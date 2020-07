Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0e2df6aa-8f46-42d7-b641-a99ddc1ad4e5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autósok jellemzően annyit észlelnek az úgynevezett emulziós bevonat építésből, hogy le kell lassítaniuk, mert tele van apró kőzúzalékkal az út. ","shortLead":"Az autósok jellemzően annyit észlelnek az úgynevezett emulziós bevonat építésből, hogy le kell lassítaniuk, mert tele...","id":"20200724_Bemutatta_a_kozutkezelo_miert_szorjak_tele_apro_kaviccsal_az_utakat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e2df6aa-8f46-42d7-b641-a99ddc1ad4e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43ee7825-70ad-4775-aed7-f8310afe722b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200724_Bemutatta_a_kozutkezelo_miert_szorjak_tele_apro_kaviccsal_az_utakat","timestamp":"2020. július. 24. 12:33","title":"Megmutatta a közútkezelő, miért szórják tele apró kaviccsal az utakat – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80a2c006-f432-44fd-8270-7138298eb87f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az országban betiltják a vadon élő állatok kereskedelmét is.\r

","shortLead":"Az országban betiltják a vadon élő állatok kereskedelmét is.\r

","id":"20200724_Vadallat_piac_Vietnam_bezaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80a2c006-f432-44fd-8270-7138298eb87f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f4200fc-5125-4410-b20d-be5fafd5c578","keywords":null,"link":"/vilag/20200724_Vadallat_piac_Vietnam_bezaras","timestamp":"2020. július. 24. 11:44","title":"Vadállatokat árusító piacok ezreit zárják be Vietnamban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18a88713-10de-48cb-a7a9-28b81ff75151","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Index fotósa, Bődey János végig fotózta a mai napot, amelyen a szerkesztőség tagjai szinte kivétel nélkül beadták a felmondásukat. A fotókat az Index.hu engedélyével közöljük.","shortLead":"Az Index fotósa, Bődey János végig fotózta a mai napot, amelyen a szerkesztőség tagjai szinte kivétel nélkül beadták...","id":"20200724_index_szerkesztoseg_fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18a88713-10de-48cb-a7a9-28b81ff75151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70a52624-efaf-4b52-aa84-05af7458e115","keywords":null,"link":"/itthon/20200724_index_szerkesztoseg_fotok","timestamp":"2020. július. 24. 17:20","title":"Megrendítő képek az Index utolsó napjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa2b20bf-8392-42f4-a8cf-85ceb30c8d60","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A frakcióból már tavasszal kilépett.","shortLead":"A frakcióból már tavasszal kilépett.","id":"20200724_Kizartak_a_Jobbikbol_VargaDamm_Andreat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa2b20bf-8392-42f4-a8cf-85ceb30c8d60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d739721e-4e31-4603-97c7-f1de5d1b7581","keywords":null,"link":"/itthon/20200724_Kizartak_a_Jobbikbol_VargaDamm_Andreat","timestamp":"2020. július. 24. 13:58","title":"Kizárták a Jobbikból Varga-Damm Andreát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3b55728-3dff-422a-bd88-e66d391d45b3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vasárnap is esni fog.","shortLead":"Vasárnap is esni fog.","id":"20200725_Felhoszakadas_zivatar__riasztast_adott_ki_az_Orszagos_Meteorologiai_Szolgalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b3b55728-3dff-422a-bd88-e66d391d45b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ff69028-a48d-4122-89ea-909b41318905","keywords":null,"link":"/elet/20200725_Felhoszakadas_zivatar__riasztast_adott_ki_az_Orszagos_Meteorologiai_Szolgalat","timestamp":"2020. július. 25. 08:09","title":"Felhőszakadás, zivatar - riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5f144fc-32a4-4905-8186-ca0b2fb5f5e4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Napi negyven kilogrammnyi zöldséget termesztenek és ezer vásárlót szolgálnak ki a farm közvetlen közelében.","shortLead":"Napi negyven kilogrammnyi zöldséget termesztenek és ezer vásárlót szolgálnak ki a farm közvetlen közelében.","id":"20200724_Egy_lezart_metroallomast_alakitottak_at_organikus_farmma_DelKoreaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5f144fc-32a4-4905-8186-ca0b2fb5f5e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6892d3d-cebd-4bb4-b07b-122a5280bbe5","keywords":null,"link":"/zhvg/20200724_Egy_lezart_metroallomast_alakitottak_at_organikus_farmma_DelKoreaban","timestamp":"2020. július. 24. 13:55","title":"Organikus farmmá alakították a metróállomást Dél-Koreában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aba34a50-f97b-4e55-aa72-9d72820c56b6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A koronavírus-járvány miatti korlátozások miatt csökkent a légszennyezés, azonban nem csak a tisztább, kékebb eget és a kevesebb belélegzett mikroszennyezést nyertük, hanem azt is, hogy a napelemek hatékonyabban működtek. ","shortLead":"A koronavírus-járvány miatti korlátozások miatt csökkent a légszennyezés, azonban nem csak a tisztább, kékebb eget és...","id":"20200724_A_tisztabb_levego_miatt_a_napelemek_is_sokkal_hatekonyabbak_lettek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aba34a50-f97b-4e55-aa72-9d72820c56b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b180aea-b96b-4f7e-ab93-85b582b327fa","keywords":null,"link":"/zhvg/20200724_A_tisztabb_levego_miatt_a_napelemek_is_sokkal_hatekonyabbak_lettek","timestamp":"2020. július. 24. 15:12","title":"A tisztább levegő miatt a napelemek is hatékonyabbak lettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b2fbdf4-52e9-40d5-9bd5-bb5ed7373b99","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A palesztin férfit Tompánál vették észre.","shortLead":"A palesztin férfit Tompánál vették észre.","id":"20200724_kamion_alvaz_tompa_menekult","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b2fbdf4-52e9-40d5-9bd5-bb5ed7373b99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6b8250d-8fc9-48e2-ac2e-2fcb3982002c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200724_kamion_alvaz_tompa_menekult","timestamp":"2020. július. 24. 17:26","title":"Egy kamion alvázán megbújva próbált bejutni az országba egy menekült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]