[{"available":true,"c_guid":"c84f0eff-7daf-4b68-816f-32c20c6183a0","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Az Izrael és az Egyesült Arab Emírségek közötti kapcsolatok váratlan normalizálása új, békésebb Közel-Kelet hajnalát is jelentheti. De a palesztin ügy háttérbe szorult, a figyelem pedig Szaúd-Arábiára összpontosul.","shortLead":"Az Izrael és az Egyesült Arab Emírségek közötti kapcsolatok váratlan normalizálása új, békésebb Közel-Kelet hajnalát is...","id":"202034__izrael_es_azemirsegek__beket_bekeert__gyoztesek_es_vesztesek__borult_egbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c84f0eff-7daf-4b68-816f-32c20c6183a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f41b7fa5-cef7-43db-bcf7-57fc6e9f7f34","keywords":null,"link":"/360/202034__izrael_es_azemirsegek__beket_bekeert__gyoztesek_es_vesztesek__borult_egbol","timestamp":"2020. augusztus. 19. 19:00","title":"Izrael és az Emírségek megállapodása mindent átrendez a Közel-Keleten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5117f70a-0f25-4831-b5fc-7bf6c337935c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2165 milliárd forint az első hét hónap államháztartási hiánya.","shortLead":"2165 milliárd forint az első hét hónap államháztartási hiánya.","id":"20200819_Az_eves_allamhaztartasi_hianycel_589_szazalekanal_tartunk_eddig","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5117f70a-0f25-4831-b5fc-7bf6c337935c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c09ae6a-487b-480a-b279-5187943ea199","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200819_Az_eves_allamhaztartasi_hianycel_589_szazalekanal_tartunk_eddig","timestamp":"2020. augusztus. 19. 12:28","title":"Az éves államháztartási hiánycél 589 százalékánál tartunk eddig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b2e8a9d-6b58-4ae5-a42a-f2784c6d9236","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az atv.hu úgy értesült, hogy \"intenzív beszélgetés\" zajlik a felek között.","shortLead":"Az atv.hu úgy értesült, hogy \"intenzív beszélgetés\" zajlik a felek között.","id":"20200818_Az_MTK_Dzsudzsak_Balazs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b2e8a9d-6b58-4ae5-a42a-f2784c6d9236&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b694f30-0329-416f-ad97-e9b9260ab913","keywords":null,"link":"/sport/20200818_Az_MTK_Dzsudzsak_Balazs","timestamp":"2020. augusztus. 18. 18:22","title":"Dzsudzsák Balázs egyre közelebb az MTK-hoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"547e91f6-cc03-42e9-bc2a-6210029544ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lakástűzben a gyanúsított édesanyja meghalt.","shortLead":"A lakástűzben a gyanúsított édesanyja meghalt.","id":"20200819_gyongyos_gyujtogatas_lakastuz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=547e91f6-cc03-42e9-bc2a-6210029544ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fa19dd2-380d-4df2-8063-ace5c4dbcc6f","keywords":null,"link":"/itthon/20200819_gyongyos_gyujtogatas_lakastuz","timestamp":"2020. augusztus. 19. 15:41","title":"Rágyújthatta az anyjára a lakását egy gyöngyösi nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17cbfaef-973b-4a36-81c6-a9ccaa3342c9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Közzétette a Microsoft, milyen menetrend szerint állítja majd le az Internet Explorer 11 támogatását. Van olyan szolgáltatás, amely már az idén búcsút vesz tőle.","shortLead":"Közzétette a Microsoft, milyen menetrend szerint állítja majd le az Internet Explorer 11 támogatását. Van olyan...","id":"20200818_microsoft_internet_explorer_bongeszo_tamogatas_leallitasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=17cbfaef-973b-4a36-81c6-a9ccaa3342c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afa209fe-a114-4305-8083-f4acf3e69381","keywords":null,"link":"/tudomany/20200818_microsoft_internet_explorer_bongeszo_tamogatas_leallitasa","timestamp":"2020. augusztus. 18. 17:03","title":"Döntött a Microsoft: elkezdik kivonni a forgalomból az Internet Explorert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e373192c-a7f8-4ac1-810b-031755278664","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az összkerékhajtású Golf R a jelek szerint nemcsak ötajtós változatban lesz kapható.","shortLead":"Az összkerékhajtású Golf R a jelek szerint nemcsak ötajtós változatban lesz kapható.","id":"20200819_333_loeros_sportkombi_keszul_a_8as_vw_golfbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e373192c-a7f8-4ac1-810b-031755278664&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf407d4a-d68a-4dcd-834a-f14bfdcea997","keywords":null,"link":"/cegauto/20200819_333_loeros_sportkombi_keszul_a_8as_vw_golfbol","timestamp":"2020. augusztus. 19. 11:21","title":"Kémfotók: 333 lóerős sportkombi készül a 8-as VW Golfból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc7413a0-cb1c-4a12-a88c-859b37d42d6c","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Másik kórházba kellett vinni a nőgyógyászati nagyműtéteket, szülőágyakat helyeztek át, elköltöztették a szülészeti osztályt, miután beázott a Szent János Kórház szülészetének épülete. A beázás oka, hogy beépítik a tetőteret, de a viharok leszaggatták az ideiglenes tetőborítást. A károkat napokon belül helyreállítják - ígérik.","shortLead":"Másik kórházba kellett vinni a nőgyógyászati nagyműtéteket, szülőágyakat helyeztek át, elköltöztették a szülészeti...","id":"20200819_szent_janos_korhaz_szuleszet_beazas_egeszsegugy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc7413a0-cb1c-4a12-a88c-859b37d42d6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7586d220-c631-4865-91bc-2212af3695dd","keywords":null,"link":"/itthon/20200819_szent_janos_korhaz_szuleszet_beazas_egeszsegugy","timestamp":"2020. augusztus. 19. 16:36","title":"Beázott a János Kórház szülészete, áthelyezték a szülőágyakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10ebfef8-2c7d-4816-bec4-24efd7f052e8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Ciklusról ciklusra veszít jelentőségéből a parlament, amit a mostani, a félidős mérleg is jól illusztrál. A HVG cikke szerint a Ház mára teljesen elvesztette a kormány ellenőrzésével kapcsolatos szerepét.","shortLead":"Ciklusról ciklusra veszít jelentőségéből a parlament, amit a mostani, a félidős mérleg is jól illusztrál. A HVG cikke...","id":"20200818_parlament_szamok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10ebfef8-2c7d-4816-bec4-24efd7f052e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c74e6e08-8639-4c97-a3ee-ce08d9ca1938","keywords":null,"link":"/itthon/20200818_parlament_szamok","timestamp":"2020. augusztus. 18. 14:46","title":"A számok is azt mutatják, hogy csökkent a parlamenti munka súlya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]