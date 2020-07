Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2356ad99-7a48-40c8-b3fb-08a8d8f16888","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Gulyás Gergely miniszter és Schmidt Mária történész a Kultúrharc a XXI. században című konferencián ostorozta az általuk liberálisnak, illetve baloldalinak tekintett értékrendet. Schmidt szerint Kelet-Európa elborzad attól, amivé a Nyugat vált.","shortLead":"Gulyás Gergely miniszter és Schmidt Mária történész a Kultúrharc a XXI. században című konferencián ostorozta...","id":"20200714_Gulyas_Gergely_nyugat_liberalizmus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2356ad99-7a48-40c8-b3fb-08a8d8f16888&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2975b60b-58f5-440f-ba31-697e8b50d8fd","keywords":null,"link":"/itthon/20200714_Gulyas_Gergely_nyugat_liberalizmus","timestamp":"2020. július. 14. 16:25","title":"Gulyás Gergely megfejtette, mi a baj a nyugattal, aztán Schmidt Mária még rátett egy lapáttal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd759b98-cbb2-400e-82d1-250c436ad9ce","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen mértékű sebességtúllépés ritkaságszámba megy. Legalábbis az, hogy lefilmezik és elkapják az elkövetőt.","shortLead":"Ilyen mértékű sebességtúllépés ritkaságszámba megy. Legalábbis az, hogy lefilmezik és elkapják az elkövetőt.","id":"20200714_220_kmh_kornyeken_elozte_meg_a_rendort_egy_Audi_R8as","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd759b98-cbb2-400e-82d1-250c436ad9ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0798c39-b3b8-4fb0-abbe-b9f9335c7154","keywords":null,"link":"/cegauto/20200714_220_kmh_kornyeken_elozte_meg_a_rendort_egy_Audi_R8as","timestamp":"2020. július. 14. 09:32","title":"Videó: 217-tel előzte meg a rendőrautót egy Audi R8-as Jánosházánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9c279c6-460a-425b-bb72-561faba1e5e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kiberbűnözők gyorsan kihasználták az emberek félelmét és bizonytalanságát, amely a járványhelyzet kezdeti időszakában jelentkezett: 2020 első felében közel egyharmadával nőtt a támadások száma a G Data kiberbiztonsági cég adatai szerint. Az otthoni gépeket sokkal nagyobb erővel támadják.","shortLead":"A kiberbűnözők gyorsan kihasználták az emberek félelmét és bizonytalanságát, amely a járványhelyzet kezdeti időszakában...","id":"20200714_gdata_kibertamadas_koronavirus_kartevok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9c279c6-460a-425b-bb72-561faba1e5e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"457a769d-712b-4d71-ad93-e7615aba75da","keywords":null,"link":"/tudomany/20200714_gdata_kibertamadas_koronavirus_kartevok","timestamp":"2020. július. 14. 21:03","title":"Bedurrantak a számítógépes vírusok, főleg az otthoni gépeket támadják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac1f4968-593f-4c0e-ad69-0182f52b4d3a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Életének 63. évében kedd reggel elhunyt Gyekiczki András szociológus, jogász, a Mazsihisz Magyar Zsidóságért díjának kitüntetettje.","shortLead":"Életének 63. évében kedd reggel elhunyt Gyekiczki András szociológus, jogász, a Mazsihisz Magyar Zsidóságért díjának...","id":"20200714_Elhunyt_Gyekiczki_Andras_szociologus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac1f4968-593f-4c0e-ad69-0182f52b4d3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6418fc18-0ec7-4f5f-90a7-7ba9d18079e9","keywords":null,"link":"/kultura/20200714_Elhunyt_Gyekiczki_Andras_szociologus","timestamp":"2020. július. 14. 17:38","title":"Elhunyt Gyekiczki András szociológus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df13ef9a-7899-4608-bd75-559a47c953fa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Belügyminisztérium már meg is kezdte a munkát nemzetközi és magyar szakértők bevonásával.","shortLead":"Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Belügyminisztérium már meg is kezdte a munkát nemzetközi és magyar szakértők...","id":"20200713_koronavirus_egeszsegugy_reform_kerdoiv_emmi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df13ef9a-7899-4608-bd75-559a47c953fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8144302-be8e-485b-bc4a-0654feba2510","keywords":null,"link":"/itthon/20200713_koronavirus_egeszsegugy_reform_kerdoiv_emmi","timestamp":"2020. július. 13. 21:28","title":"Egészségügyi reform jöhet, kérdőívet kapnak az ellátásban dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb539240-3bd5-40c7-9140-bf1cc36a63f0","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Nem sok igazán rossz vasútvonala van Magyarországnak, de amelyik ilyen, ott gyakoriak a gondok. Kiszámoltuk, hogy az Isaszeg és Gödöllő közötti sorompó, a Nyugati pályaudvar váltói, vagy épp a Pusztaszabolcs-Pécs vonal biztosítóberendezései okozták a legtöbb kellemetlen pillanatot. A hvg.hu ranglistája a hazai vasútvonalakról.","shortLead":"Nem sok igazán rossz vasútvonala van Magyarországnak, de amelyik ilyen, ott gyakoriak a gondok. Kiszámoltuk...","id":"20200714_vasut_vonat_mav_gysev_keses_sorompo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb539240-3bd5-40c7-9140-bf1cc36a63f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e7b881f-66dd-4ab4-a418-55ab7f1dbcca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200714_vasut_vonat_mav_gysev_keses_sorompo","timestamp":"2020. július. 14. 11:45","title":"Kiszámoltuk, melyik Magyarország legproblémásabb vasútvonala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11b971dd-63a2-42a2-9a6e-e85013904d84","c_author":"Csányi Nikolett","category":"gazdasag","description":"Az ingatlanfejlesztők új kedvence a Józsefváros, egymás után épülnek az új társasházak, sokszor mélygarázzsal. A szomszédos házak lakói számára ez azonban esetenként végzetes következményekkel jár. Videó.","shortLead":"Az ingatlanfejlesztők új kedvence a Józsefváros, egymás után épülnek az új társasházak, sokszor mélygarázzsal...","id":"20200713_Nyocker_ingatlanfejlesztes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11b971dd-63a2-42a2-9a6e-e85013904d84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17387b22-e303-4446-b46a-c3d85482a576","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200713_Nyocker_ingatlanfejlesztes","timestamp":"2020. július. 13. 11:10","title":"\"Szikrányi fényünk nem lesz\" – élhetetlenné váló társasházak Józsefvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82df9936-6e67-49bd-8cc7-197ac4f173ea","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már szavazhat arról, mi legyen 2021-ben az év madara.","shortLead":"Már szavazhat arról, mi legyen 2021-ben az év madara.","id":"20200713_On_is_szavazhat_arrol_mi_legyen_2021ben_az_ev_madara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82df9936-6e67-49bd-8cc7-197ac4f173ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccac911f-d373-4a2e-8db4-757ca19b68bd","keywords":null,"link":"/elet/20200713_On_is_szavazhat_arrol_mi_legyen_2021ben_az_ev_madara","timestamp":"2020. július. 13. 11:40","title":"Önre is számít a cigánycsuk, a kis őrgébics, és a sordély ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]