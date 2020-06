Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"af4d6f2f-da7b-4490-8cc2-b223d2051591","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK szerint a parlamenti ünnepségen nem egyesíteni, hanem megosztani akarják a nemzetet.","shortLead":"A DK szerint a parlamenti ünnepségen nem egyesíteni, hanem megosztani akarják a nemzetet.","id":"20200603_Hiteltelen_es_kepmutato__a_DK_nem_vesz_reszt_a_Fidesz_Trianonmegemlekezesen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af4d6f2f-da7b-4490-8cc2-b223d2051591&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd2f5c8c-6016-4dd6-8fd7-574ea207bc1a","keywords":null,"link":"/itthon/20200603_Hiteltelen_es_kepmutato__a_DK_nem_vesz_reszt_a_Fidesz_Trianonmegemlekezesen","timestamp":"2020. június. 03. 15:40","title":"„Hiteltelen és képmutató” – Gyurcsányék nem vesznek részt a Fidesz Trianon-megemlékezésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9dcfabd-0641-4f71-a3d3-fe9ed15b6ff1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nyilvánították projektet.\r

","shortLead":"Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nyilvánították projektet.\r

","id":"20200605_Teljesen_felujitjak_a_Mucsarnokot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9dcfabd-0641-4f71-a3d3-fe9ed15b6ff1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41bbf0fa-fc29-43f6-8d2e-1b87f94e050f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200605_Teljesen_felujitjak_a_Mucsarnokot","timestamp":"2020. június. 05. 06:43","title":"Teljesen felújítják a Műcsarnokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71d50340-17b1-47ee-baa8-c2cdc421dbde","c_author":"Hont András","category":"itthon","description":"A gyásznap elteltével most már azt volna csak jó tudni, hogy mi lesz a hétköznapokkal. ","shortLead":"A gyásznap elteltével most már azt volna csak jó tudni, hogy mi lesz a hétköznapokkal. ","id":"20200604_Hont_Napvegi_gondolatok_Trianon_urugyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71d50340-17b1-47ee-baa8-c2cdc421dbde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab5d8a31-20fb-4c52-a076-f9abe5cc1799","keywords":null,"link":"/itthon/20200604_Hont_Napvegi_gondolatok_Trianon_urugyen","timestamp":"2020. június. 04. 20:06","title":"Hont: Napvégi gondolatok Trianon ürügyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"948c2878-6e43-489d-b1b7-691b799346fc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Komoly felháborodást váltott ki egy nemrégiben benyújtott szövetségi tervezet, amely jelentősen korlátozná a motorosok lehetőségeit éppen a hétvégéken és ünnepnapokon, miközben a legtöbben lényegében csak ilyenkor használják a járműveiket. ","shortLead":"Komoly felháborodást váltott ki egy nemrégiben benyújtott szövetségi tervezet, amely jelentősen korlátozná a motorosok...","id":"20200604_Betiltanak_a_vasarnapi_es_unnepnapi_motorozast_a_nemetek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=948c2878-6e43-489d-b1b7-691b799346fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd29534f-5b3f-4951-834c-b265d97e7e7b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200604_Betiltanak_a_vasarnapi_es_unnepnapi_motorozast_a_nemetek","timestamp":"2020. június. 04. 12:30","title":"Betiltanák a vasárnapi és ünnepnapi motorozást a németek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c11e1402-821b-404c-ba3e-4845c03b1aeb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Egy 43 éves, jelenleg is börtönbüntetését töltő német férfit gyanúsít a rendőrség a 2007-ben eltűnt kislány meggyilkolásával.","shortLead":"Egy 43 éves, jelenleg is börtönbüntetését töltő német férfit gyanúsít a rendőrség a 2007-ben eltűnt kislány...","id":"20200604_madeleine_gyilkossag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c11e1402-821b-404c-ba3e-4845c03b1aeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"516c67dc-98c6-4fd7-8f59-7cfd51d98279","keywords":null,"link":"/elet/20200604_madeleine_gyilkossag","timestamp":"2020. június. 04. 16:02","title":"A német hatóságok szerint meggyilkolhatták Madeleine McCannt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"006a6b61-17b4-4cf8-a148-2ecac5678cc9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hogyan készíti fel kormány a kórházakat a koronavírus várható őszi második hullámára? – tette fel írásbeli kérdését az emberierőforrás-miniszternek a jobbikos Lukács László György, akinek Kásler Miklós helyett Rétvári Bence államtitkár írta meg a választ, bár a konkrétumokat kihagyta belőle.","shortLead":"Hogyan készíti fel kormány a kórházakat a koronavírus várható őszi második hullámára? – tette fel írásbeli kérdését...","id":"20200604_koronavirus_jarvany_masodik_hullam_egeszsegugy_felkeszules","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=006a6b61-17b4-4cf8-a148-2ecac5678cc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ec6d749-efdf-45da-92ae-639eadb39ecb","keywords":null,"link":"/itthon/20200604_koronavirus_jarvany_masodik_hullam_egeszsegugy_felkeszules","timestamp":"2020. június. 04. 18:42","title":"Konkrét válasz helyett inkább csak kioktatta Rétvári a kórházak felkészüléséről érdeklődő jobbikost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6ae3795-9552-43bd-861e-687a978c4919","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Túl vagyunk a Starlink nyolcadik misszióján. Az újabb felbocsátás során 60 műholdat állított alacsony Föld körüli pályára a SpaceX.","shortLead":"Túl vagyunk a Starlink nyolcadik misszióján. Az újabb felbocsátás során 60 műholdat állított alacsony Föld körüli...","id":"20200604_starlink_muholdak_felbocsatas_spacex_elon_musk_ingyenes_internet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6ae3795-9552-43bd-861e-687a978c4919&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"627e2ffc-bd71-4850-8313-3a79d82706b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200604_starlink_muholdak_felbocsatas_spacex_elon_musk_ingyenes_internet","timestamp":"2020. június. 04. 08:33","title":"Amíg ön aludt, Elon Musk újabb műholdsereget indított útnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e916f284-84af-42be-904e-5f635fc32149","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Bár a 73. cannes-i filmfesztivált a koronavírus-járvány miatt a megszokott formájában nem tartják meg, a hivatalos versenyprogramba beválogatott 56 alkotás listáját már közzétették a szervezők.","shortLead":"Bár a 73. cannes-i filmfesztivált a koronavírus-járvány miatt a megszokott formájában nem tartják meg, a hivatalos...","id":"20200604_Cannes_2020","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e916f284-84af-42be-904e-5f635fc32149&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1002554-b912-423d-8a8b-8c4d5f84fc43","keywords":null,"link":"/kultura/20200604_Cannes_2020","timestamp":"2020. június. 04. 10:19","title":"Wes Anderson filmje is az idei furcsa cannes-i filmfesztiválon debütál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]