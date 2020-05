Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d76141e3-1b52-4a9d-904c-33ac6b1da54f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Hajdú a Life és Ozone televíziót működtető Media Vivantis Zrt. vezérigazgatója lett.","shortLead":"Hajdú a Life és Ozone televíziót működtető Media Vivantis Zrt. vezérigazgatója lett.","id":"20200506_hajdu_peter_meszarosne_kelemen_beatrix_ozone_life_tv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d76141e3-1b52-4a9d-904c-33ac6b1da54f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6286770d-dcba-4baa-aba6-219cffa0c643","keywords":null,"link":"/kkv/20200506_hajdu_peter_meszarosne_kelemen_beatrix_ozone_life_tv","timestamp":"2020. május. 06. 20:46","title":"Hajdú Péter irányítja majd Mészáros Lőrinc feleségének tévéit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"277a6a0d-e8b2-464c-a621-65a39323b2b3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyar atlétika első világbajnoka, illetve dobásai is bekerültek az idei matekfeladatok közé.","shortLead":"A magyar atlétika első világbajnoka, illetve dobásai is bekerültek az idei matekfeladatok közé.","id":"20200506_marton_anita_matekerettsegi_feladatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=277a6a0d-e8b2-464c-a621-65a39323b2b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e2aa556-1ad6-4fa3-94eb-7ede74806019","keywords":null,"link":"/elet/20200506_marton_anita_matekerettsegi_feladatok","timestamp":"2020. május. 06. 19:46","title":"Márton Anita reméli, hogy nem utálták meg az érettségizők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"668ba37d-19a8-483e-aeef-184b9a6553c1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Összesen 332 új áldozatról számolt be a brit állami egészségügyi szolgálat. A legidősebb elhunyt beteg 103 éves volt.","shortLead":"Összesen 332 új áldozatról számolt be a brit állami egészségügyi szolgálat. A legidősebb elhunyt beteg 103 éves volt.","id":"20200508_anglia_korhaz_koronavirus_csecsemo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=668ba37d-19a8-483e-aeef-184b9a6553c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bb1aa89-5aa6-4847-b7fc-47bebc001c78","keywords":null,"link":"/vilag/20200508_anglia_korhaz_koronavirus_csecsemo","timestamp":"2020. május. 08. 16:59","title":"Egy hathetes csecsemő is meghalt Angliában a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41ee165a-3d0e-4588-9c98-712017403628","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Május végén jön a formáció új albuma. ","shortLead":"Május végén jön a formáció új albuma. ","id":"20200508_Belau_klippremier_a_hvghun","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41ee165a-3d0e-4588-9c98-712017403628&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3ff3e8f-e9cd-4b14-887c-2e1b107cdef7","keywords":null,"link":"/elet/20200508_Belau_klippremier_a_hvghun","timestamp":"2020. május. 08. 14:00","title":"Miért nem vesszük észre a környezetünk intéseit? – Belau-klippremier a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5ed8e44-bbcf-422b-94b2-e41f9fd4638a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A veszélyhelyzet idején legfeljebb csak azért dolgoznak a munkában maradt taxisok, hogy csökkentsék a veszteségüket.","shortLead":"A veszélyhelyzet idején legfeljebb csak azért dolgoznak a munkában maradt taxisok, hogy csökkentsék a veszteségüket.","id":"20200507_taxi_auto_budapest_korlatozas_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5ed8e44-bbcf-422b-94b2-e41f9fd4638a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90c551e9-777b-44a8-9fb3-c2bc9711ad6b","keywords":null,"link":"/kkv/20200507_taxi_auto_budapest_korlatozas_koronavirus","timestamp":"2020. május. 07. 06:16","title":"Közel ötezer taxi tűnt el Budapest utcáiról a járvány kezdete óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79d6dd95-9f74-42db-b869-98023bff6e0e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egészségügyi Világszervezet előrejelzése szerint egy év alatt 44 millió afrikai kaphatja el a vírust.\r

","shortLead":"Az Egészségügyi Világszervezet előrejelzése szerint egy év alatt 44 millió afrikai kaphatja el a vírust.\r

","id":"20200508_190_ezer_ember_halhat_meg_Afrikaban_a_jarvany_elso_eveben_a_WHO_szerint","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79d6dd95-9f74-42db-b869-98023bff6e0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51a1950d-0600-4842-a8b2-01cfadb50ff6","keywords":null,"link":"/vilag/20200508_190_ezer_ember_halhat_meg_Afrikaban_a_jarvany_elso_eveben_a_WHO_szerint","timestamp":"2020. május. 08. 17:40","title":"190 ezer afrikai élete forogna veszélyben a koronavírus miatt a WHO szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6b0bd1b-68c2-4918-b1f0-c4a0e3d89c43","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az, hogy szerdán ezt állapította meg a román alkotmánybíróság, felhábotrította Ludovic Orban miniszterelnököt, szerinte a törvényszegőket védik.","shortLead":"Az, hogy szerdán ezt állapította meg a román alkotmánybíróság, felhábotrította Ludovic Orban miniszterelnököt, szerinte...","id":"20200506_romania_34es_rendelet_kijarasi_tilalom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6b0bd1b-68c2-4918-b1f0-c4a0e3d89c43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1838b85-6752-4f90-a049-d1dc6b980608","keywords":null,"link":"/vilag/20200506_romania_34es_rendelet_kijarasi_tilalom","timestamp":"2020. május. 06. 20:05","title":"Alkotmányellenesen bírságolták vagyonokra a kijárási tilalom megsértőit Romániában ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c13982-d4ec-4e47-a7a0-8ed90e1f1901","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mert három órakor mindenképpen bezárnak.","shortLead":"Mert három órakor mindenképpen bezárnak.","id":"20200508_ikea_sor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4c13982-d4ec-4e47-a7a0-8ed90e1f1901&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8e413c2-00e5-428f-977d-e8af2b433cb3","keywords":null,"link":"/kkv/20200508_ikea_sor","timestamp":"2020. május. 08. 18:30","title":" Azt kéri az IKEA, hogy ha be akarunk jutni, időben érkezzünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]