[{"available":true,"c_guid":"625562b0-654a-473a-9bab-413331c8c77d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Este hat órára hirdették meg a demonstrációt a Kolosy tér közelébe, akkor állt le a villamosközlekedés a környéken.","shortLead":"Este hat órára hirdették meg a demonstrációt a Kolosy tér közelébe, akkor állt le a villamosközlekedés a környéken.","id":"20200724_fonodo_villamos_index_tuntetes_bkk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=625562b0-654a-473a-9bab-413331c8c77d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"723f9c1a-4fd4-48bb-8f23-a7cdff3d2666","keywords":null,"link":"/cegauto/20200724_fonodo_villamos_index_tuntetes_bkk","timestamp":"2020. július. 24. 18:36","title":"Nem járnak a fonódó villamosok az Index melletti tüntetés miatt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5f144fc-32a4-4905-8186-ca0b2fb5f5e4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Napi negyven kilogrammnyi zöldséget termesztenek és ezer vásárlót szolgálnak ki a farm közvetlen közelében.","shortLead":"Napi negyven kilogrammnyi zöldséget termesztenek és ezer vásárlót szolgálnak ki a farm közvetlen közelében.","id":"20200724_Egy_lezart_metroallomast_alakitottak_at_organikus_farmma_DelKoreaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5f144fc-32a4-4905-8186-ca0b2fb5f5e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6892d3d-cebd-4bb4-b07b-122a5280bbe5","keywords":null,"link":"/zhvg/20200724_Egy_lezart_metroallomast_alakitottak_at_organikus_farmma_DelKoreaban","timestamp":"2020. július. 24. 13:55","title":"Organikus farmmá alakították a metróállomást Dél-Koreában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"047a4e85-2684-42cb-bb61-a8de678b0ccf","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Délután emiatt korlátozások lesznek a Városliget környékén.","shortLead":"Délután emiatt korlátozások lesznek a Városliget környékén.","id":"20200725_Ma_lesz_a_jarvany_utani_elso_futoverseny_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=047a4e85-2684-42cb-bb61-a8de678b0ccf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a35cfe1-0e7e-40da-9504-66a88866f172","keywords":null,"link":"/elet/20200725_Ma_lesz_a_jarvany_utani_elso_futoverseny_Budapesten","timestamp":"2020. július. 25. 08:19","title":"Ma lesz a járvány utáni első futóverseny Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3de0894-2d84-423b-b935-c7d54ebe3bbc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szabad sajtóért tenni kell.","shortLead":"A szabad sajtóért tenni kell.","id":"20200725_Mero_bizik_abban_hogy_gyulnek_a_szazmilliok_az_uj_Indexre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3de0894-2d84-423b-b935-c7d54ebe3bbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff83187c-4cf2-4518-8bb8-6cbc89a4d094","keywords":null,"link":"/itthon/20200725_Mero_bizik_abban_hogy_gyulnek_a_szazmilliok_az_uj_Indexre","timestamp":"2020. július. 25. 14:27","title":"Mérő bízik abban, hogy gyűlnek a százmilliók az új Indexre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db8bc3e2-3a6d-41b3-aaf7-cab4cabe319e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kalocsa első embere 50 millió forint kormányzati támogatás kapcsán jegyezte meg, \"ugye milyen jó, hogy nem ellenzéki város vagyunk?\"","shortLead":"Kalocsa első embere 50 millió forint kormányzati támogatás kapcsán jegyezte meg, \"ugye milyen jó, hogy nem ellenzéki...","id":"20200724_Kalocsa_fidesz_filvig_geza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db8bc3e2-3a6d-41b3-aaf7-cab4cabe319e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13d10d39-21c8-4080-8a8b-3ae4947ab059","keywords":null,"link":"/itthon/20200724_Kalocsa_fidesz_filvig_geza","timestamp":"2020. július. 24. 10:59","title":"Kalocsa fideszes polgármestere feltette az 50 millió forintos kérdést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e027a1b8-015d-4d55-852d-3fdc7765a147","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Megmarad az egyszerűsített gyógyszerkiadás, mivel a járványügyi veszélyhelyzetben és annak elmúltával is sikeresnek bizonyult az elektronikus egészségügyi rendszer - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma.","shortLead":"Megmarad az egyszerűsített gyógyszerkiadás, mivel a járványügyi veszélyhelyzetben és annak elmúltával is sikeresnek...","id":"20200725_Megmarad_az_egyszerusitett_gyogyszerkiadas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e027a1b8-015d-4d55-852d-3fdc7765a147&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f53517a-557a-4892-877a-872cfc097afc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200725_Megmarad_az_egyszerusitett_gyogyszerkiadas","timestamp":"2020. július. 25. 15:19","title":"Megmarad az egyszerűsített gyógyszerkiadás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e2df6aa-8f46-42d7-b641-a99ddc1ad4e5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autósok jellemzően annyit észlelnek az úgynevezett emulziós bevonat építésből, hogy le kell lassítaniuk, mert tele van apró kőzúzalékkal az út. ","shortLead":"Az autósok jellemzően annyit észlelnek az úgynevezett emulziós bevonat építésből, hogy le kell lassítaniuk, mert tele...","id":"20200724_Bemutatta_a_kozutkezelo_miert_szorjak_tele_apro_kaviccsal_az_utakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e2df6aa-8f46-42d7-b641-a99ddc1ad4e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43ee7825-70ad-4775-aed7-f8310afe722b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200724_Bemutatta_a_kozutkezelo_miert_szorjak_tele_apro_kaviccsal_az_utakat","timestamp":"2020. július. 24. 12:33","title":"Megmutatta a közútkezelő, miért szórják tele apró kaviccsal az utakat – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c095dda-34c0-4d11-b382-0089abd5e0b2","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jogilag és anyagilag is garantálják a gyülekezet helyzetét és szerepét.","shortLead":"Jogilag és anyagilag is garantálják a gyülekezet helyzetét és szerepét.","id":"20200724_Emberoltokre_szol_a_a_Hit_Gyulekezete_es_Semjen_Zsolt_paktumja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c095dda-34c0-4d11-b382-0089abd5e0b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7678833f-406f-46b0-b089-78e84bea5b38","keywords":null,"link":"/itthon/20200724_Emberoltokre_szol_a_a_Hit_Gyulekezete_es_Semjen_Zsolt_paktumja","timestamp":"2020. július. 24. 11:41","title":"Emberöltőkre szól a Hit Gyülekezete és Semjén Zsolt szerződése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]