[{"available":true,"c_guid":"6519aa26-d544-4e1c-ac06-73537e9d6bfe","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A ViacomCBS azonnal megvált a népszerű műsorvezetőtől, aki egy podcastban zsidó összeesküvés-elméleteket fejtegetett. ","shortLead":"A ViacomCBS azonnal megvált a népszerű műsorvezetőtől, aki egy podcastban zsidó összeesküvés-elméleteket fejtegetett. ","id":"20200715_Nickelodeon_musorvezeto_antiszemita","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6519aa26-d544-4e1c-ac06-73537e9d6bfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5abb14d-c409-4d4c-b0a2-5626db84a078","keywords":null,"link":"/kultura/20200715_Nickelodeon_musorvezeto_antiszemita","timestamp":"2020. július. 15. 18:17","title":"Antiszemita megjegyzések miatt rúgták ki Nick Cannont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d2e28aa-b2dd-4199-b8bd-3f7884905ef4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Számos zenész fakadt ki arra a felvetésre, hogy augusztus 15-e után ne lehessen koncertezni. Nagy Feró másképp látja.\r

\r

","shortLead":"Számos zenész fakadt ki arra a felvetésre, hogy augusztus 15-e után ne lehessen koncertezni. Nagy Feró másképp...","id":"20200715_Nagy_Fero_Nem_tehetjuk_meg_a_kozonseggel_hogy_veszelynek_tesszuk_ki_oket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d2e28aa-b2dd-4199-b8bd-3f7884905ef4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eff3512-2ed3-4567-85aa-7b57429054d2","keywords":null,"link":"/elet/20200715_Nagy_Fero_Nem_tehetjuk_meg_a_kozonseggel_hogy_veszelynek_tesszuk_ki_oket","timestamp":"2020. július. 15. 09:14","title":"Nagy Feró: Nem tehetjük meg a közönséggel, hogy veszélynek tesszük ki őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b817c391-6ef1-4465-b502-45df7110af7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik „dudálós tüntetésen” vezette úgy az autóját, hogy az egyik hátsó ablakot eltakarta az uniós lobogó.","shortLead":"Az egyik „dudálós tüntetésen” vezette úgy az autóját, hogy az egyik hátsó ablakot eltakarta az uniós lobogó.","id":"20200714_hadhazy_akos_unios_zaszlo_dudalos_tuntetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b817c391-6ef1-4465-b502-45df7110af7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e1b6214-b72a-48f2-9256-14625ea6776f","keywords":null,"link":"/itthon/20200714_hadhazy_akos_unios_zaszlo_dudalos_tuntetes","timestamp":"2020. július. 14. 05:25","title":"Feljelentették Hadházyt, mert egy EU-s zászlót lógatott ki az autója ablakán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f61f14b8-25eb-4fd5-b521-8c3383a2b8dd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az F-15EX típusú vadászgépeket a Boeing szállítja le a Pentagonnak. A harci repülő a hangsebesség több mint háromszorosával repül.","shortLead":"Az F-15EX típusú vadászgépeket a Boeing szállítja le a Pentagonnak. A harci repülő a hangsebesség több mint...","id":"20200714_vadaszgep_f_15ex_hiperszonikus_fegyver_boeing_pentagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f61f14b8-25eb-4fd5-b521-8c3383a2b8dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9713fdf0-9c8c-418c-a7fa-f2f45ae9a811","keywords":null,"link":"/tudomany/20200714_vadaszgep_f_15ex_hiperszonikus_fegyver_boeing_pentagon","timestamp":"2020. július. 14. 14:03","title":"Hiperszonikus fegyverek lesznek Amerika most berendelt vadászgépein","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ea2359d-54af-4a68-8562-d7c46ebde7b7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az elnöki hivatal is megerősítette, hogy becsapták Lengyelország vezetőjét.","shortLead":"Az elnöki hivatal is megerősítette, hogy becsapták Lengyelország vezetőjét.","id":"20200715_andrzej_duda_orosz_telefonbetyarok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ea2359d-54af-4a68-8562-d7c46ebde7b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf39fc4b-de19-4923-8849-7f8efb8bf640","keywords":null,"link":"/elet/20200715_andrzej_duda_orosz_telefonbetyarok","timestamp":"2020. július. 15. 18:43","title":"Andrzej Duda 11 percig azt hitte, hogy az ENSZ főtitkárával beszél, pedig orosz telefonbetyárok voltak a vonalban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"662020dd-aea1-4bcf-ab24-65630a3a6c03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hua Csunjing, a kínai külügyminisztérium szóvivője szerint politikai döntés született, amikor arról határoztak a britek, kiteszik a Huawei szűrét az ország mobilos hálózatából.","shortLead":"Hua Csunjing, a kínai külügyminisztérium szóvivője szerint politikai döntés született, amikor arról határoztak...","id":"20200715_kina_huawei_nagy_britannia_5g_halozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=662020dd-aea1-4bcf-ab24-65630a3a6c03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e4b0c13-a643-480a-8d19-64398a7a70d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200715_kina_huawei_nagy_britannia_5g_halozat","timestamp":"2020. július. 15. 15:03","title":"Nem hagyja magát Kína, megvédik a Huaweit a britektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eda6886a-ba28-4698-ad70-b876910eb76d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A kísérlet alanyainak szervezetében antitestek képződtek.","shortLead":"A kísérlet alanyainak szervezetében antitestek képződtek.","id":"20200715_orosz_koronavirus_vakcina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eda6886a-ba28-4698-ad70-b876910eb76d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40d97439-a690-413b-8515-3b606736bf19","keywords":null,"link":"/vilag/20200715_orosz_koronavirus_vakcina","timestamp":"2020. július. 15. 21:48","title":"Kiengedték a kórházból az első orosz katonákat, akiken koronavírus-oltást teszteltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6ba3490-76b8-4a27-8f43-68634bdc1140","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Twitteren dicsekedett el a Xiaomi, hogy a nevéhez fűződik az a hordozható eszköz, amely a legnépszerűbb a világon.\r

\r

","shortLead":"A Twitteren dicsekedett el a Xiaomi, hogy a nevéhez fűződik az a hordozható eszköz, amely a legnépszerűbb a világon.\r

\r

","id":"20200715_xiaomi_mi_band4_canalys_elemzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d6ba3490-76b8-4a27-8f43-68634bdc1140&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab6a52bf-f48f-49d4-84a4-1b11f5fbcad2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200715_xiaomi_mi_band4_canalys_elemzes","timestamp":"2020. július. 15. 14:03","title":"Melyik okoskarkötőt veszik a legtöbben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]