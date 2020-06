Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ae303664-4eaa-4742-b0e9-58ae4ad8ccac","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"Kilenc évig dolgozott Angliában különböző magánkórházakban, jelenleg a Szent János Kórház gyermeksebésze és szóvivője. Emellett lassan a média lett a másodállása: szeretné bebizonyítani, hogy értelmes tartalommal is lehet valaki influenszer. Portréinterjú Kőnig Róberttel. Kilenc évig dolgozott Angliában különböző magánkórházakban, jelenleg a Szent János Kórház gyermeksebésze és szóvivője. Emellett lassan a média lett a másodállása: szeretné bebizonyítani, hogy értelmes tartalommal is lehet valaki influenszer. Portréinterjú Kőnig Róberttel. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Legalább 910 millió forint megy el az augusztus 20-i tűzijátékra. Legalább 910 millió forint megy el az augusztus 20-i tűzijátékra. A beazonosított fertőzöttek száma héttel emelkedett.","shortLead":"Egy nappal korábban egy elhunytról jött hír. Egy nappal korábban egy elhunytról jött hír. A beazonosított fertőzöttek száma héttel emelkedett. Szépségterapeuták szerint a kellemes kisugárzás a lelki egyensúlyon, az önismereten és a természetességen is múlik. A szépség többről szól, mint pusztán a minőségi kozmetikumok használatáról, a jól megválasztott sminkről. Szépségterapeuták szerint a kellemes kisugárzás a lelki egyensúlyon, az önismereten és a természetességen is múlik.