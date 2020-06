Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6bdca365-e114-4c99-9f7c-a5c8ef29db9c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A júniusban kezdődő Pride hónapról emlékezett meg a főpolgármester.","shortLead":"A júniusban kezdődő Pride hónapról emlékezett meg a főpolgármester.","id":"20200601_karacsony_gergely_pride","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6bdca365-e114-4c99-9f7c-a5c8ef29db9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e64a136-ec60-4efb-afb7-09d19f626e9a","keywords":null,"link":"/itthon/20200601_karacsony_gergely_pride","timestamp":"2020. június. 01. 14:36","title":"Karácsony Gergely köszöntötte a Pride-hónapot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f28a8f6f-4e19-4353-82bf-8686dd1873d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Néhány hét és hivatalosan is elindulhat a PestiSrácok tévéje.","shortLead":"Néhány hét és hivatalosan is elindulhat a PestiSrácok tévéje.","id":"20200531_pesti_tv_hir_tv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f28a8f6f-4e19-4353-82bf-8686dd1873d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe40d636-2eae-4091-ad50-de26e5c872d6","keywords":null,"link":"/itthon/20200531_pesti_tv_hir_tv","timestamp":"2020. május. 31. 22:02","title":"Az induló Pesti TV-hez igazoltak a távozó HírTV-sek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b68994a4-c119-4be5-be2d-87154b0414ac","c_author":"","category":"itthon","description":"A rendőrök három nap alatt kézre kerítették őket.","shortLead":"A rendőrök három nap alatt kézre kerítették őket.","id":"20200601_Kilencmillio_forintot_csaltak_ki_az_unokazos_csalok_egy_nagyitol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b68994a4-c119-4be5-be2d-87154b0414ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a46f137-07ab-4690-805e-01c834412913","keywords":null,"link":"/itthon/20200601_Kilencmillio_forintot_csaltak_ki_az_unokazos_csalok_egy_nagyitol","timestamp":"2020. június. 01. 09:58","title":"Kilencmillió forintot csaltak ki az unokázós csalók egy nagyitól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a2f9c96-943d-43c4-b7af-97d4efd0e1ce","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A legtöbben még mindig ingatlant vennének a Babaváró támogatásból.","shortLead":"A legtöbben még mindig ingatlant vennének a Babaváró támogatásból.","id":"20200601_Erre_kolti_a_Babavaro_hitelet_a_magyar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a2f9c96-943d-43c4-b7af-97d4efd0e1ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75d20de3-b2ac-4f4a-a4da-9e937f79c2d7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200601_Erre_kolti_a_Babavaro_hitelet_a_magyar","timestamp":"2020. június. 01. 09:32","title":"Erre költi a Babaváró hitelét a magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01a1020e-e788-4bcc-9204-4554c53c87df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktorhoz fordult a Magyar Orvosi Kamara az orvosok bére miatt. ","shortLead":"Orbán Viktorhoz fordult a Magyar Orvosi Kamara az orvosok bére miatt. ","id":"20200531_orvos_ber_mok_orban_kincses","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01a1020e-e788-4bcc-9204-4554c53c87df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67ff6463-8afc-438a-b2dc-c8a6c1cd94a8","keywords":null,"link":"/itthon/20200531_orvos_ber_mok_orban_kincses","timestamp":"2020. május. 31. 20:06","title":"Egy kezdő orvos annyit keres, mint egy gyorsétterem dolgozója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5b7c99d-06df-473b-8145-ab475dd44af9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elmúlt egy hétben senki sem hunyt el a koronavírus okozta fertőzés következtében Spanyolország hat tartományában, köztük a Baleár-szigeteken, Kantábriában és Murciában, valamint a két észak-afrikai exklávéban, Ceutában és Melillában - derült ki a spanyol egészségügyi minisztérium hétfői tájékoztatásából.","shortLead":"Az elmúlt egy hétben senki sem hunyt el a koronavírus okozta fertőzés következtében Spanyolország hat tartományában...","id":"20200601_Spanyolorszag_hat_tartomanyaban_egy_hete_nem_hunyt_el_senki_a_fertozesben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5b7c99d-06df-473b-8145-ab475dd44af9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2418cda3-5008-4afc-84eb-9100d6df327d","keywords":null,"link":"/vilag/20200601_Spanyolorszag_hat_tartomanyaban_egy_hete_nem_hunyt_el_senki_a_fertozesben","timestamp":"2020. június. 01. 20:12","title":"Spanyolország hat tartományában egy hete nem hunyt el senki a fertőzésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3980ca70-6622-4743-ad1d-6c8eeb3e043e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Csak 2016-ban és 2017-ben pusztult el a tavalyinál több érintetlen erdőség.","shortLead":"Csak 2016-ban és 2017-ben pusztult el a tavalyinál több érintetlen erdőség.","id":"20200602_oserdo_erdoirtas_erdok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3980ca70-6622-4743-ad1d-6c8eeb3e043e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea6892f3-44a4-4148-8097-d35c054f7ed4","keywords":null,"link":"/zhvg/20200602_oserdo_erdoirtas_erdok","timestamp":"2020. június. 02. 11:53","title":"Hat másodpercenként irtottak ki egy focipályányi őserdőt tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f64a5924-e477-4ac7-bd29-464d4622e35e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A SpaceX Demo-2 küldetés hétvégi történéseinek követői egy különleges útitársat is kiszúrhattak az élő közvetítés egyik képkockáján. Az egyik űrhajós mellé egy plüss potyautas is szegődött.","shortLead":"A SpaceX Demo-2 küldetés hétvégi történéseinek követői egy különleges útitársat is kiszúrhattak az élő közvetítés egyik...","id":"20200602_spacex_crew_dragon_urutazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f64a5924-e477-4ac7-bd29-464d4622e35e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bbd3441-b707-418f-8ddd-b541c74eb933","keywords":null,"link":"/tudomany/20200602_spacex_crew_dragon_urutazas","timestamp":"2020. június. 02. 10:33","title":"Észrevette? Nem csak a két űrhajós utazott a SpaceX Crew Dragon fedélzetén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]