[{"available":true,"c_guid":"15bfaf11-b7de-4d1f-9b75-1fdedb733f96","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A német újraegyesítés óta nem zuhant akkorát az ipari termelés, mint áprilisban.","shortLead":"A német újraegyesítés óta nem zuhant akkorát az ipari termelés, mint áprilisban.","id":"20200608_nemet_ipar_destatis","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15bfaf11-b7de-4d1f-9b75-1fdedb733f96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bef65e3-65fa-4d5e-9bea-d06ea8a4acef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200608_nemet_ipar_destatis","timestamp":"2020. június. 08. 09:19","title":"Annál is durvább a német ipar összeomlása, mint amit eddig hittek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8492296-aec9-401c-8354-95576e48156c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A telefonok kamerája szédületes gyorsasággal fejlődik, de ugyanez tapasztalható a borítás alá pakolt memóriák terén is. A Xiaomi újdonsága rövidesen még magasabbra rakhatja azt a bizonyos lécet.","shortLead":"A telefonok kamerája szédületes gyorsasággal fejlődik, de ugyanez tapasztalható a borítás alá pakolt memóriák terén is...","id":"20200608_okostelefon_16_gb_ram_xiaomi_mi_mix","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8492296-aec9-401c-8354-95576e48156c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6d4bfe1-ceb9-40a2-b6ea-01dcd44410f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200608_okostelefon_16_gb_ram_xiaomi_mi_mix","timestamp":"2020. június. 08. 19:03","title":"16 GB RAM-ot pakolhat következő telefonjába a Xiaomi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f832d547-4d7f-4a66-aa49-8a59490f769c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ezentúl Washington kaphatja majd a szemrehányásokat az általa eddig sokat bírált oroszoktól, kínaiaktól, irániaktól és még az észak-koreaiaktól is.","shortLead":"Ezentúl Washington kaphatja majd a szemrehányásokat az általa eddig sokat bírált oroszoktól, kínaiaktól, irániaktól és...","id":"20200609_USA_new_york_times_szemle","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f832d547-4d7f-4a66-aa49-8a59490f769c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"553b0111-6f45-4ce2-89fa-337ba42deb88","keywords":null,"link":"/360/20200609_USA_new_york_times_szemle","timestamp":"2020. június. 09. 07:30","title":"New York Times: Nagy pofont kapott a demokráciaexportőr Amerika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b3ffdf0-97b1-452c-8fa2-bb205696c1f7","c_author":"Csányi Nikolett - Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"Egyre hevesebb hirtelen esőzések és az egész országot sújtó aszály: Magyarország is a bőrén érzi a klímaváltozást. A túl sok és a túl kevés víz is probléma, és ez nemcsak a mezőgazdaságot, de a lakosok mindennapjait is egyre súlyosabban érinti. A probléma kezelésére több hazai településen természetes vízmegtartó megoldásokat építenek ki, amelyek mintaként szolgálhatnak egész Európában. ","shortLead":"Egyre hevesebb hirtelen esőzések és az egész országot sújtó aszály: Magyarország is a bőrén érzi a klímaváltozást...","id":"20200608_viztarozo_wwf_vizbazis_ontozes_mezogazdasag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b3ffdf0-97b1-452c-8fa2-bb205696c1f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b6dabb8-9528-48a0-8468-e57d98e47590","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200608_viztarozo_wwf_vizbazis_ontozes_mezogazdasag","timestamp":"2020. június. 08. 11:00","title":"Van egy erőforrása Magyarországnak, amire inkább veszélyforrásként tekintünk, ahelyett, hogy használnánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a755a2f-3eb0-4fd7-aee2-2260c4233e98","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jó oka volt rá: megnyitotta a strandszezont.","shortLead":"Jó oka volt rá: megnyitotta a strandszezont.","id":"20200608_Megint_furdonadragban_kerult_elo_a_portugal_elnok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a755a2f-3eb0-4fd7-aee2-2260c4233e98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c31ce1d0-f795-4957-b279-1863afd80582","keywords":null,"link":"/elet/20200608_Megint_furdonadragban_kerult_elo_a_portugal_elnok","timestamp":"2020. június. 08. 09:35","title":"Megint fürdőnadrágban került elő a portugál elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cda1d74e-d3e8-4a81-be43-84dec8fdf329","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A dietetikus szakemberek is segítettek a koronavírusos betegeknek, mégsem jár nekik az egyszeri juttatás.","shortLead":"A dietetikus szakemberek is segítettek a koronavírusos betegeknek, mégsem jár nekik az egyszeri juttatás.","id":"20200608_Ujabb_szakma_ker_a_kormany_felmilliojabol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cda1d74e-d3e8-4a81-be43-84dec8fdf329&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72ffec43-6223-49cd-84f3-936dc0ab08f9","keywords":null,"link":"/itthon/20200608_Ujabb_szakma_ker_a_kormany_felmilliojabol","timestamp":"2020. június. 08. 20:19","title":"Újabb szakma kér a kormány félmilliójából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a04c4745-b64d-4ec5-ab98-6d9cec99d5f3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Öttel nőtt a gyógyultak száma, kettővel az áldozatoké, miközben hat embernél mutatták ki a fertőzést.","shortLead":"Öttel nőtt a gyógyultak száma, kettővel az áldozatoké, miközben hat embernél mutatták ki a fertőzést.","id":"20200608_koronavirus_fertozottek_szamok_covid_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a04c4745-b64d-4ec5-ab98-6d9cec99d5f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"961ff507-6b93-4c3d-b720-6dddd6692ccc","keywords":null,"link":"/itthon/20200608_koronavirus_fertozottek_szamok_covid_jarvany","timestamp":"2020. június. 08. 08:41","title":"Eggyel csökkent az aktív koronavírus-fertőzöttek száma, ketten haltak meg tegnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b47e94c3-7ccf-4542-813b-b87a40020622","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az idei év végére a tavalyi utasforgalom felével, 8-9 millió utassal számol a Budapest Airport. ","shortLead":"Az idei év végére a tavalyi utasforgalom felével, 8-9 millió utassal számol a Budapest Airport. ","id":"20200605_Ferihegy_utasforgalma_csak_3_ev_mulva_erheti_el_a_jarvany_elotti_volument","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b47e94c3-7ccf-4542-813b-b87a40020622&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb2fab39-e6b6-4d30-be05-2bb37dc4454f","keywords":null,"link":"/kkv/20200605_Ferihegy_utasforgalma_csak_3_ev_mulva_erheti_el_a_jarvany_elotti_volument","timestamp":"2020. június. 08. 09:43","title":"Ferihegy 3 év múlva térhet teljesen magához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]