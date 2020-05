Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cd14b111-2e5f-4fee-8e1a-4b2a728d8e32","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az amerikai republikánusok több mint 40 százaléka úgy gondolja, hogy Bill Gates a koronavírus elleni vakcinával mikrocsipeket akar bejuttatni az emberekbe.","shortLead":"Az amerikai republikánusok több mint 40 százaléka úgy gondolja, hogy Bill Gates a koronavírus elleni vakcinával...","id":"20200525_Orult_osszeeskuveselmelet_terjed_Bill_Gatesrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd14b111-2e5f-4fee-8e1a-4b2a728d8e32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6c2ebab-9e48-4e40-93c8-50bb80702b67","keywords":null,"link":"/elet/20200525_Orult_osszeeskuveselmelet_terjed_Bill_Gatesrol","timestamp":"2020. május. 25. 08:45","title":"Őrült összeesküvés-elmélet terjed Bill Gatesről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8c2a768-da74-4e3c-9e5f-e2ba3db5dad4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nemzeti ünnepet tisztelték meg egy járványbiztos koreográfiával.","shortLead":"A nemzeti ünnepet tisztelték meg egy járványbiztos koreográfiával.","id":"20200525_A_norveg_kormanytagok_csipomozgasa_beeg_a_retinankba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8c2a768-da74-4e3c-9e5f-e2ba3db5dad4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e04753b-4887-4d07-8b56-3a07cd6c8992","keywords":null,"link":"/elet/20200525_A_norveg_kormanytagok_csipomozgasa_beeg_a_retinankba","timestamp":"2020. május. 25. 11:52","title":"A norvég kormánytagok csípőmozgása beég a retinánkba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50507e66-c623-4021-8ef1-5237e54a7867","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Trianon közelgő centenáriuma alkalmából foglalkozott az SRF Magyarországgal. A műsorban megszólaltatták Schmidt Máriát, aki beszélt arról is, hogy miért igazságtalan szerinte az 1920-as békeszerződés.","shortLead":"Trianon közelgő centenáriuma alkalmából foglalkozott az SRF Magyarországgal. A műsorban megszólaltatták Schmidt Máriát...","id":"20200524_srf_svajci_kozradio_magyarororszag_trianon_schmidt_maria","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50507e66-c623-4021-8ef1-5237e54a7867&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14d1cf05-81c7-4f14-896d-d56f95a5c4f3","keywords":null,"link":"/360/20200524_srf_svajci_kozradio_magyarororszag_trianon_schmidt_maria","timestamp":"2020. május. 24. 10:00","title":"Svájci közrádió: Orbán Viktor virtuálisan helyreállította Nagy-Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86ef4636-ddc1-44e6-b140-0c1a19f8547e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A világ legrangosabb autókiállításai között jegyzett rendezvény leghamarabb 2021-ben térhet vissza. ","shortLead":"A világ legrangosabb autókiállításai között jegyzett rendezvény leghamarabb 2021-ben térhet vissza. ","id":"20200525_a_koronavirus_miatt_elmarad_az_aprilisrol_augusztusra_csusztatott_new_yorkii_autoszalon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86ef4636-ddc1-44e6-b140-0c1a19f8547e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8050b1e-ca87-4c69-9156-fe9ec04c831d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200525_a_koronavirus_miatt_elmarad_az_aprilisrol_augusztusra_csusztatott_new_yorkii_autoszalon","timestamp":"2020. május. 25. 07:59","title":"A koronavírus miatt elmarad az áprilisról augusztusra csúsztatott New Yorki-i Autószalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2aaa793-75fe-4e12-bf0e-a8db7df0682f","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"A hónapokig tartó kényszerű bezártság után a világ számos pontján, a szabályok betartásával ugyan, de már szabadabban mozoghatnak az emberek. A kijárási korlátozások gyökerestől felforgatták a mindennapokat, született azonban néhány olyan inspiráló történet, amely a karantén elmúltával is velünk maradhat majd.","shortLead":"A hónapokig tartó kényszerű bezártság után a világ számos pontján, a szabályok betartásával ugyan, de már szabadabban...","id":"20200524_Amit_a_karanten_nelkul_nem_tudtunk_volna_meg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2aaa793-75fe-4e12-bf0e-a8db7df0682f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0e56672-8a37-4809-bb22-c0ebedfa695a","keywords":null,"link":"/elet/20200524_Amit_a_karanten_nelkul_nem_tudtunk_volna_meg","timestamp":"2020. május. 24. 20:00","title":"Amit a karantén nélkül nem tudtunk volna meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f21b983-7d91-4a8a-9f6c-3b04bcf497b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter már úton van.","shortLead":"A külügyminiszter már úton van.","id":"20200525_szijjarto_peter_szerb_magyar_hatar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f21b983-7d91-4a8a-9f6c-3b04bcf497b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a9aaa3f-38fa-4336-bca0-207e8dedf397","keywords":null,"link":"/itthon/20200525_szijjarto_peter_szerb_magyar_hatar","timestamp":"2020. május. 25. 07:41","title":"Szijjártó Péter fontos bejelentésre készül a szerb-magyar határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a823725-fd3d-4f1a-bb5e-cb060d1cc65e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szakkara közelében egy nemzetközi kutatócsoport Kr. e. 600-ból származó, tökéletesen érintetlen temetkezési komplexumra bukkant a sivatag homokja alatt. Ramadan Hussein és archeológuscsapata megkezdte a sírok feltárását, amit a National Geographic stábja is végigkövetett.

","shortLead":"Szakkara közelében egy nemzetközi kutatócsoport Kr. e. 600-ból származó, tökéletesen érintetlen temetkezési komplexumra...","id":"20200524_egyiptomi_mumiak_kiralysaga_national_geographic_2600_eves_szarkofagok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a823725-fd3d-4f1a-bb5e-cb060d1cc65e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"376d9941-b9ec-4e3a-8021-090abdb8eae4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200524_egyiptomi_mumiak_kiralysaga_national_geographic_2600_eves_szarkofagok","timestamp":"2020. május. 24. 09:03","title":"Felnyitottak négy 2600 éves szarkofágot, aztán bevetették az orvosi CT-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3a3eb4b-25d0-430a-9cf1-aa2ad51de158","c_author":"Tóth Richárd","category":"kultura","description":"A zenésszel arról beszélgettünk, hogy szerinte olyan őrült ez a világ, mintha csak tinédzserek élnének a Földön. Linczényi szerint a járvány után eldől, mire is van igazán szükségünk.","shortLead":"A zenésszel arról beszélgettünk, hogy szerinte olyan őrült ez a világ, mintha csak tinédzserek élnének a Földön...","id":"20200523_Linczenyi_Mark_a_Fulkeben_A_jarvany_utan_demokratikusabb_vilag_johet_a_zeneiparban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3a3eb4b-25d0-430a-9cf1-aa2ad51de158&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"524be7e8-56a1-4317-9f7c-93d00d929cd4","keywords":null,"link":"/kultura/20200523_Linczenyi_Mark_a_Fulkeben_A_jarvany_utan_demokratikusabb_vilag_johet_a_zeneiparban","timestamp":"2020. május. 23. 17:00","title":"Linczényi Márk a Fülkében: A járvány után demokratikusabb világ jöhet a zeneiparban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]