[{"available":true,"c_guid":"e7552b32-7c69-4766-a61f-2f504fcbe77f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bitay Márton Örs Mészáros-közeliként híresült el, de most is közel van a tűzhöz.","shortLead":"Bitay Márton Örs Mészáros-közeliként híresült el, de most is közel van a tűzhöz.","id":"202027_szent_istvan_krt_23_a_nincstelen_exallamtitkar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7552b32-7c69-4766-a61f-2f504fcbe77f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6556120-81e4-48b5-9935-cedc71962db9","keywords":null,"link":"/360/202027_szent_istvan_krt_23_a_nincstelen_exallamtitkar","timestamp":"2020. július. 04. 08:30","title":"Elég nagyban bizniszel a korábban \"nincstelen\" exállamtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f011340-831d-4691-ba1f-cddfcb389ee7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Föld feletti lebegés nem lesz, de pálinkázni fognak.","shortLead":"Föld feletti lebegés nem lesz, de pálinkázni fognak.","id":"20200703_pataky_attila_szuletesnap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f011340-831d-4691-ba1f-cddfcb389ee7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad16efbe-65d0-4d0c-bb9f-fa972392cd15","keywords":null,"link":"/elet/20200703_pataky_attila_szuletesnap","timestamp":"2020. július. 03. 11:12","title":"Pataky Attila a spirituális barátaival, táltosként is megünnepli születésnapját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a3340ad-6084-45b7-8d24-a1b134b9b38d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Erről egy német miniszter beszélt a Die Welt-nek adott interjúban. Az Európai Tanács július 17-18-án tárgyal a következő költségvetésről.","shortLead":"Erről egy német miniszter beszélt a Die Welt-nek adott interjúban. Az Európai Tanács július 17-18-án tárgyal...","id":"20200703_Sajtohir_Most_mar_tenyleg_a_jogallamisaghoz_kothetik_az_EUs_penzek_kifizeteset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a3340ad-6084-45b7-8d24-a1b134b9b38d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d1ce00e-fa91-43de-9480-41efaee4ed04","keywords":null,"link":"/360/20200703_Sajtohir_Most_mar_tenyleg_a_jogallamisaghoz_kothetik_az_EUs_penzek_kifizeteset","timestamp":"2020. július. 03. 07:30","title":"Most már tényleg a jogállamisághoz köthetik az EU-s pénzek kifizetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39935419-49c1-4571-b3d3-f2519d03a242","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Az amerikai tornászok elképesztő erővel mutatták be a gyakorlatokat és gyűjtötték az érmeket a világversenyeken, miközben a rendszer, amely az őket évtizedeken át zaklató sportorvosnak védelmet nyújtott, tehetetlenné tette őket a visszaélésekkel szemben. Egy új dokumentumfilm most megpróbálja visszaadni nekik azt az erőt és tartást, amit Larry Nassar és a sportágat irányító hatalmasok elvettek tőlük. ","shortLead":"Az amerikai tornászok elképesztő erővel mutatták be a gyakorlatokat és gyűjtötték az érmeket a világversenyeken...","id":"20200702_Larry_Nassar_amerikai_tornaszok_zaklatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39935419-49c1-4571-b3d3-f2519d03a242&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52ea46a0-33f1-4e88-99f2-3815b4219b92","keywords":null,"link":"/elet/20200702_Larry_Nassar_amerikai_tornaszok_zaklatas","timestamp":"2020. július. 02. 20:00","title":"A szörnyetegek a szemünk előtt vannak, csak észre kellene venni őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d39152db-fe95-46f5-816a-8d8b6584ea5e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Balaton-parti település polgármestere a Facebookon számolt be a keresésről.","shortLead":"A Balaton-parti település polgármestere a Facebookon számolt be a keresésről.","id":"20200702_Eltunt_egy_negyeves_kisfiu_Revfulopon__dronok_is_segitettek_a_kereseseben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d39152db-fe95-46f5-816a-8d8b6584ea5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"072679dc-6b86-4647-806d-e2bc9aa5f36a","keywords":null,"link":"/elet/20200702_Eltunt_egy_negyeves_kisfiu_Revfulopon__dronok_is_segitettek_a_kereseseben","timestamp":"2020. július. 02. 15:37","title":"Eltűnt egy négyéves kisfiú Révfülöpön – drónok is segítettek a keresésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ac76842-e618-4af2-8be7-4c6f7275b9b5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rengetegen várták, hogy újra kinyisson a Szabó Ervin Könyvtár. ","shortLead":"Rengetegen várták, hogy újra kinyisson a Szabó Ervin Könyvtár. ","id":"20200702_Mintha_cukrot_osztananak_olyan_sokan_alltak_sorba_a_nyitas_napjan_a_konyvtar_elott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ac76842-e618-4af2-8be7-4c6f7275b9b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9a308f2-111a-4174-9793-a716abf8caae","keywords":null,"link":"/elet/20200702_Mintha_cukrot_osztananak_olyan_sokan_alltak_sorba_a_nyitas_napjan_a_konyvtar_elott","timestamp":"2020. július. 02. 16:32","title":"Mintha cukrot osztanának, olyan sokan álltak sorba a nyitás napján a könyvtár előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egy külföldi jármű borult fel, a pályát lezárták.","shortLead":"Egy külföldi jármű borult fel, a pályát lezárták.","id":"20200704_Felborult_egy_kisbusz_az_M7esen_kilenc_serult","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4624a745-f954-4a37-9ce5-996eaf1f0256","keywords":null,"link":"/cegauto/20200704_Felborult_egy_kisbusz_az_M7esen_kilenc_serult","timestamp":"2020. július. 04. 08:05","title":"Felborult egy kisbusz az M7-esen, kilenc sérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5edf031b-a4db-4526-8cbd-fe8705a2df90","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Három lány után fia született.","shortLead":"Három lány után fia született.","id":"20200703_89_evesen_ismet_apa_lett_Bernie_Ecclestone","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5edf031b-a4db-4526-8cbd-fe8705a2df90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b4953d9-56c6-485a-a9c7-e7a888c5e028","keywords":null,"link":"/elet/20200703_89_evesen_ismet_apa_lett_Bernie_Ecclestone","timestamp":"2020. július. 03. 10:28","title":"89 évesen ismét apa lett Bernie Ecclestone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]