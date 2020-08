Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"44cfc885-c429-4e59-914a-6cfa78012ea2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Stonehenge-től 25 kilométerre fekvő erdős területről származik az őskori építmény gigászi kőoszlopainak nagy része – állapították meg a kutatók egy több évtizeden át az Egyesült Államokban őrzött kőminta alapján.","shortLead":"A Stonehenge-től 25 kilométerre fekvő erdős területről származik az őskori építmény gigászi kőoszlopainak nagy része –...","id":"20200730_stonehenge_kotombok_eredete","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44cfc885-c429-4e59-914a-6cfa78012ea2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7d83caf-e9c0-43ef-b5c3-b86e9a2c14e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200730_stonehenge_kotombok_eredete","timestamp":"2020. július. 30. 14:43","title":"Megfejtették a rejtélyt, hogy honnan származnak a Stonehenge gigászi kőtömbjei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72118a39-de97-4afd-ad03-0da6bfc5eb65","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Hatalmas büntetést és pert kockáztatnak, októberig be kell tiltaniuk ezt a módszert, ami védett madarakra is rendkívül veszélyes.","shortLead":"Hatalmas büntetést és pert kockáztatnak, októberig be kell tiltaniuk ezt a módszert, ami védett madarakra is rendkívül...","id":"20200731_Az_Europai_Bizottsag_utoljara_figyelmeztette_Franciaorszagot_hogy_vessenek_veget_a_ragasztos_madarfogasnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72118a39-de97-4afd-ad03-0da6bfc5eb65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8f0c538-0c63-45cd-badf-bfdb4b7fea03","keywords":null,"link":"/zhvg/20200731_Az_Europai_Bizottsag_utoljara_figyelmeztette_Franciaorszagot_hogy_vessenek_veget_a_ragasztos_madarfogasnak","timestamp":"2020. július. 31. 10:47","title":"Ragasztóval fogják a madarakat Franciaországban, óriási büntetéssel fenyeget az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Késelés is történt az egyik benzinkúton, a sérülteket kórházba szállították.","shortLead":"Késelés is történt az egyik benzinkúton, a sérülteket kórházba szállították.","id":"20200731_Lovoldozes_volt_Erden_egy_ember_meghalt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3174f4d0-b5f3-4e62-922f-a646c54878eb","keywords":null,"link":"/itthon/20200731_Lovoldozes_volt_Erden_egy_ember_meghalt","timestamp":"2020. július. 31. 00:49","title":"Lövöldözés volt Érden, egy ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c133ae5c-dc3a-4411-9146-faf1324ea486","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A regisztrációs adatbázist karbantartó programot eddig sem szívlelte a redmondi cég, és ezt most már nem is tagadják.","shortLead":"A regisztrációs adatbázist karbantartó programot eddig sem szívlelte a redmondi cég, és ezt most már nem is tagadják.","id":"20200731_ccleaner_microsoft_defender_nemkivanatos_szoftver","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c133ae5c-dc3a-4411-9146-faf1324ea486&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e117df4-ceb3-422b-99d8-614a545c2450","keywords":null,"link":"/tudomany/20200731_ccleaner_microsoft_defender_nemkivanatos_szoftver","timestamp":"2020. július. 31. 09:03","title":"Nemkívánatos alkalmazásnak minősítette a Microsoft a sokak által kedvelt CCleanert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5128fc34-d412-41bf-bce0-af093452adb8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az ok egyszerű: 2015 óta öt centbe kerülnek a vásárlóknak. A bevezetés óta 95 százalékkal kevesebb egyszer használatos műanyag zacskót adtak el. ","shortLead":"Az ok egyszerű: 2015 óta öt centbe kerülnek a vásárlóknak. Az ausztrál kutatók az egyik fajt az antihős Deadpoolról, egy másikat Stan Leeről, a Marvel Comics egykori elnökéről nevezték el.","shortLead":"A Marvel-képregények által inspirált neveket kapott öt újonnan felfedezett légyfaj. ","shortLead":"A fesztiválszervező azt nyilatkozta a hvg360-nak: a jövő héten kezdődhetnek az egyeztetések a zeneipart segítő...","id":"20200730_Lobenwein_Norbert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33ee7220-79d9-4d1e-815b-2fcc6696c09d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c5ec9cb-1acd-4e24-a98c-c6c449de41bd","keywords":null,"link":"/360/20200730_Lobenwein_Norbert","timestamp":"2020. július. 30. 15:30","title":"Lobenwein Norbert: Tudnunk kellene, meddig tart a tiltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53dd99f8-5909-481e-a325-8d05816c373c","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Szigorítana a német állam a kelet-európai munkavállalók között terjedő koronavírus-fertőzés miatt.","shortLead":"Szigorítana a német állam a kelet-európai munkavállalók között terjedő koronavírus-fertőzés miatt.","id":"20200730_Bekemenyitenek_Nemetorszagban_a_keleti_vendegmunkasok_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53dd99f8-5909-481e-a325-8d05816c373c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90c63101-4aad-4bfd-96f4-81ecda6002e3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200730_Bekemenyitenek_Nemetorszagban_a_keleti_vendegmunkasok_miatt","timestamp":"2020. július. 30. 13:48","title":"Bekeményítenek Németországban a keleti vendégmunkások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]