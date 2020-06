Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"91eb9af3-f9a4-4467-9f34-91515059259c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kis binturong már látható is a vadasparkban.","shortLead":"A kis binturong már látható is a vadasparkban.","id":"20200612_popcornillatu_medvemacska_szuletett_Szegeden","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91eb9af3-f9a4-4467-9f34-91515059259c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68d9569d-4bc5-4485-9c67-fd0454298ca2","keywords":null,"link":"/elet/20200612_popcornillatu_medvemacska_szuletett_Szegeden","timestamp":"2020. június. 12. 14:37","title":"Popcornillatú medvemacska született Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b17752d6-79bc-413a-ab7c-105a699b586c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Chris Cox évekig dolgozott a közösségi oldalnál, gyakorlatilag végignézte, ahogy a kollégiumi honlapból világméretű szolgáltatás válik. 2019-ben búcsút mondott Zuckerbergéknek, de most visszatér.","shortLead":"Chris Cox évekig dolgozott a közösségi oldalnál, gyakorlatilag végignézte, ahogy a kollégiumi honlapból világméretű...","id":"20200612_chris_cox_facebook","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b17752d6-79bc-413a-ab7c-105a699b586c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba27def9-297b-4ac8-829d-74fb1123790f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200612_chris_cox_facebook","timestamp":"2020. június. 12. 18:03","title":"Egy igazi veteránt sikerült visszacsábítania a Facebookhoz Mark Zuckerbergnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a74c905-1ecd-4a3a-b3eb-0e9789f59914","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 2,5 milliós kedvezmény sokat nyom a latban. ","shortLead":"A 2,5 milliós kedvezmény sokat nyom a latban. ","id":"20200612_A_Mazda_villanyautojat_is_leakcioztak_a_tamogatott_autok_koze","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a74c905-1ecd-4a3a-b3eb-0e9789f59914&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"346ea93e-b502-49ac-b875-7904e36ead1c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200612_A_Mazda_villanyautojat_is_leakcioztak_a_tamogatott_autok_koze","timestamp":"2020. június. 12. 13:38","title":"A Mazda villanyautóját is leakciózták, így már jár rá a támogatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0ac458f-8560-46f5-bb72-c58a6d89a835","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az oktatási jogok biztosa szerint a testnevelő tanárt emberi méltóságában sértette meg a tankerület-vezető.","shortLead":"Az oktatási jogok biztosa szerint a testnevelő tanárt emberi méltóságában sértette meg a tankerület-vezető.","id":"20200613_Azonnali_ombudsmani_vizsgalat_indul_a_vasalodeszkas_tanar_ugyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0ac458f-8560-46f5-bb72-c58a6d89a835&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b818f510-292d-4607-945a-fc7ba7db102f","keywords":null,"link":"/elet/20200613_Azonnali_ombudsmani_vizsgalat_indul_a_vasalodeszkas_tanar_ugyeben","timestamp":"2020. június. 13. 08:10","title":"Azonnali ombudsmani vizsgálat indul a „vasalódeszkás tanár” ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"292845a5-e3f7-42b7-8816-8296c3c47bb7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Élősködőket azonosítottak 512 millió éves ősmaradványokon: a szakemberek szerint ez a legrégebbi ismert fosszilis bizonyítéka a parazitizmusnak.","shortLead":"Élősködőket azonosítottak 512 millió éves ősmaradványokon: a szakemberek szerint ez a legrégebbi ismert fosszilis...","id":"20200613_512_millio_eves_kovulet_parazita_porgekaruak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=292845a5-e3f7-42b7-8816-8296c3c47bb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32fa2cf8-5ed6-4ce6-bf42-108f18795307","keywords":null,"link":"/tudomany/20200613_512_millio_eves_kovulet_parazita_porgekaruak","timestamp":"2020. június. 13. 16:03","title":"Előkerült a bizonyíték arra, hogy már 512 millió éve is voltak élősködők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92703cf4-542b-4116-ba3e-f6ea21e607c8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sok indulatot kiváltó intézkedést hoztak meg.","shortLead":"Sok indulatot kiváltó intézkedést hoztak meg.","id":"20200612_Betiltottak_az_USA_legnepszerubb_autoversenyein_a_konfoderacios_zaszlokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92703cf4-542b-4116-ba3e-f6ea21e607c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cde2a2e-8ae2-4dbd-a54c-f19494a2e9ba","keywords":null,"link":"/cegauto/20200612_Betiltottak_az_USA_legnepszerubb_autoversenyein_a_konfoderacios_zaszlokat","timestamp":"2020. június. 12. 16:47","title":"Betiltották a Konföderáció zászlóit a legnépszerűbb amerikai autóversenyeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"362927de-9afc-468e-9a58-e78c1e6d38c2","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ha még nem mozdulunk ki otthonról teljes gőzzel, minden bizonnyal a filmnézés az egyik legkedveltebb időtöltésünk. A műfaj rajongói úgy vélhetik, eggyel több borzongás nem oszt, nem szoroz.","shortLead":"Ha még nem mozdulunk ki otthonról teljes gőzzel, minden bizonnyal a filmnézés az egyik legkedveltebb időtöltésünk...","id":"20200612_Ha_nezne_mostanaban_horrorfilmeket_jobb_ha_tudja_mit_tesz_a_felelem_az_aggyal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=362927de-9afc-468e-9a58-e78c1e6d38c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"259a1f02-3c6e-4ac9-8e99-79cf594b4caf","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200612_Ha_nezne_mostanaban_horrorfilmeket_jobb_ha_tudja_mit_tesz_a_felelem_az_aggyal","timestamp":"2020. június. 12. 09:10","title":"Ha nézne mostanában horrorfilmeket, jobb, ha tudja, mit tesz a félelem az aggyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de1b5f9d-34ff-4fa6-be5a-bbdb0a924ea7","c_author":"HVG","category":"360","description":"A King Crimson és Hollós Máté új lemezét ajánljuk. ","shortLead":"A King Crimson és Hollós Máté új lemezét ajánljuk. ","id":"202024_lemez__orok_butordarab_king_crimson_in_the_wake_of_poseidon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de1b5f9d-34ff-4fa6-be5a-bbdb0a924ea7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd6be728-fd27-4cc4-ae05-a20249c7cdde","keywords":null,"link":"/360/202024_lemez__orok_butordarab_king_crimson_in_the_wake_of_poseidon","timestamp":"2020. június. 13. 16:15","title":"Lemezajánló: Öreg rocker, nem vén rocker és szép versek formás zenébe öntve ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]