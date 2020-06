Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4b5cabfd-5543-435f-8e13-346ec723cdcc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A járvány miatt csak szeptemberben kezdi meg az idei iPhone-ok gyártását az Apple, ám a legfrissebb pletykák szerint az egyik modell már júliusban a gyártósorra kerülhet.","shortLead":"A járvány miatt csak szeptemberben kezdi meg az idei iPhone-ok gyártását az Apple, ám a legfrissebb pletykák szerint...","id":"20200602_apple_iphone_12_gyartasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b5cabfd-5543-435f-8e13-346ec723cdcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cf7336f-1f1a-458c-b248-a6b33a2673f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200602_apple_iphone_12_gyartasa","timestamp":"2020. június. 02. 08:33","title":"Van olyan verzió az iPhone 12-ből, aminek már most megkezdhetik a gyártását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fde92934-2f12-4f97-bc96-6344db5ccfc2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Török Gábor szerint olyan még nem volt, hogy egy kormány elveszíti a választást, ha félidőben ennyire népszerű. ","shortLead":"Török Gábor szerint olyan még nem volt, hogy egy kormány elveszíti a választást, ha félidőben ennyire népszerű. ","id":"20200602_Ha_ez_igy_folytatodik_akkor_az_ellenzeknek_2022ben_semmilyen_eselye_sem_lesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fde92934-2f12-4f97-bc96-6344db5ccfc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"695049da-34d4-458b-9888-485b8272e0b6","keywords":null,"link":"/itthon/20200602_Ha_ez_igy_folytatodik_akkor_az_ellenzeknek_2022ben_semmilyen_eselye_sem_lesz","timestamp":"2020. június. 02. 21:52","title":"Török Gábor: \"Ha ez így folytatódik, akkor az ellenzéknek 2022-ben semmilyen esélye sem lesz\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5e90eb3-71ab-4396-b22a-3d7aca6958e6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A nemrég megjelent, új nemzeti biztonsági stratégiáról ír e heti számában a HVG.","shortLead":"A nemrég megjelent, új nemzeti biztonsági stratégiáról ír e heti számában a HVG.","id":"20200603_Hivatalos_kormanystrategia_hitet_tettek_az_EU_mellett_es_erzekelik_az_orosz_fenyegetest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5e90eb3-71ab-4396-b22a-3d7aca6958e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f039f812-ae5b-4de1-92d3-7cad95385cc7","keywords":null,"link":"/itthon/20200603_Hivatalos_kormanystrategia_hitet_tettek_az_EU_mellett_es_erzekelik_az_orosz_fenyegetest","timestamp":"2020. június. 03. 12:37","title":"Az orbáni pávatánc bizonyítéka: hitet tett a kormány az EU mellett ,és érzékelik az orosz fenyegetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d9e9224-a700-4d0c-ae2c-1b8be05f177b","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Polgári perben döntik el Demján Sándor örökösei és az üzletemberrel több mint négy évtizeden át együtt dolgozó Nyúl Sándor, mennyi jár az utóbbinak, ha kiszáll a Gránit Pólus cégcsoportból.","shortLead":"Polgári perben döntik el Demján Sándor örökösei és az üzletemberrel több mint négy évtizeden át együtt dolgozó Nyúl...","id":"20200602_Demjan_sandor_orokosei_Nyul_Sandor_46_milliard_forint_per","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d9e9224-a700-4d0c-ae2c-1b8be05f177b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1411f6fd-74f8-4f90-91c8-2e6643ef2709","keywords":null,"link":"/360/20200602_Demjan_sandor_orokosei_Nyul_Sandor_46_milliard_forint_per","timestamp":"2020. június. 02. 18:46","title":"4,6 milliárd forintot követel a Demján-örökösöktől Nyúl Sándor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"767480f4-84a5-4ba2-9a27-5ac6d32b7dbf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A cyberpunk játékok kedvelőit igyekszik megszólítani egy vadonatúj alkotással a Facebook. A Go Go Bots már nálunk is játszható.","shortLead":"A cyberpunk játékok kedvelőit igyekszik megszólítani egy vadonatúj alkotással a Facebook. A Go Go Bots már nálunk is...","id":"20200603_go_go_bots_ustwo_studios_facebook_gaming_jatek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=767480f4-84a5-4ba2-9a27-5ac6d32b7dbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11d2dd7f-977a-4f36-81a6-fdeba77755f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200603_go_go_bots_ustwo_studios_facebook_gaming_jatek","timestamp":"2020. június. 03. 12:03","title":"Izgalmas új játék érkezett a Facebookra, azonnal indítható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b24a1c61-e49f-4af2-b182-1532d71f3942","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung az amerikai SoFi nevű fintech céggel indítja el közös pénzügyi szolgáltatását, amelyhez egy \"rendes\", kézzel fogható bankkártya is tartozik. Vásárlási visszatérítés is tartozik majd hozzá.","shortLead":"A Samsung az amerikai SoFi nevű fintech céggel indítja el közös pénzügyi szolgáltatását, amelyhez egy \"rendes\", kézzel...","id":"20200602_samsung_money_by_sofi_bannkartya_penzugyi_szolgaltatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b24a1c61-e49f-4af2-b182-1532d71f3942&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7344e98-922c-4640-a40e-fcf4412cd140","keywords":null,"link":"/tudomany/20200602_samsung_money_by_sofi_bannkartya_penzugyi_szolgaltatas","timestamp":"2020. június. 02. 18:03","title":"Igazi bankkártyát ad ki a Samsung – újabb részletekre derült fény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88392714-88ba-454e-9d8b-53ee259963be","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szegedi Dezső 67 évesen vágott neki az emelt szintű érettséginek, mert tervei vannak.\r

\r

","shortLead":"Szegedi Dezső 67 évesen vágott neki az emelt szintű érettséginek, mert tervei vannak.\r

\r

","id":"20200603_Kituno_lett_a_vizsgaja_az_orszag_legidosebb_erettsegizojenek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88392714-88ba-454e-9d8b-53ee259963be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dd68729-2ad2-44eb-a2c6-d9d6a640be71","keywords":null,"link":"/elet/20200603_Kituno_lett_a_vizsgaja_az_orszag_legidosebb_erettsegizojenek","timestamp":"2020. június. 03. 17:56","title":"Kitűnő lett a vizsgája az ország legidősebb érettségizőjének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96b3574b-b713-45f6-8ede-82c49dbc0d69","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Csak minden harmadik megkérdezett szerint kezeli megfelelően a helyzetet Trump.","shortLead":"Csak minden harmadik megkérdezett szerint kezeli megfelelően a helyzetet Trump.","id":"20200603_Az_amerikaiak_tobbsege_rokonszenvez_a_tuntetokkel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96b3574b-b713-45f6-8ede-82c49dbc0d69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e678dbe8-7955-4802-b28b-06efcd902e7c","keywords":null,"link":"/vilag/20200603_Az_amerikaiak_tobbsege_rokonszenvez_a_tuntetokkel","timestamp":"2020. június. 03. 05:16","title":"Az amerikaiak többsége rokonszenvez a tüntetőkkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]