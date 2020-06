Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"12412bb5-942d-4804-9f74-c3d708d1ee62","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Szerintük itt az ideje, hogy Hollywood aktív szerepet játsszon a változásban. ","shortLead":"Szerintük itt az ideje, hogy Hollywood aktív szerepet játsszon a változásban. ","id":"20200624_Idris_Elba_es_Queen_Latifah_is_uzent_Hollywoodnak_szamitanak_a_fekete_eletek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12412bb5-942d-4804-9f74-c3d708d1ee62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92ab7e77-5c1a-4c72-b7f3-e3e31de90624","keywords":null,"link":"/elet/20200624_Idris_Elba_es_Queen_Latifah_is_uzent_Hollywoodnak_szamitanak_a_fekete_eletek","timestamp":"2020. június. 24. 15:44","title":"Idris Elba és Queen Latifah is üzent Hollywoodnak: számítanak a fekete életek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51b9bd70-5ead-483b-820e-337e640422fa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az aláírók szerint a Széttörve negatív és hamis képet fest a disszociatív identitászavarban szenvedőkről.","shortLead":"Az aláírók szerint a Széttörve negatív és hamis képet fest a disszociatív identitászavarban szenvedőkről.","id":"20200624_Peticio_Netflix_Szettorve","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51b9bd70-5ead-483b-820e-337e640422fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a8b5c7f-2515-4b4e-bc4d-86566c2d7bf7","keywords":null,"link":"/elet/20200624_Peticio_Netflix_Szettorve","timestamp":"2020. június. 24. 11:04","title":"Petícióban követelik, hogy vegyen le egy filmet a Netflix","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6556781d-8a8a-44fc-9b3f-9bbf83a464e4","c_author":"HVG","category":"360","description":"A legutóbbi tanévben az egyházak által fenntartott általános iskolák és gimnáziumok száma 37-tel emelkedett, ezzel párhuzamosan az állami oktatási intézményeké 19-cel csökkent. Idén már kétszer annyian jártak valamilyen felekezeti iskolába, mint 2010-ben. ","shortLead":"A legutóbbi tanévben az egyházak által fenntartott általános iskolák és gimnáziumok száma 37-tel emelkedett, ezzel...","id":"202025_hatralo_allami_oktatas_emelkedik_azegyhazi_iskolak_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6556781d-8a8a-44fc-9b3f-9bbf83a464e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f315995f-4372-47f5-977e-c9aa56ab87bf","keywords":null,"link":"/360/202025_hatralo_allami_oktatas_emelkedik_azegyhazi_iskolak_szama","timestamp":"2020. június. 23. 15:00","title":"Hátráló állami oktatás: egyre több és több egyházi iskola van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb68c963-3929-4050-8b4f-785e7229261a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A földrengés epicentruma Mexikóvárostól 700 kilométerre volt, a Csendes-óceán partjánál.","shortLead":"A földrengés epicentruma Mexikóvárostól 700 kilométerre volt, a Csendes-óceán partjánál.","id":"20200623_foldrenges_mexiko","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb68c963-3929-4050-8b4f-785e7229261a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7d09df5-361c-4de8-9952-43024a4bc3a8","keywords":null,"link":"/vilag/20200623_foldrenges_mexiko","timestamp":"2020. június. 23. 20:18","title":"Nagyon erős földrengés volt Mexikóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e394dfd9-9804-4969-8730-914516f6cf1e","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A Természetvédelmi Világalap (WWF) kutatásából kiderül, hogy kevesen érzik az egyéni felelősségvállalás fontosságát, a globális összefogást és a döntéshozók szerepvállalását viszont a legtöbben elengedhetetlennek tartják.\r

","shortLead":"A Természetvédelmi Világalap (WWF) kutatásából kiderül, hogy kevesen érzik az egyéni felelősségvállalás fontosságát...","id":"20200623_kormany_vallalatok_kornyezeti_katasztrofa_WWF","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e394dfd9-9804-4969-8730-914516f6cf1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69516424-b32a-43a8-bc3e-aeaf85449dbe","keywords":null,"link":"/zhvg/20200623_kormany_vallalatok_kornyezeti_katasztrofa_WWF","timestamp":"2020. június. 23. 17:14","title":"A magyarok többsége szerint a kormányon és a vállalatokon múlik, elkerüljük-e a környezeti katasztrófát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f36dbdc9-cd0d-402e-b2ff-49c62bedf9bd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"John Bolton, Donald Trump volt nemzetbiztonsági tanácsadójának könyve csak ma kerül a polcokra, de már tízezrek olvassák. A könyv torrentes népszerűségének valószínűleg az is jót tett, hogy az amerikai elnök megpróbálta betiltatni a kötet megjelenését.\r

","shortLead":"John Bolton, Donald Trump volt nemzetbiztonsági tanácsadójának könyve csak ma kerül a polcokra, de már tízezrek...","id":"20200623_donald_trump_john_bolton_konyve_torrent_the_room_where_it_happened","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f36dbdc9-cd0d-402e-b2ff-49c62bedf9bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"321bd36e-ef67-41a5-a39a-664539c20c33","keywords":null,"link":"/tudomany/20200623_donald_trump_john_bolton_konyve_torrent_the_room_where_it_happened","timestamp":"2020. június. 23. 08:03","title":"Tízezrével töltik a torrenten a könyvet, amit Donald Trump be akart tiltatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f320dbdd-0377-43bc-bb30-bedcca2c90d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy megyére figyelmeztetést is kiadtak.","shortLead":"Négy megyére figyelmeztetést is kiadtak.","id":"20200623_idojaras_meteorologia_szel_zapor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f320dbdd-0377-43bc-bb30-bedcca2c90d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b80ab19-ae35-4641-a7b6-1f2f606e1bc6","keywords":null,"link":"/itthon/20200623_idojaras_meteorologia_szel_zapor","timestamp":"2020. június. 23. 05:12","title":"Viharos szél lesz ma, zivatar nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64dbb34f-5b20-466e-b552-660d21007db1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bálint György vasárnap este hunyt el, 100 évesen. ","shortLead":"Bálint György vasárnap este hunyt el, 100 évesen. ","id":"20200623_A_Fovaros_sajat_halottjanak_tekinti_Balint_Gyorgyot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64dbb34f-5b20-466e-b552-660d21007db1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"688a4880-b3d0-43cf-a465-bdd23bb44cdb","keywords":null,"link":"/itthon/20200623_A_Fovaros_sajat_halottjanak_tekinti_Balint_Gyorgyot","timestamp":"2020. június. 23. 12:52","title":"A Főváros saját halottjának tekinti Bálint Györgyöt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]