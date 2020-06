Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"09a32bdd-5c4d-404e-855c-ed39bc0e03d9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szellőmentes hűtéssel és mesterséges intelligencia által támogatott funkciókkal ellátott légkondícionálókat dob piacra a Samsung.","shortLead":"Szellőmentes hűtéssel és mesterséges intelligencia által támogatott funkciókkal ellátott légkondícionálókat dob piacra...","id":"20200606_samsung_ar9500t_legkondicionalo_windfree_klima","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09a32bdd-5c4d-404e-855c-ed39bc0e03d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b04780e3-182b-421f-8683-bde1b24a0c7f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200606_samsung_ar9500t_legkondicionalo_windfree_klima","timestamp":"2020. június. 06. 10:03","title":"A Samsung új légkondija figyeli, hogy van-e valaki a szobában, és csak akkor hűt, ha kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c4cc822-11c0-4884-8c32-6eee25318fb4","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Sínekre dőlt fának hajtott egy Intercity vonat Németországban, az utasokat evakuálni kellett.","shortLead":"Sínekre dőlt fának hajtott egy Intercity vonat Németországban, az utasokat evakuálni kellett.","id":"20200607_Ego_sinre_dolt_fanak_hajtott_egy_nemet_intercity_vonat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c4cc822-11c0-4884-8c32-6eee25318fb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efdcc8ea-ee99-4a89-9992-94b694d0d9b3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200607_Ego_sinre_dolt_fanak_hajtott_egy_nemet_intercity_vonat","timestamp":"2020. június. 07. 07:40","title":"Égő, sínre dőlt fának hajtott egy német intercity vonat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecd1ac19-d186-41ad-9425-a37aa895bf37","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kiszivárgott egy előterjesztés az ITM-től, ami a hulladékgazdálkodás teljes államosítását javasolja, koncessziós rendszer bevezetése mellett.","shortLead":"Kiszivárgott egy előterjesztés az ITM-től, ami a hulladékgazdálkodás teljes államosítását javasolja, koncessziós...","id":"20200605_hulladekgazdalkodas_allami_monopolium","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ecd1ac19-d186-41ad-9425-a37aa895bf37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b0a73cc-37c0-4928-b8be-d3babe530069","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200605_hulladekgazdalkodas_allami_monopolium","timestamp":"2020. június. 05. 17:47","title":"Állami monopóliummá válhat a hulladékgazdálkodás egésze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55335b69-07e9-4f58-929f-5c467c5826a5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A konfliktus egy koronavírussal kapcsolatos könyv miatt pattant ki.","shortLead":"A konfliktus egy koronavírussal kapcsolatos könyv miatt pattant ki.","id":"20200607_Csunyan_beleszallt_az_Amazonba_Elon_Musk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55335b69-07e9-4f58-929f-5c467c5826a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c522a51b-318a-4939-aa71-0fb28398ef8c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200607_Csunyan_beleszallt_az_Amazonba_Elon_Musk","timestamp":"2020. június. 07. 08:26","title":"Csúnyán beleszállt az Amazonba Elon Musk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63668af1-f2ed-4193-a4ed-4c15e196ca29","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szombat este nyolc óra előtt nem sokkal probléma lépett fel a Vodafone vezetékes hálózatában.","shortLead":"Szombat este nyolc óra előtt nem sokkal probléma lépett fel a Vodafone vezetékes hálózatában.","id":"20200606_vodafone_halozat_internet_tv_hiba_szolglatataskieses_upc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=63668af1-f2ed-4193-a4ed-4c15e196ca29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61176178-b437-432a-a8d9-4a493605436a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200606_vodafone_halozat_internet_tv_hiba_szolglatataskieses_upc","timestamp":"2020. június. 06. 20:06","title":"Valahol se net, se tévé nem volt a Vodafone hálózatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c82371e-937c-411e-9a9c-2163bfb88488","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Aki legalább 1500 videót feltöltött, begyűjtött több mint 20 millió lájkot és több mint 300 ezren követik, akár 100 ezer forintot is kereshet videónként.","shortLead":"Aki legalább 1500 videót feltöltött, begyűjtött több mint 20 millió lájkot és több mint 300 ezren követik, akár 100...","id":"20200605_magyar_tiktok_sztarok_fizetese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c82371e-937c-411e-9a9c-2163bfb88488&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf5404c2-804d-49f3-a889-7bb5c09fd7ae","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200605_magyar_tiktok_sztarok_fizetese","timestamp":"2020. június. 05. 18:25","title":"Kiderítették, mennyit keresnek a magyar TikTok-sztárok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2910facc-2907-4490-ab1b-371222b5d318","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tuningolt autóval csapatták esténként Békéscsabán a fiatalok.","shortLead":"Tuningolt autóval csapatták esténként Békéscsabán a fiatalok.","id":"20200607_Becuccozott_amokfuto_fiatal_autosokra_csapott_le_a_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2910facc-2907-4490-ab1b-371222b5d318&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96a3beec-246d-4d4e-aa9f-05ee9d664385","keywords":null,"link":"/cegauto/20200607_Becuccozott_amokfuto_fiatal_autosokra_csapott_le_a_rendorseg","timestamp":"2020. június. 07. 11:52","title":"Becuccozott, ámokfutó fiatal autósokra csapott le a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba9827ab-5307-47f9-b5d0-279f906a93f1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A csepeli HÉV és a 2-es villamos közlekedése is változik június közepétől.","shortLead":"A csepeli HÉV és a 2-es villamos közlekedése is változik június közepétől.","id":"20200605_bkk_nyari_lezarasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba9827ab-5307-47f9-b5d0-279f906a93f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"278e1c98-acfb-4350-ad52-6552b5b20b77","keywords":null,"link":"/cegauto/20200605_bkk_nyari_lezarasok","timestamp":"2020. június. 05. 13:44","title":"Bejelentette a BKK, hogy idén nyáron hol nem jár majd a 4-6-os","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]