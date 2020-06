Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7cccc59d-5290-42bb-8fc7-735f24cdd433","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Nyírépszer már eddig is számos beruházást megvalósíthatott a városban. \r

","shortLead":"A Nyírépszer már eddig is számos beruházást megvalósíthatott a városban. \r

","id":"20200612_Ismeros_ceg_epiti_a_3_milliardos_multifunkcionalis_sportcsarnokot_Kisvardan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7cccc59d-5290-42bb-8fc7-735f24cdd433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5d17678-1624-4f51-bc1b-3041efa41cb0","keywords":null,"link":"/kkv/20200612_Ismeros_ceg_epiti_a_3_milliardos_multifunkcionalis_sportcsarnokot_Kisvardan","timestamp":"2020. június. 12. 06:19","title":"Ismerős cég építi a 3 milliárdos multifunkcionális sportcsarnokot Kisvárdán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"984a6284-3aec-4d3c-a522-c5127988d73f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szeptemberben kerül sor a drámai összecsapásra a szocialistáknál.","shortLead":"Szeptemberben kerül sor a drámai összecsapásra a szocialistáknál.","id":"20200612_Magyar_Nemzet_Mesterhazy_is_indul_az_MSZP_vezeteseert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=984a6284-3aec-4d3c-a522-c5127988d73f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a80fd7c8-d35d-47d0-a48c-b01779eb42d1","keywords":null,"link":"/itthon/20200612_Magyar_Nemzet_Mesterhazy_is_indul_az_MSZP_vezeteseert","timestamp":"2020. június. 12. 07:16","title":"Magyar Nemzet: Mesterházy is indul az MSZP vezetéséért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c562cd8-052b-43d9-81c0-00156d5a14e3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több népszerű TikTok-videós is arra panaszkodott, hogy az általuk készített tartalmakat valaki elkezdte feltölteni a Zynnbe. A Google már lépett, az Apple egyelőre vizsgálódik.","shortLead":"Több népszerű TikTok-videós is arra panaszkodott, hogy az általuk készített tartalmakat valaki elkezdte feltölteni...","id":"20200613_google_play_aruhaz_zynn_alkalmazas_letoltes_torles_tiktok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c562cd8-052b-43d9-81c0-00156d5a14e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f7702a0-17cf-4ab4-90b9-35ae66f7ba43","keywords":null,"link":"/tudomany/20200613_google_play_aruhaz_zynn_alkalmazas_letoltes_torles_tiktok","timestamp":"2020. június. 13. 09:03","title":"Törölték a Play áruházból a TikTok-riválist, mert nagyüzemben folyt a lopkodás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7160488-06b7-43a0-8392-f905de2af13f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szívesen vitázna Karácsonnyal – mondta az Inforádióban.","shortLead":"Szívesen vitázna Karácsonnyal – mondta az Inforádióban.","id":"20200612_Lang_Zsolt_Budapest_tobb_penzt_kap_nem_kevesebbet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b7160488-06b7-43a0-8392-f905de2af13f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7a1f954-499d-4c1f-9df8-3dd9c193146c","keywords":null,"link":"/itthon/20200612_Lang_Zsolt_Budapest_tobb_penzt_kap_nem_kevesebbet","timestamp":"2020. június. 12. 08:06","title":"Láng Zsolt: Budapest több pénzt kap, nem kevesebbet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d45aa9ef-a3d3-43a3-9d3b-5a18ef499f57","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Embriószerű kísérleti modellt hoztak létre humán embrionális őssejtek felhasználásával a Cambridge-i Egyetem kutatói, hogy tanulmányozhassák az emberi fejlődés egy olyan korai szakaszát, amelyet ez idáig nem sikerült közvetlenül megfigyelni.","shortLead":"Embriószerű kísérleti modellt hoztak létre humán embrionális őssejtek felhasználásával a Cambridge-i Egyetem kutatói...","id":"20200613_embrioszeru_kiserleti_modell_emberi_ossejtekbol_gasztruloid","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d45aa9ef-a3d3-43a3-9d3b-5a18ef499f57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28dcf1c7-6b6e-4dba-a02f-f7f3e01f17b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200613_embrioszeru_kiserleti_modell_emberi_ossejtekbol_gasztruloid","timestamp":"2020. június. 13. 12:03","title":"Óriási izgalom, mondják az új módszerről, mellyel végre beleshetünk az emberi fejlődés feketedobozába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fc565a5-9b20-44d2-a610-36a0c73b1541","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Legutóbb 1994-ben volt látható az egykori település, akkor legalább egymillióan voltak kíváncsiak rá.","shortLead":"Legutóbb 1994-ben volt látható az egykori település, akkor legalább egymillióan voltak kíváncsiak rá.","id":"20200612_fabbriche_di_careggine_elsullyedt_olasz_falu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7fc565a5-9b20-44d2-a610-36a0c73b1541&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8130ac33-9a55-4b84-a064-2cc2567778d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200612_fabbriche_di_careggine_elsullyedt_olasz_falu","timestamp":"2020. június. 12. 17:44","title":"27 év után emelkedhet újra a felszínre egy elsüllyesztett középkori falu Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4b697da-ac47-4516-bcf4-16691e4fbbca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy vezeték nélküli fejhallgatót, egy HD kamerát és egy távirányítót is készített a Sony a PlayStation 5-höz.","shortLead":"Egy vezeték nélküli fejhallgatót, egy HD kamerát és egy távirányítót is készített a Sony a PlayStation 5-höz.","id":"20200612_sony_playstation_5_dualsense_hd_kamera_pulse_3d_media_remote","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4b697da-ac47-4516-bcf4-16691e4fbbca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58a34412-abee-4a50-b311-35fca8a3095f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200612_sony_playstation_5_dualsense_hd_kamera_pulse_3d_media_remote","timestamp":"2020. június. 12. 13:03","title":"Három kiegészítő is érkezik a PlayStation 5-höz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f59afa7-01ab-42a7-8eec-91a8fb5084f2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 5-ös és az 55-ös utat figyelték a napokban a rendőrök, a 17 gyorshajtó mellett rendszám nélküli motorosokat is elcsíptek.","shortLead":"Az 5-ös és az 55-ös utat figyelték a napokban a rendőrök, a 17 gyorshajtó mellett rendszám nélküli motorosokat is...","id":"20200612_gyorshajtas_szabalytalansag_rendszam_nelkuli_motorosok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f59afa7-01ab-42a7-8eec-91a8fb5084f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fce44a9c-8974-403a-9da0-1ef7498dfe97","keywords":null,"link":"/cegauto/20200612_gyorshajtas_szabalytalansag_rendszam_nelkuli_motorosok","timestamp":"2020. június. 12. 11:50","title":"163-mal tépett el a rendőrök előtt egy gyorshajtó 90-es táblánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]