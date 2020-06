Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"86ab2fee-60d5-404d-8718-ca280340752b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Magyar Nemzeti Múzeum és tagintézményei szombattól ismét megnyitják kapuikat, az intézmény tereiben a saját maszk viselése kötelező és a bejáratnál kézfertőtlenítő automaták biztosítják a fertőtlenítést.\r

\r

","shortLead":"A Magyar Nemzeti Múzeum és tagintézményei szombattól ismét megnyitják kapuikat, az intézmény tereiben a saját maszk...","id":"20200619_Nyit_a_Nemzeti_Muzeum","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86ab2fee-60d5-404d-8718-ca280340752b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"292f5f7d-3c44-4d96-b39c-95b3f6f099ff","keywords":null,"link":"/elet/20200619_Nyit_a_Nemzeti_Muzeum","timestamp":"2020. június. 19. 11:12","title":"Nyit a Nemzeti Múzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"016498f7-4752-4363-813d-63aa413440a8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kínai kutatók számítógépes szimulációval érzékeltették, hogy milyen (korona)vírus-tartalmú cseppfelhő alakulhat ki a WC-k leöblítése után.","shortLead":"Kínai kutatók számítógépes szimulációval érzékeltették, hogy milyen (korona)vírus-tartalmú cseppfelhő alakulhat ki...","id":"20200619_wc_lehuzasa_koronavirus_fertozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=016498f7-4752-4363-813d-63aa413440a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad8be13b-803a-4aef-aa24-8f5e22a0c1ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20200619_wc_lehuzasa_koronavirus_fertozes","timestamp":"2020. június. 19. 09:03","title":"Számítógéppel szimulálták: ez történik a koronavírussal, amikor ön lehúzza a WC-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"813f625e-9666-4be3-bec4-b777c583d7b2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kórházakban is alkalmazható robotok egy fejlettebb változatának tűnik az a szerkezet, amelyet idővel páciensek közelébe engednének az orvosok. Nem gyógyszert adagol, sebet varr.","shortLead":"A kórházakban is alkalmazható robotok egy fejlettebb változatának tűnik az a szerkezet, amelyet idővel páciensek...","id":"20200619_sebvarras_korhazi_robot_sebesz_motion2vec","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=813f625e-9666-4be3-bec4-b777c583d7b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cff393f2-e4a8-4e6c-ad02-91d684fbb499","keywords":null,"link":"/tudomany/20200619_sebvarras_korhazi_robot_sebesz_motion2vec","timestamp":"2020. június. 19. 11:03","title":"Megnézett 78 műtétet videón, úgy tanult meg sebet összevarrni egy kórházi robot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e65b7290-6caf-4483-ba91-59b388143e58","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Garázs kiadásával jobb hozamot lehet elérni, mint lakáséval, ráadásul egy garázs kisebb befektetést igényel, és kevesebb vele a gond.","shortLead":"Garázs kiadásával jobb hozamot lehet elérni, mint lakáséval, ráadásul egy garázs kisebb befektetést igényel, és...","id":"20200618_Van_a_lakasnal_jobb_ingatlanbefektetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e65b7290-6caf-4483-ba91-59b388143e58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88887784-330c-49fe-a1a5-4b58ec36fff3","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200618_Van_a_lakasnal_jobb_ingatlanbefektetes","timestamp":"2020. június. 18. 16:28","title":"Van a lakásnál jobb ingatlanbefektetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2edaa22-b79d-4030-b81d-aeb8d5b6ef38","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyedül a hátsó lámpák környékén van némi maszkolás még, úgy tűnik, ezt a részt még nem akarják megmutatni a tervezők. ","shortLead":"Egyedül a hátsó lámpák környékén van némi maszkolás még, úgy tűnik, ezt a részt még nem akarják megmutatni a tervezők. ","id":"20200619_Lenyegeben_minden_lathato_az_uj_Golf_kombin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2edaa22-b79d-4030-b81d-aeb8d5b6ef38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a417851-55f9-472f-92ed-295deb788db0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200619_Lenyegeben_minden_lathato_az_uj_Golf_kombin","timestamp":"2020. június. 19. 16:54","title":"Lényegében minden látható az új Golf kombin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41ff0d5f-f258-40e9-a0bd-bc35c73022b0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kétféle megjelenéssel is felbukkant a Volkswagen Tiguan méretű elektromos újdonsága.","shortLead":"Kétféle megjelenéssel is felbukkant a Volkswagen Tiguan méretű elektromos újdonsága.","id":"20200618_Volkswagen_ID4_kemfotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41ff0d5f-f258-40e9-a0bd-bc35c73022b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03b6cf10-1c43-4321-b95f-0a2f85098a35","keywords":null,"link":"/cegauto/20200618_Volkswagen_ID4_kemfotok","timestamp":"2020. június. 18. 10:41","title":"Láthatóan rajtra kész a Volkswagen ID.4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d12c44cf-2f3c-418b-b775-53a481113151","c_author":"SSI Schäfer","category":"brandcontent","description":"A szállítási mellett a raktározási logisztikára is jelentős hatással van az új koronavírus világjárvány. Interjúnk Kardos Péterrel, az SSI SCHÄFER magyarországi ügyvezetőjével, aki szerint a válságból való kilábalás során a technológiai előrelépés mellett a humántőke fejlesztése a legfontosabb.","shortLead":"A szállítási mellett a raktározási logisztikára is jelentős hatással van az új koronavírus világjárvány. Interjúnk...","id":"20200526_SSI_Kardos_Peter_koronavirus_szallitas_raktarozas_jarvany_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d12c44cf-2f3c-418b-b775-53a481113151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4017a81-efc5-45c3-a86f-658549430861","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200526_SSI_Kardos_Peter_koronavirus_szallitas_raktarozas_jarvany_utan","timestamp":"2020. június. 18. 14:30","title":"\"Arra számítok, hogy idén már lesz érzékelhető visszarendeződés\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27648cfd-d18d-4f33-9935-60cc0ff3cd63","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar piac iránt továbbra is elkötelezettek, a régió más országaiban is fejlesztenek, csak a veszteséges lengyel részlegtől válnak meg.","shortLead":"A magyar piac iránt továbbra is elkötelezettek, a régió más országaiban is fejlesztenek, csak a veszteséges lengyel...","id":"20200618_tesco_kivonul_lenygelorzagbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27648cfd-d18d-4f33-9935-60cc0ff3cd63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a289aa8-c3f1-43c4-b178-6ef2977c5d8b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200618_tesco_kivonul_lenygelorzagbol","timestamp":"2020. június. 18. 10:28","title":"Otthagyja a Tesco Lengyelországot, több mint 300 üzletet értékesítenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]