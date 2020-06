Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c3b771fa-df26-4787-9d71-718ab7af7daf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A pécsi evangélikus lelkész szerint humor nélkül semmibe sem érdemes belefogni. ","shortLead":"A pécsi evangélikus lelkész szerint humor nélkül semmibe sem érdemes belefogni. ","id":"20200613_Vasalodeszkaoltarral_reagalt_a_megalazott_tanar_esetere_egy_pecsi_lelkesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3b771fa-df26-4787-9d71-718ab7af7daf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9109fe5-12bf-4be8-8f7b-2083e4f57aeb","keywords":null,"link":"/elet/20200613_Vasalodeszkaoltarral_reagalt_a_megalazott_tanar_esetere_egy_pecsi_lelkesz","timestamp":"2020. június. 13. 14:39","title":"Vasalódeszka-oltárral reagált a megalázott tanár esetére egy pécsi lelkész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5389fc98-1acd-43b7-aadd-7a3603a9af4d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Under Armour a sportolók igényeit figyelembe véve dobott piacra szájmaszkokat.\r

\r

","shortLead":"Az Under Armour a sportolók igényeit figyelembe véve dobott piacra szájmaszkokat.\r

\r

","id":"20200612_sportolo_maszk_szajmaszk_koronavirus_underarmour","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5389fc98-1acd-43b7-aadd-7a3603a9af4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53b735c6-04c3-4216-a2d1-ece47f078853","keywords":null,"link":"/kkv/20200612_sportolo_maszk_szajmaszk_koronavirus_underarmour","timestamp":"2020. június. 12. 18:15","title":"Már kifejezetten profi sportolóknak is készítenek maszkokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee27e4d1-1927-4491-b12c-2ce1daad1350","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Három hét múlva mutatja be a OnePlus két új, megfizethetőnek ígért okostelevízióját. Néhány információ viszont már napvilágot látott a készülékekről.","shortLead":"Három hét múlva mutatja be a OnePlus két új, megfizethetőnek ígért okostelevízióját. Néhány információ viszont már...","id":"20200612_oneplus_teve_tv_merete_ara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee27e4d1-1927-4491-b12c-2ce1daad1350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39393347-04d9-4a72-bb7e-a7d549e04f8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200612_oneplus_teve_tv_merete_ara","timestamp":"2020. június. 12. 10:03","title":"Olcsó tévéket dob piacra a OnePlus, lesz 81 és 110 centis is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52524dd8-9a46-4b00-a020-40bb3b41fe86","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem népszerűsítették a rasszizmust, hanem kifigurázták azt a humorista szerint.","shortLead":"Nem népszerűsítették a rasszizmust, hanem kifigurázták azt a humorista szerint.","id":"20200612_john_cleese_waczak_szallo_bbc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52524dd8-9a46-4b00-a020-40bb3b41fe86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41fc85f9-4f9a-400c-beed-e506662200b1","keywords":null,"link":"/elet/20200612_john_cleese_waczak_szallo_bbc","timestamp":"2020. június. 12. 17:26","title":"John Cleese: Hülyeség volt törölni a Waczak szálló epizódját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Újabb stadion épülhet Magyarországon, Bulgáriát elérte a járvány második hulláma, egy kilót híztak a magyarok a karantén alatt. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Újabb stadion épülhet Magyarországon, Bulgáriát elérte a járvány második hulláma, egy kilót híztak a magyarok...","id":"20200612_Radar360_Meszaros_vagyonat_megvagta_a_jarvany_Trump_rendorsegi_reformot_iger","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0038c5b3-5239-4213-8ecf-ae32e7a879b6","keywords":null,"link":"/360/20200612_Radar360_Meszaros_vagyonat_megvagta_a_jarvany_Trump_rendorsegi_reformot_iger","timestamp":"2020. június. 12. 08:00","title":"Radar360: Mészáros vagyonát megvágta a járvány, Trump rendőrségi reformot ígér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fd42fa5-c880-4751-9a56-2476da4ac04d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Havi szinten még sosem zsugorodott akkorát a brit gazdaság, mint áprilisban. Az autóipar visszaesése volt a legnagyobb egyedi tényező, az egész hónapban csak 197 autó készült az országban.","shortLead":"Havi szinten még sosem zsugorodott akkorát a brit gazdaság, mint áprilisban. Az autóipar visszaesése volt a legnagyobb...","id":"20200612_Tizszer_rosszabb_volt_az_aprilisi_zuhanas_a_brit_gazdasagban_mint_eddig_barmikor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2fd42fa5-c880-4751-9a56-2476da4ac04d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1290d462-a957-411b-aef3-0efff7d8239a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200612_Tizszer_rosszabb_volt_az_aprilisi_zuhanas_a_brit_gazdasagban_mint_eddig_barmikor","timestamp":"2020. június. 12. 13:14","title":"Tízszer rosszabb volt az áprilisi zuhanás a brit gazdaságban, mint eddig bármikor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"862e5281-9ac8-40d2-a867-7e2d80303d6b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump rendőrségi reformot célzó rendeletet készít elő. Ezt az amerikai elnök csütörtökön a texasi Dallasban, a rendfenntartó erők képviselőivel tartott kerekasztal-beszélgetésen jelentette be.\r

","shortLead":"Donald Trump rendőrségi reformot célzó rendeletet készít elő. Ezt az amerikai elnök csütörtökön a texasi Dallasban...","id":"20200612_Szocialis_gondozok_is_segitenek_a_rendorseg_munkajat_Amerikaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=862e5281-9ac8-40d2-a867-7e2d80303d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d965788b-c9df-4e47-bf4b-1e1538421fa4","keywords":null,"link":"/vilag/20200612_Szocialis_gondozok_is_segitenek_a_rendorseg_munkajat_Amerikaban","timestamp":"2020. június. 12. 05:18","title":"Szociális gondozók is segítenék a rendőrség munkáját Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de1b5f9d-34ff-4fa6-be5a-bbdb0a924ea7","c_author":"HVG","category":"360","description":"A King Crimson és Hollós Máté új lemezét ajánljuk. ","shortLead":"A King Crimson és Hollós Máté új lemezét ajánljuk. ","id":"202024_lemez__orok_butordarab_king_crimson_in_the_wake_of_poseidon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de1b5f9d-34ff-4fa6-be5a-bbdb0a924ea7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd6be728-fd27-4cc4-ae05-a20249c7cdde","keywords":null,"link":"/360/202024_lemez__orok_butordarab_king_crimson_in_the_wake_of_poseidon","timestamp":"2020. június. 13. 16:15","title":"Lemezajánló: Öreg rocker, nem vén rocker és szép versek formás zenébe öntve ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]