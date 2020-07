Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Körülbelül 15 ezer aktív fertőzöttet tartanak számon, akiknek legalább két hetes házi karanténban kell vonulniuk.","shortLead":"Körülbelül 15 ezer aktív fertőzöttet tartanak számon, akiknek legalább két hetes házi karanténban kell vonulniuk.","id":"20200705_Olaszorszagban_kenyszerkezelest_vezethetnek_be_a_karantent_megszegokkel_szemben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15b91599-fbd3-4dec-a296-902b251524f7","keywords":null,"link":"/vilag/20200705_Olaszorszagban_kenyszerkezelest_vezethetnek_be_a_karantent_megszegokkel_szemben","timestamp":"2020. július. 05. 17:20","title":"Olaszországban kényszerkezelést vezethetnek be a karantént megszegőkkel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aab29542-eb8c-4c77-9313-1fbc8177e076","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kordont húztak a strand köré. A helyiek attól tartanak, hogy fizetőssé akarja tenni az önkormányzat a partszakaszt. ","shortLead":"Kordont húztak a strand köré. A helyiek attól tartanak, hogy fizetőssé akarja tenni az önkormányzat a partszakaszt. ","id":"20200705_ahogy_bejott_a_kanikula_lezartak_a_gardonyi_szabadstrandot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aab29542-eb8c-4c77-9313-1fbc8177e076&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58bd3748-81f8-4bde-9c3f-a91196e73ce6","keywords":null,"link":"/itthon/20200705_ahogy_bejott_a_kanikula_lezartak_a_gardonyi_szabadstrandot","timestamp":"2020. július. 05. 12:51","title":"Ahogy bejött a kánikula, lezárták a gárdonyi szabadstrandot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gáz-riasztó fegyverét is használta egy 32 éves férfi, amikor két társaság összevitatkozott egymással Szentlőrincen. Nem sérült meg senki, a rendőrség viszont előállított nyolc személyt.","shortLead":"Gáz-riasztó fegyverét is használta egy 32 éves férfi, amikor két társaság összevitatkozott egymással Szentlőrincen. Nem...","id":"20200704_A_gazpisztoly_is_elokerult_Szentlorincen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"771136e8-9e4c-4233-bd50-4e4bb2f86904","keywords":null,"link":"/itthon/20200704_A_gazpisztoly_is_elokerult_Szentlorincen","timestamp":"2020. július. 04. 21:17","title":"A gázpisztoly is előkerült Szentlőrincen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9f4b728-792a-4fbf-8a45-48960d16865c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hangja az egyik legjobb lesz az öthengeressel. ","shortLead":"A hangja az egyik legjobb lesz az öthengeressel. ","id":"20200705_Audi_RS3_Nurburgring","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9f4b728-792a-4fbf-8a45-48960d16865c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2311e682-dbae-4efc-a94b-4ef6d9e8c33f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200705_Audi_RS3_Nurburgring","timestamp":"2020. július. 05. 11:20","title":"450 lóerős lehet az új Audi RS3? - Videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"073f6849-0b37-4dcb-9b1b-519e711f07b5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Miközben az orvosi kamara az önkéntes túlmunka-szerződések felmondását lebegteti, addig az orvosok többsége e nélkül is kizsigereli magát. Ha nem tennék, az egész rendszer bedőlne. Zavaros viszonyok, de a jéghegy csúcsa láttán is világos, hogy a végletekig agyonhajszoltak az orvosok.","shortLead":"Miközben az orvosi kamara az önkéntes túlmunka-szerződések felmondását lebegteti, addig az orvosok többsége e nélkül is...","id":"20200704_orvosok_kata_vallalkozok_mok_ugyelet_tulmunka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=073f6849-0b37-4dcb-9b1b-519e711f07b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc6a9003-abc8-4852-b1a4-753ec8618b86","keywords":null,"link":"/kkv/20200704_orvosok_kata_vallalkozok_mok_ugyelet_tulmunka","timestamp":"2020. július. 04. 07:00","title":"Mi lesz a közérdekből kizsigerelt orvosokkal a kata szigorítása után?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e8b4233-c8ac-4fae-8e49-f94f1364deac","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Belgiumban tovább csökkent a napi fertőzésszám.","shortLead":"Belgiumban tovább csökkent a napi fertőzésszám.","id":"20200705_Lazul_a_maszkviseles_Nemetorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e8b4233-c8ac-4fae-8e49-f94f1364deac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1330365-0726-4828-ab42-ae17d2916326","keywords":null,"link":"/vilag/20200705_Lazul_a_maszkviseles_Nemetorszagban","timestamp":"2020. július. 05. 17:02","title":"Lazul a maszkviselés Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b434f471-05b4-4678-afe8-43dd3abda27b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Már majdnem másfél millió koronavírusos van Brazíliában. A szakértők szerint hétszer ennyi eset lehet, mert kevés tesztet végeznek.","shortLead":"Már majdnem másfél millió koronavírusos van Brazíliában. A szakértők szerint hétszer ennyi eset lehet, mert kevés...","id":"20200703_Egyetlen_nap_alatt_48_ezer_uj_fertozottet_talaltak_Braziliaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b434f471-05b4-4678-afe8-43dd3abda27b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb7f3666-43cb-4029-9ec3-4e36755db4d7","keywords":null,"link":"/vilag/20200703_Egyetlen_nap_alatt_48_ezer_uj_fertozottet_talaltak_Braziliaban","timestamp":"2020. július. 03. 20:48","title":"Egyetlen nap alatt 48 ezer új fertőzöttet találtak Brazíliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c19fb9b-ea97-4ccd-b074-48e95e0985ea","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csodálatos adalék egy szövevényes történethez.","shortLead":"Csodálatos adalék egy szövevényes történethez.","id":"20200705_II_Erzsebet_tronjan_pozolt_Jeffrey_Epstein_baratnoje_es_Kevin_Spacey","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c19fb9b-ea97-4ccd-b074-48e95e0985ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ab434ab-98a0-4c40-b68e-976dbdb07e3e","keywords":null,"link":"/elet/20200705_II_Erzsebet_tronjan_pozolt_Jeffrey_Epstein_baratnoje_es_Kevin_Spacey","timestamp":"2020. július. 05. 17:08","title":"II. Erzsébet trónján pózolt Jeffrey Epstein barátnője és Kevin Spacey","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]