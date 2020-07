Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"78a6678a-9891-46e9-9b47-beee62ebbdbc","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Virális tartalom című könyvben olyan kifejezések is szerepelnek, mint az aperitif törzs vagy a maradjotthonka.","shortLead":"A Virális tartalom című könyvben olyan kifejezések is szerepelnek, mint az aperitif törzs vagy a maradjotthonka.","id":"20200716_szotar_karanten_szavak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78a6678a-9891-46e9-9b47-beee62ebbdbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea2bd98b-b9ab-49a4-ae61-b5ba34647b1f","keywords":null,"link":"/elet/20200716_szotar_karanten_szavak","timestamp":"2020. július. 16. 21:13","title":"Tudja, ki a kenyérszűz és, ki a fotelvirológus? - szótár jelent meg a karanténhoz köthető új szavakról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bceea7b-a341-46f5-9995-bcbac369a264","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Egymásra mutogatnak a nyaralók és a balatoni szálláshelykiadók: előbbiek szerint az árak elszálltak, a minőség pocsék, utóbbiak pedig úgy látják, hogy az elvárások nőttek a csillagos égig. 