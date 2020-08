Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"683e337b-1dbf-49d8-ae68-b16b891f0f10","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Reneszánszát élik a 16. században létesített apró ablakok a firenzei házfalakban. ","shortLead":"Reneszánszát élik a 16. században létesített apró ablakok a firenzei házfalakban. ","id":"20200816_A_tuleles_zalogai_lettek_a_borablakok_Firenzeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=683e337b-1dbf-49d8-ae68-b16b891f0f10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8077f055-c6df-4629-9f14-f968171609f8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200816_A_tuleles_zalogai_lettek_a_borablakok_Firenzeben","timestamp":"2020. augusztus. 16. 13:49","title":"A túlélés zálogai lettek a borablakok Firenzében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79df6ecb-b173-477c-945d-82d158a13cf1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ujhelyi: „Az Orbán-kormány sötét játéka a belorusz rezsimmel ismét szégyent hozott”.","shortLead":"Ujhelyi: „Az Orbán-kormány sötét játéka a belorusz rezsimmel ismét szégyent hozott”.","id":"20200816_Az_MSZP_tudnia_akarja_mi_tortent_az_OrbanLukasenkatalalkozon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79df6ecb-b173-477c-945d-82d158a13cf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7d93c01-e2c1-48ed-8cbc-ddd9e17e0320","keywords":null,"link":"/itthon/20200816_Az_MSZP_tudnia_akarja_mi_tortent_az_OrbanLukasenkatalalkozon","timestamp":"2020. augusztus. 16. 18:02","title":"Az MSZP tudnia akarja mi történt az Orbán-Lukasenka-találkozón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c351260-db0b-44f4-9c62-471f628a3a71","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Timothy Snyder, a Yale Egyetem történésze sajnálatosnak tartja, hogy az amerikaiak mással vannak elfoglalva és nem figyelnek oda, pedig Fehér-Oroszország bátor népe utat mutat az Egyesült Államoknak is, hogy miként kell farkasszemet nézni a legrosszabbal és legyűrni azt. ","shortLead":"Timothy Snyder, a Yale Egyetem történésze sajnálatosnak tartja, hogy az amerikaiak mással vannak elfoglalva és nem...","id":"20200817_Tortenesz_Trump_a_valasztas_ervenytelenitesere_keszul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c351260-db0b-44f4-9c62-471f628a3a71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cfbb422-69b2-4144-9aad-69649081b732","keywords":null,"link":"/360/20200817_Tortenesz_Trump_a_valasztas_ervenytelenitesere_keszul","timestamp":"2020. augusztus. 17. 07:21","title":"Történész: Trump a választás érvénytelenítésére készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4857359-f03b-4304-8b88-ed89696dc4ad","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Sok esetben a járványügyi óvintézkedésekre is fittyet hányva nyaralnak az emberek a Balatonnál. Az ottani települések rég láttak ekkora érdeklődést a tó iránt. Kérdés: az idei tapasztalatok alapján lesz-e jövőre is turistaroham a Balatonnál. ","shortLead":"Sok esetben a járványügyi óvintézkedésekre is fittyet hányva nyaralnak az emberek a Balatonnál. Az ottani települések...","id":"20200816_Annyian_vannak_a_Balatonnal_hogy_van_aki_autoban_az_utszelen_ejszakazik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4857359-f03b-4304-8b88-ed89696dc4ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3faba28b-4d69-48f0-a532-2f0356bf0003","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200816_Annyian_vannak_a_Balatonnal_hogy_van_aki_autoban_az_utszelen_ejszakazik","timestamp":"2020. augusztus. 16. 11:00","title":"Fülke: Annyian vannak a Balatonnál, hogy van, aki autóban, az útszélén éjszakázik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5357123-0105-4ca0-ba85-6471c041116d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A spanyol csapatnak továbbra is esélye van rá, hogy hatodik alkalommal is megnyerje a sorozatot.","shortLead":"A spanyol csapatnak továbbra is esélye van rá, hogy hatodik alkalommal is megnyerje a sorozatot.","id":"20200817_Europaliga_Dontoben_a_Sevilla","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5357123-0105-4ca0-ba85-6471c041116d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c72592d0-8716-4cb6-b240-e34e4a2307fc","keywords":null,"link":"/sport/20200817_Europaliga_Dontoben_a_Sevilla","timestamp":"2020. augusztus. 17. 05:20","title":"Európa-liga: Döntőben a Sevilla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"712cf229-d521-4d4e-b925-98b5aa00849e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Vlagyimir Putyin orosz elnök és fehérorosz hivatali partnere, Aljakszandr Lukasenka kifejezték meggyőződésüket, hogy hamarosan megoldást találnak minden problémára, amely az elmúlt időszakban felmerült Fehéroroszországban - közölte a Kreml szombaton a két vezető telefonbeszélgetéséről kiadott közleményben.","shortLead":"Vlagyimir Putyin orosz elnök és fehérorosz hivatali partnere, Aljakszandr Lukasenka kifejezték meggyőződésüket...","id":"20200815_Putyin_es_Lukasenka_biztos_benne_hogy_megoldast_talalnak_minden_problemara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=712cf229-d521-4d4e-b925-98b5aa00849e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80a2232a-6e82-440f-9661-38c3674be9ce","keywords":null,"link":"/vilag/20200815_Putyin_es_Lukasenka_biztos_benne_hogy_megoldast_talalnak_minden_problemara","timestamp":"2020. augusztus. 15. 16:22","title":"Putyin és Lukasenka biztos benne, hogy \"megoldást találnak minden problémára\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7602de0c-a443-40bf-9f0c-1d28d760ffa9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiakaszottak egy másik szivárványos zászlót a ferencvárosi városházára, miután éjjel, feltehetően fradista futballszurkolók, letépték az előzőt.","shortLead":"Kiakaszottak egy másik szivárványos zászlót a ferencvárosi városházára, miután éjjel, feltehetően fradista...","id":"20200815_pride_szivarvanyos_zaszlo_ferencvaros","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7602de0c-a443-40bf-9f0c-1d28d760ffa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f86c9180-b374-40ab-9a2e-581e251e5a84","keywords":null,"link":"/itthon/20200815_pride_szivarvanyos_zaszlo_ferencvaros","timestamp":"2020. augusztus. 15. 14:28","title":"Újra leng a szivárványos zászló a ferencvárosi városházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5ddba34-36e4-4215-b2e0-d42b6c24fd9b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két kérdést átengedett a négyből a helyi választási bizottság, amiket a tatai luxushotel-beruházással kapcsolatban kezdeményezett egy helyi civil aktivista. Ha jogerőssé válnak, szeptemberben kezdődhet az aláírás-gyűjtés.","shortLead":"Két kérdést átengedett a négyből a helyi választási bizottság, amiket a tatai luxushotel-beruházással kapcsolatban...","id":"20200815_tata_oregto_luxushotel_nepszavazas_atment_ket_kerdes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5ddba34-36e4-4215-b2e0-d42b6c24fd9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e309b75-6500-460c-9185-cc816d7ed5f4","keywords":null,"link":"/itthon/20200815_tata_oregto_luxushotel_nepszavazas_atment_ket_kerdes","timestamp":"2020. augusztus. 15. 09:41","title":"Átment két népszavazási kérdés a tatai Öreg-tó partjára tervezett luxusszállóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]