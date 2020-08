Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b856d9b5-aba9-4c44-8787-58cc7a0ffff4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyaralók hozták haza a vírust, ami a kisebb közösségekben is terjed.","shortLead":"Nyaralók hozták haza a vírust, ami a kisebb közösségekben is terjed.","id":"20200826_koronavirus_jarvany_fertozes_operativ_torzs_nnk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b856d9b5-aba9-4c44-8787-58cc7a0ffff4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b6a51db-e5cc-4581-8a6c-3e01491db381","keywords":null,"link":"/itthon/20200826_koronavirus_jarvany_fertozes_operativ_torzs_nnk","timestamp":"2020. augusztus. 26. 18:45","title":"Elmondták, honnan lett hirtelen ennyi új magyar fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78352cf5-8972-49b1-8c6a-9977c3fe1692","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A volt főpolgármester júliusban tett feljelentést azokban az ügyekben, amelyek az új városvezetés szerint az ő hivatali ideje alatt voltak korrupciógyanúsak, de bűncselekmény hiányában nincs nyomozás.","shortLead":"A volt főpolgármester júliusban tett feljelentést azokban az ügyekben, amelyek az új városvezetés szerint az ő hivatali...","id":"20200826_rendorseg_korrupcio_tarlos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78352cf5-8972-49b1-8c6a-9977c3fe1692&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e536367c-9e47-4b7e-bb94-ffdd4597daf1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200826_rendorseg_korrupcio_tarlos","timestamp":"2020. augusztus. 26. 17:48","title":"Nem nyomoz a rendőrség Tarlós István ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaa93107-e105-494b-a6fe-22ee9924f56c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A napokban jelentek meg az Asus legújabb mobiljai, a ZenFone 7 és a zászlóshajó ZenFone 7 Pro, amelyekről promóciós videót is készített a gyártó.","shortLead":"A napokban jelentek meg az Asus legújabb mobiljai, a ZenFone 7 és a zászlóshajó ZenFone 7 Pro, amelyekről promóciós...","id":"20200827_video_asus_zenfone_7_pro_tripla_flip_kamera","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eaa93107-e105-494b-a6fe-22ee9924f56c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eeac412-6254-4d65-8c8f-e9a414a6fb13","keywords":null,"link":"/tudomany/20200827_video_asus_zenfone_7_pro_tripla_flip_kamera","timestamp":"2020. augusztus. 27. 17:10","title":"Itt az első hivatalos videó az új Asus csúcstelefonjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"548d509f-f6f4-4303-a730-5dae17fb72bf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fenntarthatóság kategória díjával ismerték el a Madárhatározó és a Farkaskölyökképző applikáció megalkotóit.","shortLead":"A fenntarthatóság kategória díjával ismerték el a Madárhatározó és a Farkaskölyökképző applikáció megalkotóit.","id":"20200826_Edisonplatform_dijat_nyert_a_Farkaskolyok_Ifjusagi_Egyesulet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=548d509f-f6f4-4303-a730-5dae17fb72bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c50e7243-b51a-4f4c-8cd1-8ebc54e298c6","keywords":null,"link":"/elet/20200826_Edisonplatform_dijat_nyert_a_Farkaskolyok_Ifjusagi_Egyesulet","timestamp":"2020. augusztus. 27. 09:52","title":"Edisonplatform-díjat nyert a Farkaskölykök Ifjúsági Egyesület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daa9c667-5fb1-41e5-89bd-49d01dbc527f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Még Ibrahimovic is kiment megnézni a meccset.","shortLead":"Még Ibrahimovic is kiment megnézni a meccset.","id":"20200827_puskas_akademia_europa_liga_selejtezo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=daa9c667-5fb1-41e5-89bd-49d01dbc527f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"806f751f-5c7f-47a2-8a5f-0cc25b4b4a15","keywords":null,"link":"/sport/20200827_puskas_akademia_europa_liga_selejtezo","timestamp":"2020. augusztus. 27. 21:40","title":"Rögtön az első fordulóban búcsúzott az El-től a Puskás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0eeca12-1934-45a2-8d68-58c9bd350e6b","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Mutatjuk, hogy hogyan fest egy Volkswagen Bogár és egy Rolls-Royce szerelemgyereke.","shortLead":"Mutatjuk, hogy hogyan fest egy Volkswagen Bogár és egy Rolls-Royce szerelemgyereke.","id":"20200827_volksrolls_korbefotoztuk_az_egyedi_luxus_bogarat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0eeca12-1934-45a2-8d68-58c9bd350e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5f2aa82-734e-4145-b1d7-588552429e45","keywords":null,"link":"/cegauto/20200827_volksrolls_korbefotoztuk_az_egyedi_luxus_bogarat","timestamp":"2020. augusztus. 27. 09:21","title":"VolksRolls: körbefotóztuk az egyedi luxus Bogarat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bda8d502-5c9b-4be8-83c8-fd7bde5b8d84","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik önkormányzati képviselő szerint mindennapos probléma az onkológiai osztálynál.","shortLead":"Az egyik önkormányzati képviselő szerint mindennapos probléma az onkológiai osztálynál.","id":"20200826_Betegek_Debrecen_onkologia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bda8d502-5c9b-4be8-83c8-fd7bde5b8d84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e71e9da8-fb5e-4195-ae30-23774194e5c8","keywords":null,"link":"/itthon/20200826_Betegek_Debrecen_onkologia","timestamp":"2020. augusztus. 26. 11:28","title":"Órákat kell várakozniuk a szabad ég alatt a rákos betegeknek Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70509023-a554-4a9d-b190-b728a3d185c7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Iain M. Banks Kultúra-regényéből készült forgatókönyvet az írója szerint úgy vetették el, hogy nem is látták.","shortLead":"Az Iain M. Banks Kultúra-regényéből készült forgatókönyvet az írója szerint úgy vetették el, hogy nem is látták.","id":"20200826_Jeff_Bezos_csalodni_fog_nem_lesz_sorozat_a_kedvenc_konyveibol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70509023-a554-4a9d-b190-b728a3d185c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb388a8c-43a8-4739-a284-0acec18525d2","keywords":null,"link":"/kultura/20200826_Jeff_Bezos_csalodni_fog_nem_lesz_sorozat_a_kedvenc_konyveibol","timestamp":"2020. augusztus. 26. 16:05","title":"Jeff Bezos csalódni fog, nem lesz sorozat a kedvenc könyveiből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]