesz és a KDNP képviselői egy új törvénnyel betiltották azt, és tudatosan próbálnak feszültséget szítani az érintett kisebbség ellen.","shortLead":"Miközben a magyarok több mint kétharmadát eddig nem zavarta a nemváltoztatás, a Fidesz és a KDNP képviselői egy új...","id":"202022__szuletesi_nem__emberi_jogok__kdnp__zsigeri_tiltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d9377d1-e7b5-4754-a0db-3a36f3c30a3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"878b98dc-3e44-4895-b1a3-318b5e3731c6","keywords":null,"link":"/360/202022__szuletesi_nem__emberi_jogok__kdnp__zsigeri_tiltas","timestamp":"2020. május. 30. 08:15","title":"Könnyen indulhat újabb kormánypárti gyűlöletkampány a transzneműek ellen is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fdb1d6f-20c4-4783-b15a-9c695da31b5d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyben a jövő héten születhet döntés.","shortLead":"Az ügyben a jövő héten születhet döntés.","id":"20200528_brenner_koloman_sneider_tamas_parlament_jobbik_alelnok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9fdb1d6f-20c4-4783-b15a-9c695da31b5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08a18b17-22a1-43c6-80a3-a75f07d20bb4","keywords":null,"link":"/itthon/20200528_brenner_koloman_sneider_tamas_parlament_jobbik_alelnok","timestamp":"2020. május. 28. 18:53","title":"Brenner Koloman válthatja Sneider Tamást a parlament alelnöki székében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cf11dff-0f04-492e-837b-c2352da586ff","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Matematikusok által kifejlesztett algoritmus gyorsíthatja fel a vízibalesetet szenvedők mentését a tengereken. Az új módszer segítségével megjósolható, merre sodródnak a vízfelszínen a tárgyak és az emberek – közölte a Zürichi Műszaki Egyetem (ETH).","shortLead":"Matematikusok által kifejlesztett algoritmus gyorsíthatja fel a vízibalesetet szenvedők mentését a tengereken. Az új...","id":"20200529_vizibaleset_mentes_eth_matematikusok_algoritmusa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7cf11dff-0f04-492e-837b-c2352da586ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e15b72ae-f0ef-451a-b67e-2fd1e032aaad","keywords":null,"link":"/tudomany/20200529_vizibaleset_mentes_eth_matematikusok_algoritmusa","timestamp":"2020. május. 29. 14:03","title":"Hogy van-e értelme matekot tanulni? Most például életeket menthet egy új algoritmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f36c85b-fc47-436a-97a7-61d2e6019f08","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Transzneműek tiltakoztak így az új jogszabály ellen, ami megtiltja hogy hivatalos irataikban is megváltoztassák a nevüket és a nemüket. Felszólították az ombudsmant, hogy küldje az Alkotmánybíróság elé a szerintük alkotmányellenes jogszabályt.","shortLead":"Transzneműek tiltakoztak így az új jogszabály ellen, ami megtiltja hogy hivatalos irataikban is megváltoztassák...","id":"20200529_Anyakonyvi_kivonatokat_egettek_a_Hosok_teren_transznemuek_tiltakoztak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f36c85b-fc47-436a-97a7-61d2e6019f08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6241fa5-e54c-45e9-813a-b839614107b7","keywords":null,"link":"/itthon/20200529_Anyakonyvi_kivonatokat_egettek_a_Hosok_teren_transznemuek_tiltakoztak","timestamp":"2020. május. 29. 19:48","title":"Anyakönyvi kivonatokat égettek a Hősök terén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55213e11-4ea3-4633-a3f6-1537f5c929bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A röfi is helyet kapott a krónikában.","shortLead":"A röfi is helyet kapott a krónikában.","id":"20200529_Adj_valamit_mar__videoklippel_unnepli_Orban_tizeves_evfordulojat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55213e11-4ea3-4633-a3f6-1537f5c929bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8d3c5b3-0c94-4d29-934d-0c3bd94d8ec2","keywords":null,"link":"/itthon/20200529_Adj_valamit_mar__videoklippel_unnepli_Orban_tizeves_evfordulojat","timestamp":"2020. május. 29. 08:08","title":"Adj valamit már – videoklippel ünnepli Orbán a tízéves évfordulóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]