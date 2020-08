Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"740e5a40-9380-446a-9445-ed416ce7d771","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szombat reggel azt üzente, hogy ha ismét összefogunk, meg tudjuk fékezni a második hullámot. ","shortLead":"A miniszterelnök szombat reggel azt üzente, hogy ha ismét összefogunk, meg tudjuk fékezni a második hullámot. ","id":"20200829_Orban_Viktor_koronavirus_hatarvedelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=740e5a40-9380-446a-9445-ed416ce7d771&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adf373fc-42ab-40d6-a469-302a048a8df2","keywords":null,"link":"/itthon/20200829_Orban_Viktor_koronavirus_hatarvedelem","timestamp":"2020. augusztus. 29. 09:04","title":"Orbán Viktor: Most még időben vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ba2ba9c-807a-4db8-bd60-847157e25cdb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A gyermekek egy nádfedeles szerkezet alá bújtak az erős vihar miatt, amikor a villám lecsapott.","shortLead":"A gyermekek egy nádfedeles szerkezet alá bújtak az erős vihar miatt, amikor a villám lecsapott.","id":"20200829_villamcsapas_afrika_gyerekek_foci","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ba2ba9c-807a-4db8-bd60-847157e25cdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7adae2c5-ce3f-4de2-83d9-80fa3dd8d649","keywords":null,"link":"/tudomany/20200829_villamcsapas_afrika_gyerekek_foci","timestamp":"2020. augusztus. 29. 08:30","title":"Tíz gyerek halt bele egy villámcsapásba Ugandában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b50346aa-1dfa-44a4-866a-2bd7f86c105b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ideje sem volt megelőzni a sort. ","shortLead":"Ideje sem volt megelőzni a sort. ","id":"20200829_McLaren_elozes_rendor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b50346aa-1dfa-44a4-866a-2bd7f86c105b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6b66a35-d317-445e-b83e-a07b0105383d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200829_McLaren_elozes_rendor","timestamp":"2020. augusztus. 29. 16:07","title":"Záróvonalon előzőtt volna a McLaren, de ilyen gyors büntetésre még ő sem számított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"531af7aa-0c05-40fa-9251-f1f71fdd83ee","c_author":"","category":"itthon","description":"Dunakeszi és Göd, valamint Vácrátót és Vác között nem járnak a szerelvények.","shortLead":"Dunakeszi és Göd, valamint Vácrátót és Vác között nem járnak a szerelvények.","id":"20200829_zivatar_felhoszakadas_katasztrofavedelem_vonatkozlekedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=531af7aa-0c05-40fa-9251-f1f71fdd83ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b33ae5d-f9b3-4df9-bad2-0d1c4597f4cc","keywords":null,"link":"/itthon/20200829_zivatar_felhoszakadas_katasztrofavedelem_vonatkozlekedes","timestamp":"2020. augusztus. 29. 19:51","title":"Betett a vonatoknak a Pest megyei felhőszakadás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9556e48e-9c39-4ea8-abc4-ca731f0725e0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Éjjel-nappal kiváló videófelvételeket és fotókat készít a Mio MiVue 795-ös fedélzeti kamera, s ez nem csak akkor hasznos, ha éppen valami baj történik, hanem arra is jó, hogy több emlék maradjon meg az utazások óráiról.","shortLead":"Éjjel-nappal kiváló videófelvételeket és fotókat készít a Mio MiVue 795-ös fedélzeti kamera, s ez nem csak akkor...","id":"20200829_mio_mivue_795_fedelzeti_kamera_teszt_velemeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9556e48e-9c39-4ea8-abc4-ca731f0725e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff081e8e-f3f9-404c-bbdf-9bfc671e5ead","keywords":null,"link":"/tudomany/20200829_mio_mivue_795_fedelzeti_kamera_teszt_velemeny","timestamp":"2020. augusztus. 29. 10:03","title":"Ez a fedélzeti kamera éjjel is jól lát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94d3efa3-ea20-4df0-b91c-150fdcade32a","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A republikánusok és a demokraták közti politikai háború újabb csatája a levélben szavazás körül zajlik, ami miatt bizonytalanság fenyeget a novemberi elnökválasztáson.","shortLead":"A republikánusok és a demokraták közti politikai háború újabb csatája a levélben szavazás körül zajlik, ami miatt...","id":"202035__levelszavazas_azusaban__politikai_csata__szabalyerdo__a_postas_csenget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=94d3efa3-ea20-4df0-b91c-150fdcade32a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2efd2c8-b8c4-4104-aeb6-a0fbbccec58f","keywords":null,"link":"/360/202035__levelszavazas_azusaban__politikai_csata__szabalyerdo__a_postas_csenget","timestamp":"2020. augusztus. 29. 12:00","title":"A posta is belekeveredett az amerikai kampányba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73b6cc8a-e14a-419c-bd88-96ac18ceeec0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kiadó ráadásul határozottan megtiltotta, hogy használják a 2016-ban elhunyt zenész legismertebb dalát.","shortLead":"A kiadó ráadásul határozottan megtiltotta, hogy használják a 2016-ban elhunyt zenész legismertebb dalát.","id":"20200829_Duhongenek_Leonard_Cohen_rajongoi_mert_Trump_ketszer_is_lejatszotta_a_Hallelujaht","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73b6cc8a-e14a-419c-bd88-96ac18ceeec0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f972c9c3-fc69-421c-8d3b-5027fe1b1adc","keywords":null,"link":"/elet/20200829_Duhongenek_Leonard_Cohen_rajongoi_mert_Trump_ketszer_is_lejatszotta_a_Hallelujaht","timestamp":"2020. augusztus. 29. 08:20","title":"Dühöngenek Leonard Cohen rajongói, mert Trump kétszer is lejátszotta a Hallelujah-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"895f2d83-acdd-44e7-bafe-46790304ab46","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A Nadír 63 alapját a Zenit nevű szőlő adja.","shortLead":"A Nadír 63 alapját a Zenit nevű szőlő adja.","id":"20200829_pezsgo_pecsi_tudomanyegyetem_nadir_63","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=895f2d83-acdd-44e7-bafe-46790304ab46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f76941fd-fc6d-4d7b-a9dc-f500a2c1eb6a","keywords":null,"link":"/elet/20200829_pezsgo_pecsi_tudomanyegyetem_nadir_63","timestamp":"2020. augusztus. 29. 07:37","title":"Zöldessárga színű pezsgőt készítettek pécsi tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]