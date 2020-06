Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a92939eb-485e-4d5b-ba0f-4ab1e7879afd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy uniós szabály szerint az elektromos autóknak is kötelező hangot adniuk. Korántsem mindegy azonban, melyik gyártó hogyan oldja meg a feladatot.","shortLead":"Egy uniós szabály szerint az elektromos autóknak is kötelező hangot adniuk. Korántsem mindegy azonban, melyik gyártó...","id":"20200609_Igazan_UFO_hangja_van_a_Skoda_hibrid_autojanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a92939eb-485e-4d5b-ba0f-4ab1e7879afd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"150799ae-f8fd-4269-bb63-7b7161520c00","keywords":null,"link":"/cegauto/20200609_Igazan_UFO_hangja_van_a_Skoda_hibrid_autojanak","timestamp":"2020. június. 09. 15:37","title":"UFO-hangot kapott a Skoda hibrid autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ed2c8b2-ea64-46a2-991c-73f9882092c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kórházban 344 COVID-19 beteget ápolnak.","shortLead":"Kórházban 344 COVID-19 beteget ápolnak.","id":"20200610_koronavirus_napi_osszefoglalo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ed2c8b2-ea64-46a2-991c-73f9882092c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c9fe4c7-25b6-4267-b11c-11adf35da377","keywords":null,"link":"/itthon/20200610_koronavirus_napi_osszefoglalo","timestamp":"2020. június. 10. 09:07","title":"Tíz új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak, meghalt egy 37 éves férfi, akinek nem volt alapbetegsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0a5ec9b-90ec-4ea6-a485-79cdeac297d0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A koronavírus egy nagy disztópiafilm rendező, most épp zenés filmet készített.\r

\r

","shortLead":"A koronavírus egy nagy disztópiafilm rendező, most épp zenés filmet készített.\r

\r

","id":"20200610_Micsoda_buli_szeken_ulve_jo_messze_egymastol_mar_lehet_diszkozni_Hollandiaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0a5ec9b-90ec-4ea6-a485-79cdeac297d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8eb6531-824b-4fee-b6f4-bdfc41cb7981","keywords":null,"link":"/elet/20200610_Micsoda_buli_szeken_ulve_jo_messze_egymastol_mar_lehet_diszkozni_Hollandiaban","timestamp":"2020. június. 10. 16:17","title":"Micsoda buli: széken ülve, jó messze egymástól már lehet diszkózni Hollandiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abae2714-a7d0-498b-9673-a8576e2c6495","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Június 25-én nyit újra a párizsi Eiffel-torony, amely a koronavírus-járvány miatt március közepén zárt be. A turistalátványosságot egyelőre csak a második emeletig lehet majd látogatni és csak gyalog lehet felmenni, a maszkviselés pedig 11 éves kortól kötelező lesz.","shortLead":"Június 25-én nyit újra a párizsi Eiffel-torony, amely a koronavírus-járvány miatt március közepén zárt be...","id":"20200610_Ket_het_mulva_ujra_nyit_az_Eiffeltorony","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=abae2714-a7d0-498b-9673-a8576e2c6495&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae4ba3f4-f61c-4387-9d47-6e8f17020e0a","keywords":null,"link":"/elet/20200610_Ket_het_mulva_ujra_nyit_az_Eiffeltorony","timestamp":"2020. június. 10. 09:15","title":"Újranyit az Eiffel-torony is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17de8ef6-d1fd-481a-a261-0ec56c708467","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A lefoglalt drog feketepiaci értéke körülbelül 62 millió forint.","shortLead":"A lefoglalt drog feketepiaci értéke körülbelül 62 millió forint.","id":"20200610_katonai_teherauto_gyomro_marihuana_drog","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17de8ef6-d1fd-481a-a261-0ec56c708467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"614762f1-80b9-4e1b-9e31-bd66b2d6cbeb","keywords":null,"link":"/itthon/20200610_katonai_teherauto_gyomro_marihuana_drog","timestamp":"2020. június. 10. 07:20","title":"Régi katonai teherautóban termesztették a drogot Gyömrőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8d513d9-f833-4038-89e7-d09b956af7b0","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Azok után, hogy egy fehér minneapolisi rendőr hosszú perceken át térdelt George Floyd nyakán, aki aztán bele is halt ebbe, Colin Kaepernick négy évvel ezelőtti tiltakozása nemcsak indokoltnak, hanem prófétainak is tűnik. A gesztus ma is ugyanolyan komplex, mint amikor az amerikaifutballista elkezdte a személyes harcát a rasszizmus és a rendőri erőszak ellen, de egyre többén kezdik megérteni, hogy mit is akart üzenni.","shortLead":"Azok után, hogy egy fehér minneapolisi rendőr hosszú perceken át térdelt George Floyd nyakán, aki aztán bele is halt...","id":"20200610_Amerika_most_dobben_ra_mit_is_jelentett_Colin_Kaepernick_terdelese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8d513d9-f833-4038-89e7-d09b956af7b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10d88fc8-fc66-4f6e-b242-0795bf690d31","keywords":null,"link":"/elet/20200610_Amerika_most_dobben_ra_mit_is_jelentett_Colin_Kaepernick_terdelese","timestamp":"2020. június. 10. 20:45","title":"Amerika most döbben rá, mit is jelentett Colin Kaepernick térdelése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff663d0e-e914-4031-a345-a4748264fe6e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A madarak mindegyike védett, eszmei értékük példányonként 25 ezer forint.","shortLead":"A madarak mindegyike védett, eszmei értékük példányonként 25 ezer forint.","id":"20200609_enekesmadar_tiltott_vadaszati_modszer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff663d0e-e914-4031-a345-a4748264fe6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bd5429c-0111-4f85-af9c-5935d7c2a2a4","keywords":null,"link":"/itthon/20200609_enekesmadar_tiltott_vadaszati_modszer","timestamp":"2020. június. 09. 14:24","title":"Hallani akarta őket dalolni, tucatnyi énekesmadarat fogott be egy orvvadász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"259463b1-1d94-4ca7-a911-548dbc62d7b2","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Az élet megannyi területén tudatosan viselkedünk, és következetesen szűrünk. Digitális életünkben ugyanakkor még mindig tapasztalatlanok vagyunk – különösen, ami a technológiához fűződő fizikai kapcsolatunkat illeti. Linda Stone tanácsadó-író írása. ","shortLead":"Az élet megannyi területén tudatosan viselkedünk, és következetesen szűrünk. Digitális életünkben ugyanakkor még mindig...","id":"20200610_Milyen_hatassal_van_legzesunkre_a_kepernyo_elott_toltott_ido","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=259463b1-1d94-4ca7-a911-548dbc62d7b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1642f2e4-c4e4-42d1-a572-43b1bce1efe0","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200610_Milyen_hatassal_van_legzesunkre_a_kepernyo_elott_toltott_ido","timestamp":"2020. június. 10. 19:15","title":"Milyen hatással van légzésünkre a képernyő előtt töltött idő?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]