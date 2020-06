Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"47ecd747-2763-4206-9238-650294ee44cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Mi Hazánk politikusa lemondott mentelmi jogáról.","shortLead":"A Mi Hazánk politikusa lemondott mentelmi jogáról.","id":"20200616_elaras_duro_duro_mentelmi_jog","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47ecd747-2763-4206-9238-650294ee44cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21b00e05-5cd8-4717-974d-cfbac886d576","keywords":null,"link":"/itthon/20200616_elaras_duro_duro_mentelmi_jog","timestamp":"2020. június. 16. 15:45","title":"Két rendőrségi eljárás is folyik Dúró Dóra ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4eebde05-dfe5-46ef-ad07-d9cbd989493e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Idén harmadik alkalommal rendezi meg Next Image nevű nemzetközi mobilfotós versenyét a Huawei. A kelet-közép- és észak-európai megmérettetésen hat különböző kategóriában lehet pályázni, ezúttal már videós tartalommal is. A verseny három globális győztesét fejenként 3 millió forinttal és egy-egy csúcskategóriás telefonnal jutalmazzák. Magyarországon nemzeti nyertest is hirdet a vállalat.","shortLead":"Idén harmadik alkalommal rendezi meg Next Image nevű nemzetközi mobilfotós versenyét a Huawei. A kelet-közép- és...","id":"20200615_huawei_next_image_mobilfotos_verseny_honlapja_palyazat_beadasa_nyeremeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4eebde05-dfe5-46ef-ad07-d9cbd989493e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e21ad92b-4485-41a5-900d-38fdd3f2df51","keywords":null,"link":"/tudomany/20200615_huawei_next_image_mobilfotos_verseny_honlapja_palyazat_beadasa_nyeremeny","timestamp":"2020. június. 15. 19:33","title":"Ma elindult a Huawei nagy mobilfotós versenye, várják a legjobb képeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"283f990f-5c4c-4c69-911c-ca45da84e2db","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A közel 1400 lóerős svéd különlegesség alig használt példányának alaposan megkérik az árát. ","shortLead":"A közel 1400 lóerős svéd különlegesség alig használt példányának alaposan megkérik az árát. ","id":"20200616_a_bugatti_chironnal_is_dragabb_ez_az_unikumnak_szamito_koenigsegg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=283f990f-5c4c-4c69-911c-ca45da84e2db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99ae8526-dded-409a-8fad-a9e34ff0d0e7","keywords":null,"link":"/cegauto/20200616_a_bugatti_chironnal_is_dragabb_ez_az_unikumnak_szamito_koenigsegg","timestamp":"2020. június. 16. 06:41","title":"A Bugatti Chironnál is drágább ez az unikumnak számító Koenigsegg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bdb4870-13ae-4bfe-b72a-c354f4739098","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Albert Panello, az Xbox egykori marketingvezetője a Twitteren osztotta meg, mit gondol a PlayStation 5 pletykált áráról.","shortLead":"Albert Panello, az Xbox egykori marketingvezetője a Twitteren osztotta meg, mit gondol a PlayStation 5 pletykált áráról.","id":"20200615_sony_playstation_5_ps5_ara_albert_panello","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0bdb4870-13ae-4bfe-b72a-c354f4739098&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25dc07f0-0998-4232-a5e7-e64e43f13e4c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200615_sony_playstation_5_ps5_ara_albert_panello","timestamp":"2020. június. 15. 18:03","title":"\"Nem létezik\" – mondta a PlayStation 5 lehetséges árára az Xbox egykori marketingese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d1e4e52-d0f0-4dd2-837a-9a2ee48fe542","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kiállnak az oktatás szabadsága mellett, és arra kérik a döntéshozókat, hogy szavazzanak nemmel. ","shortLead":"Kiállnak az oktatás szabadsága mellett, és arra kérik a döntéshozókat, hogy szavazzanak nemmel. ","id":"20200615_Szinhazes_Filmmuveszeti_Egyetem_tiltakozas_szolidaritasi_nyilatkozatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d1e4e52-d0f0-4dd2-837a-9a2ee48fe542&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83fc5c53-4b63-46b5-8ca0-570180fd959d","keywords":null,"link":"/kultura/20200615_Szinhazes_Filmmuveszeti_Egyetem_tiltakozas_szolidaritasi_nyilatkozatok","timestamp":"2020. június. 15. 13:43","title":"Hazai és határon túli szervezetek is védelmükbe vették a Színház-és Filmművészeti Egyetemet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b70c2e5f-8120-495d-946c-8ce275f6f4e8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"45 éve nem volt halálos áldozattal járó összecsapás a területen.","shortLead":"45 éve nem volt halálos áldozattal járó összecsapás a területen.","id":"20200616_india_kina_kasmir_osszecsapas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b70c2e5f-8120-495d-946c-8ce275f6f4e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9c6760c-772f-43dd-8c64-39a7b787b47b","keywords":null,"link":"/vilag/20200616_india_kina_kasmir_osszecsapas","timestamp":"2020. június. 16. 20:30","title":"20 indiai katona halt meg a kínaiakkal történt kasmíri összetűzésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fa6cfab-0e6b-4797-a50c-b6cea2a35477","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még vizsgálják a járvány miatt bevezetett távoktatás tanulságait, de pár információt már elcsepegtetett a köznevelési államtitkár arról, mit tartanának meg a tantermen kívüli digitális munkarendből.","shortLead":"Még vizsgálják a járvány miatt bevezetett távoktatás tanulságait, de pár információt már elcsepegtetett a köznevelési...","id":"20200615_maruzsa_zoltn_szombat_oktatas_tavoktatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3fa6cfab-0e6b-4797-a50c-b6cea2a35477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce6393fe-a3e1-4659-8218-ba3134cc59cb","keywords":null,"link":"/itthon/20200615_maruzsa_zoltn_szombat_oktatas_tavoktatas","timestamp":"2020. június. 15. 16:25","title":"Maruzsa: Akár a szombati munkanapokon is jöhet a távoktatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df0b47a0-de52-4b72-b9ba-96d611b847b6","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Magánszemélyek, cégek igényelhetnek maximálisan 2,5 millió forintot. A taxisok esetében az új autó árának akár a felét is állja az állam. ","shortLead":"Magánszemélyek, cégek igényelhetnek maximálisan 2,5 millió forintot. A taxisok esetében az új autó árának akár a felét...","id":"20200616_Egy_nap_alatt_betelt_a_25_millio_elektromos_autokra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df0b47a0-de52-4b72-b9ba-96d611b847b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48d4847c-3d1d-4cea-8d72-65a0cd36e288","keywords":null,"link":"/cegauto/20200616_Egy_nap_alatt_betelt_a_25_millio_elektromos_autokra","timestamp":"2020. június. 16. 09:31","title":"Annyian pályáznak villanyautó-támogatásra, hogy egy nap alatt elfogyott 4 milliárd forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]