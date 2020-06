Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dde364d3-0b6e-4e41-82bf-8638a3613e1d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különleges új drónokat helyezne szolgálatba az amerikai hadsereg. A rotoros eszközök a levegőben, repülés közben váltogatnák a szárnyuk hosszát.","shortLead":"Különleges új drónokat helyezne szolgálatba az amerikai hadsereg. A rotoros eszközök a levegőben, repülés közben...","id":"20200630_alakvalto_dron_amerikai_hadsereg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dde364d3-0b6e-4e41-82bf-8638a3613e1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7218764-26ac-46ad-a5e5-b868c2b6267d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200630_alakvalto_dron_amerikai_hadsereg","timestamp":"2020. június. 30. 17:33","title":"Transformers élőben: alakváltó drónokat fejleszt az amerikai hadsereg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c733f7-66bf-4ea9-9960-b4c9db534cb2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legutóbbi értesülések szerint a megszokottnál olcsóbb lehet az őszre várt iPhone 12. Ez pedig már elgondolkoztathatja az androidosokat, hogy váltsanak-e.","shortLead":"A legutóbbi értesülések szerint a megszokottnál olcsóbb lehet az őszre várt iPhone 12. Ez pedig már elgondolkoztathatja...","id":"20200630_apple_iphone_12_olcsobb_modell_4g_lcd","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4c733f7-66bf-4ea9-9960-b4c9db534cb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da5df948-b57a-49a6-97f8-bb58ea6ab67f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200630_apple_iphone_12_olcsobb_modell_4g_lcd","timestamp":"2020. június. 30. 19:03","title":"Olyan olcsó iPhone jöhet, amivel feladhatja a leckét az Apple az androidosoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30b3ad0d-8d3f-4cf4-9548-b84906a81c07","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fővárosi önkormányzat el szeretné kerülni, hogy egyszerre sokan zsúfolódjanak össze a tömegközlekedési eszközökön.","shortLead":"A fővárosi önkormányzat el szeretné kerülni, hogy egyszerre sokan zsúfolódjanak össze a tömegközlekedési eszközökön.","id":"20200629_A_fovarosi_onkormanyzat_azt_szeretne_ha_jon_a_jarvany_masodik_hullama_reggel_8_helyett_9_orakor_kezdodjon_a_tanitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30b3ad0d-8d3f-4cf4-9548-b84906a81c07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cace40c-1a35-4d20-bfe7-361665ee87d3","keywords":null,"link":"/itthon/20200629_A_fovarosi_onkormanyzat_azt_szeretne_ha_jon_a_jarvany_masodik_hullama_reggel_8_helyett_9_orakor_kezdodjon_a_tanitas","timestamp":"2020. június. 29. 16:15","title":"Karácsonyék reggel 9-es iskolakezdést akarnak bevezetni a második hullámra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e07496e-a89b-4f4d-b15b-2dacbc034ac9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagy fába vágta a fejszéjét az egyik blog szerkesztője, átvizsgálta a top ezer, illetve top száz legnépszerűbb Chrome-bővítmény hatását a böngésző teljesítményére. Egy-egy reklámblokkoló például bár a hirdetéseket kiszűri, így éppen gyorsíthatná is a böngészést, cserébe annyira leterheli a rendszert, hogy végül rosszabbul jön ki az ember, mint ha nem is használná.","shortLead":"Nagy fába vágta a fejszéjét az egyik blog szerkesztője, átvizsgálta a top ezer, illetve top száz legnépszerűbb...","id":"20200629_debugbear_blog_vizsgalata_chrome_gyorsitasa_bovitmenyek_lassitjak_a_gepet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e07496e-a89b-4f4d-b15b-2dacbc034ac9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbfebd72-9350-4a9d-a8db-ad33ca35bd0f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200629_debugbear_blog_vizsgalata_chrome_gyorsitasa_bovitmenyek_lassitjak_a_gepet","timestamp":"2020. június. 29. 08:03","title":"Fussa át a listát: megnézték a top 100 Chrome-bővítményt, melyik mennyire lassítja a gépet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c00ebf1-14fc-4c18-9baf-0f8358776737","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felturbózná Snapdragon 8180X processzorát a Qualcomm, hogy nagyobb részesedésre tegyen szert a PC-piacon.","shortLead":"Felturbózná Snapdragon 8180X processzorát a Qualcomm, hogy nagyobb részesedésre tegyen szert a PC-piacon.","id":"20200629_qualcomm_snapdragon_8180x_plus_processzor_teszteles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c00ebf1-14fc-4c18-9baf-0f8358776737&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"315c91c8-c13b-4eb6-8638-6ac11e12e89f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200629_qualcomm_snapdragon_8180x_plus_processzor_teszteles","timestamp":"2020. június. 29. 10:03","title":"Erősebb processzor érkezhet a számítógépekbe a Qualcommtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1035ee4c-2282-43b9-9951-26b251a0bce2","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Kánikula lesz, de több megyében zivatarokra és felhőszakadásra is számítani kell.","shortLead":"Kánikula lesz, de több megyében zivatarokra és felhőszakadásra is számítani kell.","id":"20200630_Figyelmeztetes_extrem_eros_UVsugarzas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1035ee4c-2282-43b9-9951-26b251a0bce2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8060af17-40db-4707-9df5-25d79e2def2d","keywords":null,"link":"/elet/20200630_Figyelmeztetes_extrem_eros_UVsugarzas","timestamp":"2020. június. 30. 18:29","title":"Legyen óvatos, extrém erős lesz az UV-sugárzás szerdán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a18b6203-7f19-4a27-86ab-bb04850d41f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szomorú Szilárd nem részletezte, hogy mi vezetett a lemondásához.","shortLead":"Szomorú Szilárd nem részletezte, hogy mi vezetett a lemondásához.","id":"20200630_lemondott_balatonszemes_polgarmestere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a18b6203-7f19-4a27-86ab-bb04850d41f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7da54819-5aa6-4dd0-b447-1a4afa31bd58","keywords":null,"link":"/itthon/20200630_lemondott_balatonszemes_polgarmestere","timestamp":"2020. június. 30. 14:55","title":"„Nem csatába készültem” – lemondott Balatonszemes fideszes polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"310a2e01-f010-44b4-9ccf-a8bdd02ba273","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem biztos, hogy örül az a felhasználó, akinél a tálcán lévő ikonok mozogni kezdenek. Mindez egy kis hiba következménye, amelyik a Windows 10 májusi frissítése után tűnt fel.","shortLead":"Nem biztos, hogy örül az a felhasználó, akinél a tálcán lévő ikonok mozogni kezdenek. Mindez egy kis hiba...","id":"20200630_windows10_majusi_frissites_ugralo_ikonok_a_talcan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=310a2e01-f010-44b4-9ccf-a8bdd02ba273&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4221a044-ee76-4319-ab97-5bdec9e64b26","keywords":null,"link":"/tudomany/20200630_windows10_majusi_frissites_ugralo_ikonok_a_talcan","timestamp":"2020. június. 30. 10:03","title":"Váratlanul ugrálni kezdenek az ikonok a Windowsban – van egy kis gond frissítéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]