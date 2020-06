Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"170891e6-b957-4c8b-a2cb-d8d9ed45fe2b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Több megyében és a fővárosban másodfokúra emelte a zivatar és a felhőszakadás veszélye miatt vasárnapra kiadott figyelmeztetéseket az Országos Meteorológiai Szolgálat.","shortLead":"Több megyében és a fővárosban másodfokúra emelte a zivatar és a felhőszakadás veszélye miatt vasárnapra kiadott...","id":"20200614_Viharos_szelre_es_felhoszakadasra_figyelmeztet_az_OMSZ","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=170891e6-b957-4c8b-a2cb-d8d9ed45fe2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"321e6b0d-aaea-4c0c-810b-62dd4fc81e27","keywords":null,"link":"/itthon/20200614_Viharos_szelre_es_felhoszakadasra_figyelmeztet_az_OMSZ","timestamp":"2020. június. 14. 08:13","title":"Viharos szélre és felhőszakadásra figyelmeztet az OMSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7901fd58-bd25-4381-a714-2768da96c5af","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"A kijárási tilalom feloldása után megrohanták a magyarok az outleteket, a forgalom még a válság előttihez képest is nőtt. Ugyanakkor a bevásárlóturizmus elmaradását ők is megérzik. Az még kérdés, hogy az outletekre is igaz lesz-e az a megállapítás, miszerint semmi nem lesz ugyanolyan, mint a járvány előtt.","shortLead":"A kijárási tilalom feloldása után megrohanták a magyarok az outleteket, a forgalom még a válság előttihez képest is...","id":"20200614_premier_outlet_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7901fd58-bd25-4381-a714-2768da96c5af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"356af39a-4f43-4637-aef8-80b0629903a6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200614_premier_outlet_koronavirus","timestamp":"2020. június. 14. 11:00","title":"Az outletek népszerűségével a koronavírus sem tud mit kezdeni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67759540-d480-49f5-b08c-44a4a0941e18","c_author":"","category":"cegauto","description":"A robbanás Sanghajtól délre történt egy gyorsforgalmi úton Wenling városában.","shortLead":"A robbanás Sanghajtól délre történt egy gyorsforgalmi úton Wenling városában.","id":"20200614_Felrobbant_egy_kamion_Kinaban_18_halott_189_serult","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67759540-d480-49f5-b08c-44a4a0941e18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39c0009c-783b-4459-beaf-4871aa466dfe","keywords":null,"link":"/cegauto/20200614_Felrobbant_egy_kamion_Kinaban_18_halott_189_serult","timestamp":"2020. június. 14. 10:17","title":"Felrobbant egy kamion Kínában, 18 halott 189 sérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d42f0e8-9499-42b4-8314-dc56493093fd","c_author":"HVG","category":"360","description":"Annyiszor próbálták már a Google európai versenytársát létrehozni, hogy ezúttal nem is mérik valamelyik amerikai vagy kínai óriáshoz a német–francia központú leendő felhőszolgáltatót, a Gaia-X-et. ","shortLead":"Annyiszor próbálták már a Google európai versenytársát létrehozni, hogy ezúttal nem is mérik valamelyik amerikai vagy...","id":"202024_europai_felhoszolgaltato_nem_amazon_hanem_emezen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d42f0e8-9499-42b4-8314-dc56493093fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66a172b6-97a7-4ee3-995c-3e83f2b21f8d","keywords":null,"link":"/360/202024_europai_felhoszolgaltato_nem_amazon_hanem_emezen","timestamp":"2020. június. 14. 08:45","title":"A nagy terv: Európa felhőből lenyomná az Amazon-Google-Microsoft egyeduralmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bc96456-9379-4978-9647-4e93971c4b81","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy 70 millió forint feletti árú autóról beszélünk. ","shortLead":"Egy 70 millió forint feletti árú autóról beszélünk. ","id":"20200612_Bemutatta_az_autopalyan_332_kmhs_csucssebesseget_a_legujabb_Porsche_Turbo_S","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9bc96456-9379-4978-9647-4e93971c4b81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"110b14c9-289a-49e1-a911-6a7f5a5b6f6a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200612_Bemutatta_az_autopalyan_332_kmhs_csucssebesseget_a_legujabb_Porsche_Turbo_S","timestamp":"2020. június. 13. 09:48","title":"Bemutatta autópályán 332 km/h-s csúcssebességét a legújabb Porsche Turbo S","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32027fba-437a-4ce4-87e1-13bf13b1cc50","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Provokációként értékelték a jobbközép ellenzéki koalíció pártjai Giuseppe Conte miniszterelnök kérését, hogy az \"olasz nemzeti érdeket szolgálva\" érjék el a visegrádi országok együttműködését Róma európai uniós megsegítésében - jelentette az olasz sajtó vasárnap.","shortLead":"Provokációként értékelték a jobbközép ellenzéki koalíció pártjai Giuseppe Conte miniszterelnök kérését, hogy az \"olasz...","id":"20200614_A_visegradi_negyek_miatt_all_a_bal_Olaszorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32027fba-437a-4ce4-87e1-13bf13b1cc50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6540c82-c943-41b6-a10c-dbd7baf7fd59","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200614_A_visegradi_negyek_miatt_all_a_bal_Olaszorszagban","timestamp":"2020. június. 14. 11:38","title":"A visegrádi négyek miatt áll a bál Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a447c7a-c69b-4afd-97dc-ae811a0c7b6f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Annyira begyorsult a szülés, hogy nem értek be a szülőszobára.","shortLead":"Annyira begyorsult a szülés, hogy nem értek be a szülőszobára.","id":"20200612_kecskemet_mentofeljaro_szules","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a447c7a-c69b-4afd-97dc-ae811a0c7b6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af4f47f4-7b28-4861-9a44-0601eda6a620","keywords":null,"link":"/itthon/20200612_kecskemet_mentofeljaro_szules","timestamp":"2020. június. 12. 20:00","title":"A kecskeméti sürgősségi mentőfeljárójában szülte meg a kisfiát egy nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b86151e-846e-4908-b04d-5701d1af8b3b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Április óta nem volt ilyen magas az új fertőzöttek száma.","shortLead":"Április óta nem volt ilyen magas az új fertőzöttek száma.","id":"20200614_Kinaban_megint_belehuzott_a_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b86151e-846e-4908-b04d-5701d1af8b3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97452876-385c-4f7d-8fe2-a50c26d68a98","keywords":null,"link":"/vilag/20200614_Kinaban_megint_belehuzott_a_koronavirus","timestamp":"2020. június. 14. 08:12","title":"Kínában megint belehúzott a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]