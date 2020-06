Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"677caef4-ce87-456d-a3cd-e47f66955673","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A tollazat színe fontos szerepet játszik a flamingók bonyolult társadalmi struktúrájában. Miközben ránézésre legtöbben éppen a legrózsaszínebb egyedeket találják legszebbnek, most kiderült, hogy éppen azok küzdenek a legagresszívebben társaikkal, ha táplálékról van szó.","shortLead":"A tollazat színe fontos szerepet játszik a flamingók bonyolult társadalmi struktúrájában. Miközben ránézésre legtöbben...","id":"20200613_rozsaszin_flamingok_agresszio_taplalekszerzes_dominancia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=677caef4-ce87-456d-a3cd-e47f66955673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be6e0556-b5b4-4c35-8292-51079f153eb7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200613_rozsaszin_flamingok_agresszio_taplalekszerzes_dominancia","timestamp":"2020. június. 13. 14:03","title":"Kiábrándító dolgot derítettek ki tudósok a rózsaszín flamingókról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42406dab-4406-426f-9412-1c958d0aa853","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Miért lépett közbe, miért állt keresztbe a busszal és miért állt buszvezetőnek? Többek között ez is kiderül abból az interjúból, amit a miskolci rablóűző sofőrrel készített a Blikk.","shortLead":"Miért lépett közbe, miért állt keresztbe a busszal és miért állt buszvezetőnek? Többek között ez is kiderül abból...","id":"20200613_Tobb_tamadotol_sem_ijedt_volna_meg_a_rablouzo_miskolci_buszsofor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42406dab-4406-426f-9412-1c958d0aa853&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f89d128d-eec2-4a30-87fa-cdead176ba42","keywords":null,"link":"/cegauto/20200613_Tobb_tamadotol_sem_ijedt_volna_meg_a_rablouzo_miskolci_buszsofor","timestamp":"2020. június. 13. 08:25","title":"Több támadótól sem ijedt volna meg a rablóűző miskolci buszsofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szerencséje volt annak, aki a hatos számokkal próbálkozott. ","shortLead":"Szerencséje volt annak, aki a hatos számokkal próbálkozott. ","id":"20200614_Hatos_lotto_nyeroszamok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62adef49-e202-48b1-97a6-5413a4ccc37e","keywords":null,"link":"/itthon/20200614_Hatos_lotto_nyeroszamok","timestamp":"2020. június. 14. 16:52","title":"Ketten is eltalálták a hatos lottó nyerőszámait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b38a0c96-9b9f-4bea-8761-a13e1c7560d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Széttolt asztalok, kézfertőtlenítő, maszkos pincérek – ott voltunk az új műsor felvételén.","shortLead":"Széttolt asztalok, kézfertőtlenítő, maszkos pincérek – ott voltunk az új műsor felvételén.","id":"20200612_Ilyen_jarvanyugyi_intezkedesek_mellett_zajlik_a_Duma_Aktual_felvetele","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b38a0c96-9b9f-4bea-8761-a13e1c7560d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bb7c010-54cf-4124-9cbe-46f61f606e29","keywords":null,"link":"/itthon/20200612_Ilyen_jarvanyugyi_intezkedesek_mellett_zajlik_a_Duma_Aktual_felvetele","timestamp":"2020. június. 12. 19:51","title":"\"Járványüzemmódban\" vették fel a Duma Aktuált ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c510582-c250-426a-bbc2-7c242bfb23ea","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szombaton több mint 11 ezer új fertőzést jelentettek, és ezzel az igazolt fertőzöttek száma meghaladta a 300 ezret.","shortLead":"Szombaton több mint 11 ezer új fertőzést jelentettek, és ezzel az igazolt fertőzöttek száma meghaladta a 300 ezret.","id":"20200613_Indiaban_ismet_rekordot_dontott_a_fertozottek_napi_novekedese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c510582-c250-426a-bbc2-7c242bfb23ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af3bc8cb-b018-44f6-a3a3-a29ed02c9e82","keywords":null,"link":"/vilag/20200613_Indiaban_ismet_rekordot_dontott_a_fertozottek_napi_novekedese","timestamp":"2020. június. 13. 18:01","title":"Indiában ismét rekordot döntött a fertőzöttek számának napi növekedése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fecc2db-7ff7-4c24-8de8-4619691b4c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magatehetetlen volt, amikor hazaküldték a kórházi ágyak kiürítése idején, lánya nem kapott tájékoztatást az ápolásához, alig egy hét múlva meghalt egy idős nő még áprilisban. Ügyét most a strasbourgi emberi jogi bíróságra viszik, hogy kiderüljön: sérült-e a nő élethez és emberhez méltó bánásmódhoz való joga.","shortLead":"Magatehetetlen volt, amikor hazaküldték a kórházi ágyak kiürítése idején, lánya nem kapott tájékoztatást az ápolásához...","id":"20200613_korhazi_agykiurites_helsinki_bizottsag_Strasbourgba_viszik_egy_korhazbol_hazakuldott_majd_elhunyt_no_ugyet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6fecc2db-7ff7-4c24-8de8-4619691b4c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b464a73d-9451-4b16-9328-5a72a44b6209","keywords":null,"link":"/itthon/20200613_korhazi_agykiurites_helsinki_bizottsag_Strasbourgba_viszik_egy_korhazbol_hazakuldott_majd_elhunyt_no_ugyet","timestamp":"2020. június. 13. 10:06","title":"Strasbourgba viszik egy kórházból hazaküldött, majd elhunyt nő ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d84df8d-e289-4582-9ee4-a44f3d942ace","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az erőszakba torkolló demonstrációk idejére több történelmi személyiség szobrát is körbedeszkázták. ","shortLead":"Az erőszakba torkolló demonstrációk idejére több történelmi személyiség szobrát is körbedeszkázták. ","id":"20200613_Londoni_osszecsapasok_Churchillszobrok_veszelyben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d84df8d-e289-4582-9ee4-a44f3d942ace&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ee69cb3-1d35-480f-9ccb-b1d67dc7a2df","keywords":null,"link":"/vilag/20200613_Londoni_osszecsapasok_Churchillszobrok_veszelyben","timestamp":"2020. június. 13. 20:57","title":"Antirasszisták és szélsőjobboldaliak csaptak össze Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0ac458f-8560-46f5-bb72-c58a6d89a835","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az oktatási jogok biztosa szerint a testnevelő tanárt emberi méltóságában sértette meg a tankerület-vezető.","shortLead":"Az oktatási jogok biztosa szerint a testnevelő tanárt emberi méltóságában sértette meg a tankerület-vezető.","id":"20200613_Azonnali_ombudsmani_vizsgalat_indul_a_vasalodeszkas_tanar_ugyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0ac458f-8560-46f5-bb72-c58a6d89a835&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b818f510-292d-4607-945a-fc7ba7db102f","keywords":null,"link":"/elet/20200613_Azonnali_ombudsmani_vizsgalat_indul_a_vasalodeszkas_tanar_ugyeben","timestamp":"2020. június. 13. 08:10","title":"Azonnali ombudsmani vizsgálat indul a „vasalódeszkás tanár” ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]