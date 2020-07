Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e28da3b1-431e-4eae-af7c-27e961d9bfaf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hétéves lett a brit trónörökös.","shortLead":"Hétéves lett a brit trónörökös.","id":"20200722_Gyorgy_herceg_szuletesnapi_ajandeka_az_alattvaloknak_uj_fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e28da3b1-431e-4eae-af7c-27e961d9bfaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bcc9134-b4fd-4b01-a956-8fd14e14e189","keywords":null,"link":"/elet/20200722_Gyorgy_herceg_szuletesnapi_ajandeka_az_alattvaloknak_uj_fotok","timestamp":"2020. július. 22. 08:40","title":"György herceg születésnapi ajándéka az alattvalóknak: új fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c80d88bc-2331-4162-a3f6-e9b04f850b2c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Péntekig kapott határidőt Kína arra az Egyesült Államoktól, hogy bezárja a houstoni konzulátusát. A döntés előtt a konzulátus udvarán papírokat égettek, egy nappal korábban pedig vádat emeltek két kínai ellen hackertámadás miatt.","shortLead":"Péntekig kapott határidőt Kína arra az Egyesült Államoktól, hogy bezárja a houstoni konzulátusát. A döntés előtt...","id":"20200722_kina_konzulatus_houston_egyesult_allamok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c80d88bc-2331-4162-a3f6-e9b04f850b2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e27ae871-7dbb-4010-893c-98fe129beb5a","keywords":null,"link":"/vilag/20200722_kina_konzulatus_houston_egyesult_allamok","timestamp":"2020. július. 22. 12:42","title":"Az Egyesült Államok bezáratja a kínai konzulátust Houstonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4e9e2ff-0e77-4032-b381-b32f80db45c8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összesen 18 különféle, Dél-Koreában piacra dobott LG tévét érint az a hiba, amely miatt a készülékek túlmelegedhetnek. A gyártó ingyen javítja a problémás termékeket.","shortLead":"Összesen 18 különféle, Dél-Koreában piacra dobott LG tévét érint az a hiba, amely miatt a készülékek túlmelegedhetnek...","id":"20200722_lg_del_korea_oled_televizio_tulmelegedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4e9e2ff-0e77-4032-b381-b32f80db45c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beabaa97-3517-4e2d-9106-8df270556619","keywords":null,"link":"/tudomany/20200722_lg_del_korea_oled_televizio_tulmelegedes","timestamp":"2020. július. 22. 19:03","title":"Baj van 60 ezer LG tévével, túlmelegedhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f14badf9-495e-4137-8a29-99acc3085803","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Brazíliában hétfőn meghaladta a 80 ezret a koronavírus halálos áldozatainak száma, a kormány két tagja is bejelentette, hogy megfertőződött.","shortLead":"Brazíliában hétfőn meghaladta a 80 ezret a koronavírus halálos áldozatainak száma, a kormány két tagja is bejelentette...","id":"20200721_brazilia_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f14badf9-495e-4137-8a29-99acc3085803&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7ef6a91-6e5b-4414-af2f-960da49bbedd","keywords":null,"link":"/vilag/20200721_brazilia_koronavirus","timestamp":"2020. július. 21. 05:11","title":"Két miniszter is megfertőződött Brazíliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d67eea1d-2e0a-4ccb-98ae-13ae05e7d724","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A koronavírus-járvány rendkívül felpörgette az online kereskedelmet. ","shortLead":"A koronavírus-járvány rendkívül felpörgette az online kereskedelmet. ","id":"20200722_Jeff_Bezos_egyetlen_nap_leforgasa_alatt_10_milliard_fonttal_lett_gazdagabb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d67eea1d-2e0a-4ccb-98ae-13ae05e7d724&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be31b479-9446-4376-9699-3a0b99bda496","keywords":null,"link":"/kkv/20200722_Jeff_Bezos_egyetlen_nap_leforgasa_alatt_10_milliard_fonttal_lett_gazdagabb","timestamp":"2020. július. 22. 13:43","title":"Jeff Bezos egyetlen nap leforgása alatt 3830 milliárd forinttal lett gazdagabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f513e1e5-c225-4e2c-b538-2106c7a07ace","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az elmúlt esztendőkben egymást érték a pedofil botrányok, s ebből - egy Dél-Amerikából hazamenekített diplomata, Kaleta Gábor kapcsán - kijutott nekünk, magyaroknak is. A szexuális bűnelkövetőket amerikai és európai börtönökben is tanulmányozó pszichológus, Fiáth Titanilla, próbálja megválaszolni azt a kérdést, hogy ismerhetők fel a pedofilok, s mit is kezdhet velük a társadalom és a büntetésvégrehajtás.","shortLead":"Az elmúlt esztendőkben egymást érték a pedofil botrányok, s ebből - egy Dél-Amerikából hazamenekített diplomata, Kaleta...","id":"20200720_Fiath_Titanilla_a_HVG_Teraszon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f513e1e5-c225-4e2c-b538-2106c7a07ace&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"351d7829-079d-4f59-895d-9656fd2a2b85","keywords":null,"link":"/360/20200720_Fiath_Titanilla_a_HVG_Teraszon","timestamp":"2020. július. 20. 19:52","title":"\"Kémiai kasztrációval sem jók a számok\" - Fiáth Titanilla szakpszichológus a HVG Teraszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f4282fa-e3be-41ec-b214-69c904771df3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A VW konszern cseh márkájánál nem tettek más, mint levágták a Scala tetejét és megszabadultak a hátsó ülésektől.","shortLead":"A VW konszern cseh márkájánál nem tettek más, mint levágták a Scala tetejét és megszabadultak a hátsó ülésektől.","id":"20200722_skoda_slavia_itt_a_csehek_uj_2_uleses_roadstere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f4282fa-e3be-41ec-b214-69c904771df3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5bc07e8-161b-4721-a851-281cfe109acc","keywords":null,"link":"/cegauto/20200722_skoda_slavia_itt_a_csehek_uj_2_uleses_roadstere","timestamp":"2020. július. 22. 09:21","title":"Skoda Slavia: itt a csehek új 2 üléses roadstere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4616b1f-976b-4157-b2fd-11cf3a724e2a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A CounterPoint piackutató cég elemzése szerint a tavasszal bemutatott iPhone SE az androidos felhasználókat is megmozgatta.","shortLead":"A CounterPoint piackutató cég elemzése szerint a tavasszal bemutatott iPhone SE az androidos felhasználókat is...","id":"20200721_apple_iphone_se_eladas_vasarlas_androidos_telefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4616b1f-976b-4157-b2fd-11cf3a724e2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fab068b-0e8a-4a0a-944b-2c0430113b00","keywords":null,"link":"/tudomany/20200721_apple_iphone_se_eladas_vasarlas_androidos_telefon","timestamp":"2020. július. 21. 14:13","title":"Bejött az Apple húzása, sok androidos váltott iPhone-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]